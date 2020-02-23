中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，預計3月1日上路。圖／擷自衛福部臉書

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，為落實居家檢疫及居家隔離措施、並完善關懷服務網絡，「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，預計3月1日上路。

疫情指揮中心說明，針對檢疫及隔離對象的追蹤管理，指揮中心已在2月20日召開「地方政府執行居家檢疫及居家隔離措施協調會議」，邀集地方政府就涉及層面進行全面盤點，針對指揮體系、第一線人員橫向聯繫、各項策略分工及諮詢整合專線建置等進行討論，確立「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，預計3月1日上路。

指揮中心示，「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」由22縣市共同推動，重點包括對象關懷、就醫協助、交通安排、生活支持及專線服務等，預計將於2月26日規劃完成，並於3月1日開始運作，以確保民眾於居家檢疫及居家隔離期間能獲得各項生活、心理及就醫支持，鼓勵配合防疫措施的民眾落實居家檢疫及居家隔離作業，降低民眾對居家檢疫及隔離對象的對立，提升全民防疫信心。

指揮中心強調，居家檢疫及居家隔離對象應遵守「傳染病防治法」第48條及第58條規定，主管機關對於曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得予以留驗；必要時，並得令遷入指定之處所檢查、施行預防接種、投藥、指定特定區域實施管制或隔離等必要處置。

另對自感染區入境、接觸或疑似接觸的人員、傳染病或疑似傳染病病人，得採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施。違反上列相關規定者，將依「傳染病防治法」第67條第1項及第69條第1項，最高可處新台幣30萬元或15萬元罰鍰。