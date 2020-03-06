中國的國際名聲在香港反送中運動和武漢肺炎兩件大事之後，已經聲名狼藉。圖／Pixabay

舔共藝人、台商和政客的言行舉止，簡單來說就是：在中國當一個龜孫子，回台灣就說東道西；他們有種去駡習近平嗎？臭卒仔跪舔的姿勢令人噁心！

如果當初韓國瑜選上總統的話，這回遇上武漢肺炎，台灣不就死定了？說實話，今年0111總統大選之前，也沒想到這麼恐怖，真是天佑台灣！

舔共賣台藝人、台商和政客的邏輯就是：台灣如果沒有主動獻上財物，就是挑釁搶匪；武漢肺炎讓台灣和世界看清共產黨和中國政府的本質，武漢肺炎其實應該稱為中國肺炎，可以更加全面了解這個國際緊急公共衞生危機的全貌。

到底武漢肺炎造成多少中國人死亡？因為死太多人了，共產黨可能也不知道，也不想知道，反正病死的或重病將死的趕快燒一燒，最好當作沒發生，統計數字好看最重要。

病毒是因為中國文化陋習，所謂中國人除了死人不吃之外，其他都吃的飲食和補身文化，吃所謂的野味蝙蝠，造成野生動物身上的病毒傳染到人類；還是繪聲繪影的如同電影一般，是中國胡搞瞎搞P4病毒實驗室，病毒從實驗室外洩所造成的，真相現在不得而知，反正中共也不會承認。現在搞大外宣，要甩鍋嫁禍給外國政府；不管事實如何，總之人類對於生物科技要戒慎恐懼；搞生化武器非常不人道，害人又害己。

世界衞生組織已經淪為中國共產黨的小跟班，世界衞生組織（World Health Organization）已經變成不衞生組織（Without Health Organization），被染紅的世界衞生組織只是中共的傳聲筒，台灣還是需要自立自強！

有一句話說富不過三代！如果客觀比較中國最近的三位領導人，其實習近平的政績並不如江澤民和胡錦濤，他只是比較狠而已，非常擅長宣傳，對內高壓統治，對外耀武揚威；中國的國際名聲在香港反送中運動和武漢肺炎兩件大事之後，已經聲名狼藉。

國、共兩黨的說謊文化

中國國民黨和中國共產黨都是從中國來的，都帶有不好的落後文化，黑的說成白的，顛倒是非，謊話說一千遍就是真的了；蔣介石明明是沒地方逃，帶著被共產黨打敗的殘兵敗將逃來台灣，先是228大屠殺，之後接著白色恐怖，戒嚴幾十年，現在中年的我還能朗朗上口的〈先總統 蔣公紀念歌〉是這樣唱的：「總統 蔣公，您是人類的救星，您是世界的偉人。總統 蔣公，您是自由的燈塔，您是民族的長城。內除軍閥，外抗強鄰，為正義而反共，圖民族之復興；內除軍閥，外抗強鄰，為正義而反共，圖民族之復興。蔣公！蔣公！您不朽的精神，永遠領導我們；反共必勝，建國必成，反共必勝，建國必成！」

現在武漢病毒肆虐全世界，中共死不要臉宣傳全世界都欠共產黨和中國人，就是因為長年被共産黨洗腦，中國人才會變成那副討人厭又討人嫌的德性！

中國國民黨和中國共產黨在說謊、造假和造謠方面，原來只差五十步。

習近平是現代王莽，習近平在掌權之前假仙是好好先生，當年同樣是紅二代，大家都以為他是好人，薄熙來是壞人；習近平掌權之後狐狸尾巴便露出來，原來他才是真正的鬥爭高手，背後的是藏鏡人和最後的獨裁者。

其實習近平未來還是交出政權，回歸一個領導人十年任期，對中國比較好，對世界也比較好。