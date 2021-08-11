美國總統尼克森（右1）在水門案因說謊而下台。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

1974年8月初8黃昏，當時的美國總統尼克森在國會和社會壓力下，宣布辭職，初9中晝正式結束第37屆總統職位落台。伊因為在「水門案」司法調查過程中講白賊，企圖掩蓋竊聽民主黨辦公室的犯罪行為，國會啟動彈劾程序。

「水門案」發生在1972年6月17暗，5個「賊仔」企圖侵入設在「水門」（Watergate）大樓的民主黨全國委員會總部被抓，其中一個是尼克森連任競選委員會的安全主任，司法調查牽連出2個前白宮助理。總是，尼克森政府否認有介入案件，強調和彼寡人的行為無關係。尼克森嘛在11月順利連任成功。

彼年底，2個華盛頓郵報（Washington Post）的菜鳥仔記者，發現代誌無單純，「水門案」事實上是政治陰謀，企圖竊聽民主黨的競選策略和計畫。1973年5月，參院的總統選舉委員會開始介入調查，發現尼克森連任競選委員會有真濟非法的作為：非法竊聽真濟民眾，非法收有承諾代價的政治獻金。

在參院調查聽證會中，白宮的法律顧問John Dean坦白講出：「水門案」侵入是司法部長批准，白宮高階幕僚包括尼克森總統本人攏知影掩蓋真相的情形。尼克森不斷否認知情，拒絕交出白宮談話錄音帶，並且動用總統特權企圖阻止參院指派的特別檢察官的司法調查。

尼克森因說謊而下台

美國是司法獨立的國家，到1974年7月30尼克森不得不交出白宮談話錄音帶，有幾段顯然被動腳手「註銷」。總是，在8月初5完成錄音帶談話記錄，猶原有秀一段尼克森指示FBI停止調查「水門案」的錄音。雖然錄音帶無秀尼克森對侵入行為事先知情，卻因為伊講白賊、企圖掩蓋調查不得不落台！

「水門案」和「論文門」仝款起初攏無引起社會關心，是堅持追求真相的媒體記者，在不斷質疑和犯罪方的反質疑過程，漸漸引起有理性有堅持誠信價值的民眾，深入探討和瞭解真相。

有特權的蔡英文和尼克森攏濫用行政特權，企圖掩蓋真相並阻止公正的調查。尼克森濫權將調查「水門案」的特別檢察官撤職的動作，和蔡英文控告彭文正教授毀謗，攏是藉特權企圖嚇阻追求真相的主要人物。

在真相和白賊的鬥爭過程，蔡英文秀出的假證書和假論文，著若像白宮動過腳手的錄音帶，攏是無法度閣騙落去的明確證據。

美國社會無允准一個講白賊掩蓋犯罪的公眾人物，尼克森嘛知影辭職是保持自己最後的自尊。

總是，台灣社會無仝。大部分台灣人目前是用意識形態或個人私利做價值判斷，造成一個無是非、無尊嚴閣𧿬踏普世價值的落伍社會。價值茫霧假君子，著是台灣社會菁英長期來求生存發展的哲學思想。蔡英文靠這種落伍文化環境，繼續支持伊硬拗硬騙！

1945年8月初9美軍在長崎擲第二粒原子彈落去，輸贏已經真清楚。日本天皇在隔日隨時向盟軍宣布：日本接受《波茲坦宣言》的無條件投降。

有學位阿無學位是真容易判斷的代誌。蔡英文硬拗硬騙只是毀壞台灣社會，請保持自己最後的自尊，宣布辭職落台吧！