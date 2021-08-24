美國食品藥品管理局（FDA）全面批准為16歲及以上的人接種輝瑞（Pfizer）新冠疫苗。

FDA代理局長珍妮特·伍德科克（Janet Woodcock）星期一（8月23日）在一項聲明中說：「公眾可以充分相信該疫苗滿足FDA批准產品所要求的有關安全性、有效性和生產質量的高標準。」

在該疫苗獲得正式批准後的幾個小時，美國總統拜登在一次講話中敦促美國人接種疫苗，他重申了疫苗針劑的安全性和有效性。

拜登說：「讓我大聲而且明確地這樣說：如果你是幾百萬說他們在FDA全面和最終批准疫苗之前不會接種的美國人之一，那麼，現在這個批准已經到了。」

「你一直等待的時刻已經到了。現在是為自己接種疫苗的時候了。」

輝瑞-生物科技（Pfizer-BioTech）公司生產的這種疫苗去年12月獲得了緊急批准。專家們強調說，緊急批准要求有同樣的科學證據和臨床試驗數據，以證明疫苗的安全性和有效性，只是省去了一些有關產品標籤和分發的步驟和技術細節。

但是一些專家希望，全面批准疫苗將鼓勵更多對疫苗持懷疑態度的人接種疫苗，美國目前正面臨由傳染性更強的德爾塔變種而驅動的病例激增局面，接種疫苗尤其重要。

在輝瑞疫苗獲得正式批准後，輝瑞首席執行官阿爾伯特·布爾拉（Albert Bourla）說，他希望這項決定「將幫助增加對我們的疫苗的信心，因為疫苗仍然是我們幫助保護生命的最佳工具。」

輝瑞疫苗針劑在美國將以「Comirnaty」的商標營銷。

在FDA星期一做出宣布後，全球衛生非營利組織無國界醫生（MSF）呼籲這家製藥巨頭分享其疫苗技術，以增加全球供應。據無國界醫生說，輝瑞疫苗只有1%被送到非洲大陸各國。

無國界醫生病者有其藥項目的專案顧問拉拉·多菲法特（Lara Dovifat）在一項聲明中說：「這些疫苗沒有更加普遍生產的唯一原因是輝瑞-生物科技和莫德納（Moderna）拒絕與製造商分享信使核糖核酸（mRNA）疫苗技術和信息，包括在埃及、摩洛哥、南非和突尼斯的製造商，這些製造商本有能力在十個月的框架內實現最高達1億劑的年產量。」

美國已經接種了2億多劑輝瑞疫苗，此外，世界其他地區還接種了數以億計的輝瑞疫苗。