台灣廣播的發展始於日治時期，至今已歷經近百年歲月，從在台北聽到第一聲廣播開始，到國民政府來台實施戒嚴下的管制，再從解嚴後的百家爭鳴以至於科技時代的產業轉型，每一個事件都標誌著時代的變動…

1989年，石川創立「微微笑廣播網」前身，彷彿台灣牛數十寒暑地耕耘，歷經廣播發展、管制、解禁、鼎盛到轉型，見證著台灣廣播進展。他「石川」，高雄阿蓮人，走過見證台灣廣播時代轉折，苦幹的韌性與永不放棄的堅持、定根本土伴隨這塊苦難的島嶼前行。

石川以推廣台語之美的初心，根基於年少刻苦學習，相信著「骨力打拼無議論，總有暗眠日頭光」，一路足跡深厚長遠，終而打造「石川傳媒集團」。

石川集團「石川數位科技大樓」矗立在高雄民族路、文藻大學旁，這棟佔地1500坪新穎前衛的大樓內引進全台頂尖專業軟硬體設備，已然是南部首席影視重鎮。尤值一提的是內部設有「石川廣播故事館」典藏紀錄石川的廣播拚搏生涯，見證時代流轉與台灣廣播百年風華持續演繹史，防疫宅在家，影音6分30秒帶您獨家現場直擊。

「石川廣播故事館」 展區包含「放送時代」、「心情電台」、「青春劇場」、「文藝石川」、「圖書室」、「群星閃耀」、「時代演繹」與「微笑版圖」等主題。「石川的故事」沒有華麗文字的堆砌，忠實呈現石川與台灣廣播發展演進一路至今大步邁向科技數位媒體的歷程與台灣廣播珍貴收藏。

「石川廣播故事館」

※「放送時代」

台灣的廣播事業奠定於日治時期，日本人稱為放送，從民眾聽到第一聲廣播開始，到百家爭鳴的蓬勃發展，過程迸發積累的許多生活樣貌，如今已漸凋零或不可再現，「放送時代」展區期以文物搜羅體現廣播事業所開啟〜整個時代的百般樣貌。

※二「心情電台」

一般人初識廣播都是由聆聽收音機開始，那種只聞其聲不見人的好奇，是對廣播最早的體驗。從鄰里中僅有的一台收音機，到形形色色的款式，從寥寥可數的頻道，到各種符合心情的節目，從收音機看見廣播的第一印象。

※「青春劇場」

聽眾每日等待空中相會，聽著熟悉的聲音，想像主持人的樣子，廣播的幕後世界引人遐想，那些令人笑淚縱橫的劇碼是如何誕生? 在石川董事長撰稿的桌上，可以感受廣播寫作的背景時空線索，回想那許多人的青春，空中的劇場。

※「文藝石川」

石川董事長的手稿是窺見其節目品質的門道，年輕時師從廣播劇大師黃志青，獲得戲劇啟蒙，爾後自修研究不倦，博覽群書，充實新知，致力使劇本深刻感動，加上編演俱佳的呈現，以一人規模創下收聽成就，讓盛名一時的主持人李季準也直呼不可思議。

對於節目要求周全，石川堅持「沒有好題材不做，心情不對不做」。國民政府來台實施戒嚴下的管制時期節目預錄，在當時電檢制度下，錄音帶常被刪剪得支離破碎，石川卻依舊創下收聽高峰，實是因為字句雕琢精緻，不怕剪。石川憶及在開車送錄音帶途中，聽到節目重播，因為感動於內容的精緻，甚至忍不住停在路邊把節目聽完。

從手稿的多樣題材與藏書，可以感受石川的興趣觸及各種領域：生活、歷史、科學、文化與政治等無所不包。石川以前的播音室汗牛充棟，翻閱藏書就將當天節目信手拈來，節目的豐富與精采是有跡可循。

※「文藝石川」

展示內容文案：節目手稿類別介紹則包含古早台灣、台灣歌謠滄桑史、台灣歷史系列、台灣論壇、古早俗諺、心情故事、短篇故事、社會傳真、生活小品與

生活小常識…等。

※「群星閃耀」打造如真實版的廣播錄音室，並陳列眾多早期的黑膠唱片、CD、以及製作完成的節目盤帶，供配音與播放使用，並將其分類成不同語言與男女歌手的各式唱片猶如眾星雲集，藉由這些經典作品與製播設備，不但令人體會製播工作的手藝，也重憶經典年代的聲音與故事。

※「時代演繹」

台灣廣播的發展始於日治時期，至今已歷經近百年歲月….

1950年代，收音機還要辦理登記，每季收費10元，逾期或未登記經查獲要沒收，1955年國民政府頒布動員戡亂時期無線電廣播管制辦法、1959凍結民營廣播電台開放電視…..

從在台北聽到第一聲廣播開始，每一個事件都標誌著時代的變動，只憑歷史文字難以體會生命熱度，隨著時代的演進，藉由石川董事長的成長與事業的拓展感受台灣本土廣播發展的生命力，其中的溫度與聲響，猶如聆賞一張張珍藏的黑膠唱片一般，各個精彩動聽。

石川一直以來堅持製作台語優質節目的初衷，在時局變動以及文化弱勢的情境下更顯珍貴，細細品味，從中發現廣播時代的脈絡。時代流轉，風華持續演繹。