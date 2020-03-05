建議可藉這次疫情考驗，將採取異地備援與遠距辦公作業之優缺點，做為我國另設第二辦公室之參考。日後災難如地震、核災時，可在台中市、台南市分設第二國都。圖/擷取自中央聯合辦公大樓地政司開會影像

｢救災無能但是落跑很快｣，中國在上個月初，因高幹專用的北京首都醫大附屬復興醫院傳數十人聚集性確診病例，他們深知該病毒可變性高，為防堵疫災擴散中央領導階層，共產黨總書記習近平等要員也搬離中南海上班。坦白講我們防疫措施確可再更超前部署，尤其台灣離中國如此近與迄今未斷航及若干台商配合要包機返國等客觀弱勢的條件，資源極有限又被不屑國際組織所掣肘難以加入協助之島國一定要更謹慎。

全球資料庫網站Numbeo上個月公佈資訊顯示：｢2020醫療保健指數排行榜｣，台灣仍蟬聯第1名、南韓與日本名次在後，遠勝中國的47名。但我們仍然要小心，因南韓與日本為政治與宗教上或舉辦奧運來客數考慮，忽視該史無前例肺炎病毒特性，幾無病徵與罹病治癒後還會再發病再傳染的可怕，致使韓日兩國罹災數全球亞軍與治癒經費迄今提撥要數千億台幣以上。連遠在萬里外全球首強美國也是輕忽，致11人死亡逾158人確診，但歐巴馬時代全美近5千萬人未納健保，而肺炎篩檢與確診治癒費用高達十萬與數百萬台幣以上，致使貧窮門檻（poverty threshold)下約4千萬民眾投鼠忌器不敢看醫，相對其近日可能大流行機率必然極高。

遠距溝通 異地辦公

筆者贊成總統府與行政院為因應肺炎的可能肆虐與萬一感染的減災應變，當中央疫情指揮中心發布「異地隔離」命令後，將採取「異地辦公」作業，而各級政府重要的政府機關也視疫情發展採分區、分組辦公。原本同一辦公室人員因為分組辦事，降低全員罹災的機率，目前使用目前先進的電腦通訊遠距視訊等智慧語音及3D模擬等科技來聯繫，亦可維持一定施政之效能。

筆者建議可藉這次疫情考驗，將採取異地備援與遠距辦公作業之優缺點，做為我國另設第二辦公室與分組上班觀念從政府機關開始做起，就可作為日後其他不幸災難如地震或核電廠裂解溢出輻射之應變減災、疏散與相互救援。台灣全長400公里建議可在中南部相距約百里處台中市、台南市轄內分設第二國都，並藉下月底前各縣市要完成國土計畫與大南方大發展等，考慮疫情擴散適當與妥善考慮。