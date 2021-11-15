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每日國際焦點

菲律賓杜特蒂親信參議員吳蒙參選2022總統，杜特蒂任副總統搭檔，與小馬可仕及杜特蒂女兒搭檔競爭

無視美國反對，俄國開始出貨印度S400防空飛彈系統

烏克蘭國防部長表示將加速亞速海別爾江斯克海軍基地建設

葉門沙國聯軍撤離荷台達，胡塞叛軍尾隨進入聯軍撤出陣地，雙方交火

日本

真子前公主與夫婿赴美生活

南韓

美國貿易代表戴琪18日將訪南韓

北韓

日本2020年秋季逮捕的2非法入境南韓人士，涉及北韓間諜洗錢工作

印度

無視美國反對，俄國開始出貨印度S400防空飛彈系統

澳洲

14日推出對抗糖尿病國家計畫。澳洲有190萬人患糖尿病，過去8年來激增30%，過去1年1.7萬人死於糖尿病相關疾病

紐西蘭

雕塑品「窺視達里恩」於奧克蘭拍賣標出205萬紐幣新記錄，紐西蘭近年來藝品拍賣價不斷飆高

印尼

印尼國家石油公司於中爪哇芝拉扎縣煉油廠13日儲槽發生大火，14日完全撲滅，未影響生產

菲律賓

杜特蒂親信參議員吳蒙參選2022總統，杜特蒂任副總統搭檔，與小馬可仕及杜特蒂女兒搭檔競爭

馬來西亞

加拿大因強迫勞動問題禁止馬國手套廠Supermax產品出口加國

巴基斯坦

伊斯蘭國表示13日於阿富汗邊境巴焦爾特區警方營區內引爆炸彈攻擊

歐盟

15日擴大對白俄羅斯制裁

英國

格拉斯哥氣候大會最後中印提出將淘汰燃煤決議改為逐步減少燃煤

法國

警告俄羅斯勿侵犯烏克蘭主權

德國

反防疫及反疫苗人士威脅醫護人員

俄羅斯

於敘利亞部署S300防空飛彈系統，出乎美國意料

西班牙

召喚古巴大使責問為何古巴撤銷5名西班牙媒體艾菲通訊社記者採訪證

烏克蘭

國防部長表示將加速亞速海別爾江斯克海軍基地建設

波蘭

呼籲北約行動對抗白俄羅斯邊界危機

希臘

總理Kyriakos Mitsotakis呼籲英國談判大英博物館歸還帕德嫩神廟雕像問題

美國

聯邦調查局電子郵件系統遭駭客入侵發出數千電郵

加拿大

安全專家表示所有跡象都顯示加國必須於5G規劃排除華為

墨西哥

美國拜登政府施壓墨國憲至委內瑞拉偷渡客

厄瓜多

監獄暴動68死

古巴

撤銷西班牙媒體艾菲通訊社5記者採訪證

以色列

首度於杜拜航空展派遣國防合約商官方代表團共7家參展

沙烏地阿拉伯

1801座工廠總值183億美元興建中，可創造7.87萬就業

阿拉伯聯合大公國

俄羅斯於杜拜航空展向阿聯展示最新第五代戰機蘇愷75將軍戰機

土耳其

稱法國總統馬克宏要求土國軍隊撤出利比亞的要求是錯誤的，稱利比亞需要支援

伊朗

荷姆茲甘省發生2起規模6.3、6.4地震，1死，杜拜有感

蘇丹

軍方鎮壓抗爭群眾5死

利比亞

小格達費參選總統

葉門

沙國聯軍撤離荷台達，胡塞叛軍尾隨進入聯軍撤出陣地，雙方交火

奈及利亞

軍方遭遇伊斯蘭國西非省民兵，1將軍3士兵陣亡

獅子山

油罐車爆炸案死者增至144人

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