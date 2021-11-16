陳永興醫師《台灣醫界人物百人傳．續集》高雄場新書會在高雄文學館舉行。鄭智仁醫師致詞並現場清唱「天總是攏會光」副歌與「福爾摩莎頌」結語有溫度的傳唱〜永遠抱著咱的夢，現場滿滿的掌聲與感動….

陳永興醫師《台灣醫界人物百人傳．續集》高雄場新書會上周日在高雄文學館舉行。鄭智仁醫師致詞並現場清唱「天總是攏會光」副歌與「福爾摩莎頌」結語有溫度的傳唱〜永遠抱著咱的夢，現場滿滿的掌聲與感動….

鄭智仁醫師台灣歌謠創作，反映台灣時代脈動，創作並傳達對這塊土地深深的愛與關懷。1994年陳定南競選台灣省長、張俊雄參與高市長選舉、1996彭明敏參與台灣首次總統大選，這首《福爾摩莎頌〜永遠抱著咱的夢》深入民間傳唱大街小巷。

921大地震時電視播放「天總是攏會光」令人印象深刻，鄭智仁說，創作那首歌，原本並非為921地震所寫，那首歌早在921地震發生前8、9年所寫，他哼唱歌詞說：在阮熄燈的前彼時外面一陣冷冷的風 孤獨的形影 閣出現眼前…。. 這是一首描寫「彭明敏的故事」：

鄭智仁進一步指其很有福氣在彭明敏教授回台後，在其身邊追隨彭教授的腳步、陳永興的腳步、陳順勝的腳步，在場很多先進的腳步，共同在咱這塊土地奉獻。

「看了《台灣醫界人物百人傳．續集》很感動！鄭智仁說：書內有很多他曾受教過的教授如吳基福、徐傍興…」。他進一步說：「台灣先賢很多醫師在228犧牲…..我嘛是追隨先賢腳步在這塊土地」。

鄭智仁推崇陳永興是其榜樣，他並說：「從我認識他至今攏是這樣，好在沒去做甚麼行政院長、甚麼〞長〝」，伊寫作已經超過40年，希望透過寫作能傳達咱對台灣對孕育咱長大這塊土地的感恩與期待….」

另值一提的是鄭智仁多年來舉辦善音樂會，今年12月5日在至德堂舉行一場《愛〜讓生命不一樣》向醫界防疫人員致敬的音樂會。

※《台灣醫界人物百人傳．續集》新書「台中場」將在11月27日在中央書局舉行，今年為文協百年，中央書局在台灣歷史上具有重要意義，陳永興指特別選定在台中中央書局舉行，因為百年前台灣文化協會日治時期，台灣知識份子就常在該處聚會，所以選定中央書局發表《台灣醫界人物百人傳．續集》介紹台灣中部重要醫界人物，有其時代意義。

※鄭智仁台灣歌謠FB

走進鄭智仁位於高雄市九如二路的「生殖醫學實驗室」，可以看到無菌工作台、冷凍乾燥機、螢光顯微鏡等醫學設備，但在同一空間內，也放置了電子合成樂器、數位多軌錄音機，麥克風，樂譜架，吉他等音樂器材。在這裡，醫學和音樂完全共存。

鄭智仁，一九五一年生於彰化二水的醫生世家，祖父鄭鼎是彰化二水地區第一個西醫醫師，父親鄭瑞堂是內兒科醫師。鄭智仁畢業於中山醫學院醫技系，是細胞學、放射線學及生殖醫學專家，著有《男性不孕症》、《臨床體外受精與胚胎移殖》等權威著作，並於一九八九年發明「OSMAGIC優生精蟲分離術」，這項專利，比起美國醫界最常使用的Ericsson艾氏白蛋白精蟲分離術，受孕率要高出二十倍，其論文在一九九一年經美國Archives Of Andrology期刊審查通過並發表，至今仍被認為是全世界最專業的精蟲分離設計，造福不少人群。一九八六年遷居高雄，開設全國第一家「精子銀行」而聞名。除醫學上的成就外，一九九一年，四十歲的他結婚、生子後，開始用母語寫歌。

《鄭智仁台灣歌謠FB》社團, 希望能利用網路, 將多年來的作品和演出做一個彙集, 讓所創作的台灣本土歌謠更貼近你我, 讓好的音樂不寂寞, 讓優美的旋律永遠傳唱。

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