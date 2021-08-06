澳洲外交部長馬里斯∙佩恩（Marise Payne）8月5日表示，澳洲將制訂類似於美國「全球馬格尼茨基人權問責法」的澳版制裁法案，以便對踐踏人權或引發國際關切的惡劣行為的個人或實體實施有針對性的財務制裁和旅行禁令。

美國、歐盟和英國今年3月依據各自制訂的「馬格尼茨基法」，對在中國新疆地區被控嚴重侵犯人權的中國官員實施制裁，同時也引發北京的報復性反制裁行動。

已故的捨爾蓋∙馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）原是俄羅斯的一位維權律師。他因為揭發俄羅斯政府的腐敗而遭到當局的關押，並於2009年11月在看守所去世。

美國國會為了紀念馬格尼茨基，於2012年通過馬格尼茨基法案（Magnitsky Act），授權美國政府制裁那些違反人權或腐敗的俄羅斯官員。2016年，美國國會又通過「全球馬格尼茨基人權問責法」，將制裁對象由俄羅斯擴展至全世界侵犯人權及腐敗的政府官員。

目前至少有加拿大、歐盟和英國制訂了類似美國的馬格尼茨基法。

路透社的報導說，為了制訂澳版馬格尼茨基法，澳洲將對現行法律進行修訂，將目前以國家為對象的制裁條款進一步擴充，加入以個人及實體為對象的可實施制裁的行為，並可能在今年年底前就可以執行這些新加入的制裁條款。

澳洲外交部長佩恩在星期四發表的一項聲明中表示，增列的可制裁行為有可能包括大規模殺傷性武器的擴散、嚴重侵犯人權、惡意的網絡行動以及重大貪腐。

佩恩指出，「澳洲將得以對被認定涉嫌參與上述可制裁行為的個人和實體實施定向財務制裁和旅行禁令，而無論這些行為發生在何處，也無需制定以國家為目標的制裁機制。」

澳洲廣播公司（ABC）在報導中指出，澳版馬格尼茨基法一旦通過，澳洲政府就可以對涉嫌嚴重侵犯人權者實施凍結/沒收財產、同時禁止入境的制裁。

澳洲議會中的一個跨黨派議會委員會早在8個月之前就在呼籲聯邦政府盡快制定澳版馬格尼茨基法，並持續推動政府儘早付諸行動。

支持盡快立法的人認為，澳洲現有的制裁法案太過冗贅，而且規定的制裁行動又太過遲緩。而新制定的澳版馬格尼茨基法則可以對涉嫌嚴重侵犯人權者迅速作出凍結資產、禁止入境的制裁決定。

不過澳洲聯邦政府在外交部長佩恩星期四發表聲明之前，一直沒有對議會跨黨派委員會有關盡快制定馬格尼茨基法的呼籲作出正式的回應。而且聯邦政府還花了好幾個月研究制定馬格尼茨基法的潛在關聯與影響。

澳洲聯邦政府中有人擔心，該法一旦制定，有可能給澳洲與周邊一些人權紀錄不佳的合作夥伴的關係增添變數和復雜性。

澳洲聯邦政府中還有人擔心，制定該法可能進一步傷害已經嚴重受損的澳中關係，因為政府很快就會面對必須對在新疆和香港侵犯人權的中國政府官員實施制裁的強大壓力。

外交部長佩恩發表的聲明表明澳洲聯邦政府在制訂澳版馬格尼茨基法問題上已經向前邁出很大一步，但是目前並不知道澳版馬格尼茨基法與美國制訂的「全球馬格尼茨基人權問責法」到底有幾分相似，還是說澳版馬格尼茨基法完全是澳洲另起爐灶的全新版本。



捨爾蓋∙馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）原是俄羅斯的一位維權律師。他因為揭發俄羅斯政府的腐敗而遭到當局的關押，並於2009年11月在看守所去世。圖／擷自維基百科，公有領域