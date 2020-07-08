根據統計，台灣河川地下水之汙染源，約50%來自家庭排放的汙水，這是非常可怕的數字，因此，珍重呼籲環保減碳愛地球，必須從全民及家庭開始實施簡樸的健康生活，保證不但可降低空氣及水污染，減碳救地球，而且人人得以改善健康。實施方法很簡單，舉例說明如下：

一、節約用水

1.蔬果農藥殘留量：請環保署、農委會或委託社區團體設法把關蔬果農藥殘留量。現今大部分家庭主婦為了安心，均以大量水多次沖洗蔬果，不但浪費寶貴的自來水，而且喪失量多的營養素。

2.水龍頭開關：最好能有大中小三階段的開關，避免人人打開水龍頭，無限制的大量沖洗，浪費水的動作，令人痛心。

3.洗衣服、洗澡用水：目前家家戶戶也都無意間大量用水洗澡及洗衣，很少有人會想適量用水，懇請節制使用，功德無量。

4.建立飲用水與其他洗刷用水分開輸送：目前家家戶戶都自行使用過濾器及其他淨水器，淨化自來水作為飲用水，這是浪費的行為，因為自來水在自來水廠未輸出前，大部分都已達飲用水標準，可惜經過輸送水管，尤其是鉛水管，被汙染後，再送達每家已變成遭受汙染的用水。因此，若能請政府單位設法以宅急便方式輸送飲用水，一定能節約許多經費，而且使全民安心飲用，不亦樂乎。

二、避免衛生清潔消毒劑之濫用

1.沐浴乳、洗碗精、洗衣粉等應減量使用

一般小朋友、上班族等等民眾，身體不會太骯髒，每天洗澡，可考慮不使用太多沐浴乳或肥皂，或許只使用毛巾或軟毛刷擦洗，就乾淨了。若有需要，抹些適當的潤膚乳即可。請記住，我們自身皮膚就會分泌保護皮膚的油脂，大部分清潔劑均含界面活性劑（去污原理），若天天使用，尤其是嬰兒，會傷害皮膚。當然有些產品，經研發添加皮膚保護劑，號稱安全，但記住，正常皮膚不要天天接觸不必要的清潔劑，或外加皮膚保養劑，尤其嬰兒，盡量少用，才是健康之道。同樣的道理，洗碗精少用為妙，自家餐具，以乾淨的菜瓜布刷幾下，水沖洗乾淨即可，菜瓜布不但可去除油脂，而且菜瓜布再用洗碗精沖洗乾淨，又可重複使用。大家都知道碗盤使用洗碗精，會有看不到摸不到的殘留，反而不乾淨。洗衣服時，先分開比較骯髒的，先浸泡適當洗潔劑。有些家庭因洗衣粉用量太多，加上通風差的房屋，尤其是開空調的密閉房屋，空氣中都有一股刺鼻的洗衣粉味道，長久處於這種環境，尤其小孩，會引起呼吸道過敏。有些大賣場，放置清潔劑的地方，也都有股強烈味道，盡量避免帶小孩暴露那些清潔劑放置的地方。

據調查，市售五成的洗碗精、洗衣精、浴廁劑等均含有一種非離子界面活性劑（壬基酚，4-nonylphenol, NP），由於壬基酚是屬於不易分解化合物，且是一種持久污染的環境荷爾蒙，可令男性雌性化，降低精蟲數。目前已有研究報告指出，台灣19條河川已受嚴重汙染，99%水樣均可測到壬基酚（>0.33 μg/L），而且有98%生鮮食物含壬基酚，其含量高達399μg/kg。這些可怕的數據，說明我們濫用洗潔劑的嚴重狀況，懇請大家慎重反省，能盡量減少用清潔劑，一定能搶救全省河川的潔淨。

2.殺蟲劑傷害腦神經

請記住，關閉窗戶，並開冷氣機後，若再噴灑殺蚊蟲劑，則長久居住於該屋的居民，尤其是嬰兒及小孩，腦神經會遭受殺蟲劑的傷害，造成小孩念書成績不良，大人得健忘症，其主要原因是殺蚊蟲劑如類除蟲菊，會促使人類的腦神經所含有的神經鈉通道持續打開，結果會阻礙神經訊息傳導的功能，結果變笨或情緒不良。解決方法之一（可再議），噴殺蟲劑的房間，可以在數小時後，當蚊子昏倒，掉落地上，趕快清掃，把昏倒的蚊子到入馬桶沖掉或燒掉，接著打開窗戶，再使用電風扇，把殺蟲劑吹走，如此徹底清除殺蟲劑後，才可再關門窗、開空調，再讓小孩進屋做功課。

3.節用強酸強鹼的消毒劑或水管疏通劑：應訂定管制辦法或輔導民眾使用，現今無限制地任意使用，汙染環境及地下水的狀況，非常嚴重。

三、節省使用紙張及塑膠製品

製紙程序嚴重汙染環境，如紙及紙漿，是使用氯氣漂白劑處裡的，這過程會造成戴奧辛（世紀之毒）的產生，因此，絕不可以任意浪費紙張，如再生紙之利用。另外，應盡量少用彩色廣告紙等等，須知有些色彩，是使用高量的鉛鹽（Pb鹽），造成神經毒，降低智商。

請盡量減少使用一次即丟棄的塑膠製品，盡量考慮多次使用的可能性。我們務必覺醒：使用一次即丟棄的塑膠品，是造成環境汙染的最大罪魁，因塑膠品當垃圾燃燒後，會產生大量世紀劇毒的戴奧辛，尤其是不易崩解的塑膠製品堆積於環境中，危害生態，許多魚類、鳥類等等動物之內臟，常發現累積的塑膠品。另外，水溝、田間及低窪地區也都堆積不分解的塑膠品，嚴重的話，造成水溝不通，排水不良，引起水災。塑膠製品的危害，數不清的壞處，敬請徹底反省，設法制定法規改良。

談到塑膠品之危害，不禁令我們想起塑化劑，餐具、保鮮膜、玩具、奶瓶、電線、洗碗精、香水化妝品等，因製造過程中，必須添加塑化劑（鄰苯二甲脂，DEHP），增加塑膠製品的延展性及韌性，因此塑化劑使用範圍很廣，大量塑膠垃圾掩埋場經日曬雨淋，均造成大量塑化劑釋出，汙染空氣、食物及河川，根據調查，顯示100%台灣河川底泥及41%台灣居民的血液，均遭受塑化劑汙染。塑化劑乃是一種環境賀爾蒙，對人體最大的危害是使男胎兒雌性化，陰莖小，隱睪症，精子活動力降低，嚴重影響傳宗接代，因此極力呼籲大家盡量少用塑膠製品，拯救我們的下一代。

世紀之毒戴奧辛，乃是一群含有多氯聯苯結構式的化合物，脂溶性特高，且不易分解，自食物鏈汙染食物，進入人體，可長久存留於人體脂肪組織內，半衰期可長達7年，因此，終身殘留人體內，並影響生殖細胞、致畸胎、早產或流產。戴奧辛意識致癌物，造成皮膚癌、淋巴癌、皮膚長粉刺（痤瘡）。三十多年前，台灣曾因精緻米糠油，使用多氯聯苯當作絕緣體，不幸洩漏，汙染米糠油，造成多氯聯苯米糠油事件，受害孕婦及出生嬰兒有130位左右，其中受害的嬰兒至今已30多歲，其身體狀況遭受多氯聯苯之害，產生相關疾病，至今仍繼續追蹤研究中。另外，台南二仁溪橋下曾因燃燒電纜，釋放大量戴奧辛，汙染土壤及二仁溪泥底，至今仍有戴奧辛殘留。除此之外，製紙漂白、合成農藥之副產物，尤其是焚化含氯塑膠製品，皆可釋放大量戴奧辛，嚴重汙染環境。我們必定痛定思痛，大家一定都要嚴格約束自己所有會促使戴奧辛產生的行為，消滅沉默的殺手戴奧辛，人人有責。

四、適當使用保健品及藥物

請記住，不論保健品或治病之藥物，長期過量使用都有副作用，都有危害身體健康之虞。適當攝取的觀念很重要，而且每個人的適當劑量大不同，因此，要自己或醫師去調整劑量，如補鈣劑，有些人使用標籤建議劑量1/3，即可預防抽筋或缺鈣症狀，就不必全劑量的長期使用。

治慢性病的藥物如長期服用降血糖或降血壓藥物的病人，若自己買保健品，經常使用，再加上飲食習慣之改善，如此綜和結果，恐怕會導致原先使用的降血壓或降血糖之藥物劑量變成過量，造成血糖太低昏迷的現象。曾經有位同事發生過不知原因的血糖太低現象，趕緊去醫院急救，才重拾健康。

目前，我們台灣寶島由於健保制度不健全，每個人每天都可無限制去不同醫院就診，每次均領一堆相同藥物回家，家中都堆積各種沒用的珍貴藥物，廢棄不用，這種浪費全民的納稅錢非常嚴重，令人非常痛心。而且這是一種沒道德心的行為，大家應該知道焚燒珍貴的藥物，產生毒害氣體汙染空氣，這種嚴重的空氣及水源的污染源，懇請大家了解，一起努力合作，杜絕這種不良行為。或許健保局針對此一問題，可設法建立完整記錄就醫的檔案，以便了解不當就醫的實況，並趕緊設法改進，或許應採取藥費不完全免費，若能部分負擔藥費，民眾或許會斟酌愛惜珍貴的藥物。

五、首重生活教育，培養節儉及環保的觀念

我衷心呼籲全民實施節儉勤勞的美德，改變日常生活的壞習性，培養及注重環保的觀念，若能全民同心協力肯定我們台灣寶島全民不但增益健康，而且減碳救地球，效果一定很大，這種節儉勤勞的觀念及良好生活習慣的養成，務必從家庭教育、幼稚園及小學開始培育養成，在家中，父母以身作則，在生活中，培養小孩節儉環保的觀念及習慣，保證終身健康快樂。

其實令我很感動的，許多愛家鄉的環保團體，已都很熱心地在推動以上所舉例的相關策略，因此，這些淺見，只是抱著一股熱誠，呼籲全民同心協力，下定決心，一起群策群力實施環保的行動，所有浪費行為及不環保的舉動，都被列為不齒的行為，懇求大家都能覺醒，我們預期美麗的寶島及健康快樂的島民，一定會更好。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台