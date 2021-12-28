天下武功唯快不破！交通部初步規劃北宜高鐵2036年完工通車，實在是太慢！太慢！太慢！

監督交通部非常重要，但也要為交通部排除施政障礙。

台灣最不缺的就是假環保之名，阻礙國家社會進步的偽專家學者！

台灣最不缺的就是故意處處和政府唱反調，阻礙國家社會進步的假環保團體！

台灣最不缺的就是弱智的為反對而反對的民眾！

幾十年前，台灣高鐵從提議、辯論、反覆說明、規劃、施工到營運，初期營運時當然是虧損連連；那些當年反對興建高鐵，自以為很聰明，譙東譙西就是不譙自己，如果還活著的人，欠全體台灣人民和國家社會一個衷心的道歉！

現在北宜高鐵宜蘭站站址選定了，雀屏中選的縣政中心以南，蘭陽溪以北的高鐵宜蘭站站址，的確是全宜蘭最適當的站址；從現在開始，全體國民，特別是宜蘭人，要每天盯著交通部，盯著環評委員，盯著政治人物，要求用最快的速度孵出高品質的北宜高鐵！

人民不要聽有的沒的理由，要聽理由還需要你幹嘛！誰在藉勢藉端阻撓北宜高鐵？哪裡卡關？誰在卡關？為什麼卡關？誰表面支持但內心反對？全部公佈出來！宜蘭民眾有知的權利。

北宜高鐵可以複製台灣高鐵成功經驗，採B興建營運轉移BOT模式也是一個值得規劃思考的方向！

高鐵的興建和營運有太多眉眉角角的東西，對新手來說，許多東西是要繳學費的，建議主動邀請當年的台灣高鐵團隊參與北宜高鐵BOT，當然也要開放其他團隊競標，有競爭才有進步，才是宜蘭人的福氣。

環境影響評估常常是國內重大公共工程卡關的原因，永遠不要忘記簡政便民乃施政最高指導原則，如果先前規劃北宜直鐵時就已經做過的環評等等，類似的東西就不用吹毛求疵重複來過，畫蛇添足徒增煩惱，北宜高鐵已經避開翡翠水庫集水區，這就是最大的誠意！



北宜高鐵延伸宜蘭拍板定案 將與台鐵宜蘭新站共構。圖／擷自公視新聞影片2021.12.19