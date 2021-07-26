葉金川，1950年6月29日，生於台北大稻埕，建國中學畢業後考上台大醫學院，1975年醫學系畢業後又唸台大公共衛生研究所碩士，再赴美國哈佛大學取得流行病學碩士，回台之後在許子秋署長延攬之下進入衛生署服務，從技正升任醫政處副處長、處長，再做技監又升任副署長，做到署長，是衛生行政體系歷練最完整的專業技術官員。最重要的是台灣實施全民健康保險制度時，他出任第一任的中央健保局總經理，對全民健康保險的規劃、上路、執行都扮演了操盤者的角色，健保實施30年之後雖然仍有不少批評或缺失值得改善，但整體成效明顯解決台灣民眾的就醫需求，特別是慢性長期病患、重大傷病者不至於因經濟無法負擔而必須放棄治療，對台灣民眾來說又因保費低廉就醫方便，所以對健保的滿意度高達九成以上，這是台灣的公共政策這30年來最受肯定的施政成果！

葉金川在建中時與馬英九是同學，因此頗受馬英九器重，2004年馬英九當台北市長時，曾邀請他出任衛生局長和副市長，甚至2006年他曾想爭取國民黨提名參選台北市長，後來在初選中退出，2008年5月20日馬英九當選總統，他曾出任總統府秘書長職務！當時衛生署發生三聚氰胺的檢驗爭議事件，衛生署長林芳郁請辭時，他又扮演馬英九的救火隊角色，重新回任衛生署職務。如同SARS期間，他原本在馬英九首任市長時擔任衛生局長，後來由邱淑媞接任局長時，發生SARS疫情嚴峻，台北市立和平醫院封院危急狀況下，他剛卸下局長職務，也志願進入和平醫院與醫療同仁共渡SARS的危機，這些都為馬英九的執政加分；但後來馬英九擔任國民黨主席時，2009年本要徵召葉金川前往花蓮參選縣長，遭到國民黨地方勢力的反撲，馬英九卻無法力保他順利獲得提名，這是他從政之途不很順利的無奈寫照！

但葉金川在公衛的專業領域表現和貢獻是有目共睹，他不僅在衛生署開辦健保時有功，他也熱心推動戒菸運動，在2001年他曾應董氏基金會創辦人嚴道的邀請擔任該基金會執行長，在國內董氏基金會的菸害防制作的非常成功，2016年他曾獲頒「華人菸害防制貢獻獎」。此外在台灣參與W.H.O.（世界衛生組織）方面，他也是第一個在2009年5月率團代表台灣以「中華台北」名義，用「觀察員」身份參與W.H.A.（世界衛生大會）的衛生官員，不論這樣的身份是否國人都能滿意，但在國際外交處境艱難的情況下，他已盡了最大的努力！2014年3月11日，他以卸任首長的身份應美國國會邀請出席「美國健保體系如何向他國借鏡」的聽證會，他的書面發言正式列入美國國會記錄，可見美國對台灣健保實施成果的重視！

葉金川曾罹患淋巴癌和皮膚癌，但都坦然以對樂觀接受治療，他還騎單車、爬山、健行保持良好體力，更出了一本《如果有一天，我們說再見》的告別書，交代兒子他要「走得帥氣、不要插管，死後大體和器官要捐贈，不要墓園墓碑，要兒子把他骨灰帶到合歡山北峰，他希望辦一場生前告別式。」這是多麼瀟灑勇敢面對死亡的醫生，令人羨慕和尊敬的公衛專家！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集