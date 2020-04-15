近期中泰大戰，中國五毛及小粉紅在推特上被泰國酸辣嗆回「牆內」，現在傳出解放軍也要建立推特帳號，拚大外宣，以進攻姿態爭奪國際話語權。圖/取自解放軍報

近期中泰大戰，中國五毛及小粉紅在推特上被泰國酸辣嗆回「牆內」，而今傳出，解放軍也要建立推特帳號，拚大外宣，以進攻姿態爭奪國際話語權。

美國之音今(15)日報導，美國防務和安全問題智庫蘭德公司政策分析家莫小龍（Nathan Beauchamp-Mustafaga）星期一（4月13日）在一場在線討論會上表示，「我們認為，中國政府深入社交媒體的下一步可能是人民解放軍自己、可能是（通過）中國國防部，開設推特帳號，作為直接接觸外國民眾的一種手段。」

莫小龍與蘭德公司高級政治學者蔡斯(Michael S. Chase)最近發表一份報告也指出，中國軍方內部早在2014年就表現出了對加入推特、臉書等中國網絡防火牆外的外國社交媒體平台的興趣。報告指出，中國解放軍報社主管的《軍事記者》刊物2014年第11期刊登題為《軍事外宣的社交、移動與發布》的署名文章，呼籲中國外宣要「衍生多文化和民間社交媒體用戶」。例如在Facebook、Twitter、Instagram、YouTube等網站註冊賬戶，將軍事外宣平臺本土化、前沿化，與國外網友直接產生關聯。

莫小龍直言，看看中國在台灣做了什麼，現在非常清楚地看到了中國在新冠病毒討論期間的所作所為，中國似乎真的更傾向於使用俄羅斯那種負面新聞、負面和批評意見的策略，但同時也包括陰謀論，以及模糊討論焦點。但「你看到的並不一定都是關於中國的正面信息，你也會看到負面評價。」

對於中國官方利用推特等社群媒體進行大外宣，美國的中國問題觀察人士普遍認為，中國對外部門以前著重彰顯中國正面形象的正能量宣傳做法為主，但從2019年下半年開始轉守為攻，開始大幅增加有關西方國家的負面宣傳和批評，有時引用陰謀論和不實信息。中國外交部發言人趙立堅今年三月在推特上宣稱，新冠病毒可能是美國軍人將病毒帶到武漢，就是一例，