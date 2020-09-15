王金平表明跟隨國民黨的決定，黨不去，他就不去。圖／擷自公視新聞影片

中國不斷軍演，和武力威嚇之下，一年一度的「海峽論壇」，氣氛顯得很不尋常，本來老王背上鑲藍旗，蓄勢待發，沒料到央視的發言，打亂了中共的布局，也亂了國民黨陣腳，國民黨黨內也出現不要去吃拜拜的聲音，最後沒有獲得中共央視的正式道歉下，大家以為，「這一次國民黨終於可以勇敢了」。

國民黨不去海峽論壇

14日下午，國民黨正式宣布，國民黨不用黨的名義率團，參加「海峽論壇」，但是，個人要去與會，國民黨不予置評，本來以為這一次國民黨被央視羞辱，終於可以強硬起來，以缺席表達抗議，沒想到勇敢只有一半，實在可惜。可以料到，這次論壇少了一腳的麻將桌，只剩下新黨和親民黨，還有脖子被刀子架上去的台商，成了這一次海峽論壇主秀，比較值得關心的是，在這一波遠離中國的產業鏈中，台商已經有1兆台幣回到台灣，剩下一些根留中國的台商，處境最辛苦，去留兩難可以想見。

從另一個角度來看，這一次的海峽論壇主調就是穩住台商，台灣的政黨是否光臨大駕，其實意義不大。

新黨主席郁慕明說：「江啟臣國學程度太差」，意思就是自己會錯意，所謂「求和」並無不敬，如同李敖的兒子所說，中文的意義現在變化很大，「求饒」的意思就是乞求豐饒。

台灣一大堆紅統投降派，現在已經不演了，紛紛跳出來，一下子扮演算命師，一下子又是心理師，說來說去就是愛台灣，不忍眾生淪入戰火，一下子又變身中南海的高級顧問，對於中共何時侵略台灣，居然還有時間表，而且時間還會變化，好像解放軍完全聽他指揮。蘇起大師說，不排除中共會小打一下，郁慕明則把中共攻台時間延後到2023年，看到這些台灣藍營軍師每天放話，習近平這個三軍軍委主席，根本就是幹假的，乾脆中共軍事發言人下崗，全部由老馬，老郁，老蘇輪流來幹就好，怎麼每天都有中共侵略台灣的消息？

講來講去都是美國利用台獨挑釁中共底線，過去，我多次說過，只有一種情況，中共會發動台海戰爭，那就是習近平瘋了，台灣獨立已經七十年，要打早打了，從各種跡象來看，老習壓力很大，確是事實。但是，想把老習弄下台的風聲也很多，以我對中共內部的理解，想要弄倒老習實在不容易，所以，台海緊張歸緊張，還是恫嚇台灣居多。



國民黨決定不以黨的名意參加海峽論壇。圖／擷自公視新聞影片

中共很清楚，台灣現在可以利用增加中國內部就業，降低失業人口，沒有煙硝味的戰爭可以開打，對台灣可以搞滲透、偷技術、偷資金，這些利益絕對勝過動刀動槍攻打台灣，所以，不要說ECFA是否持續，中台真的斷絕來往，意味著中國鎖國時間到來，也意味著內部動亂嚴重，需要關閉國境，你想，砲聲一響，留在中國的台灣人，還可以不動聲色嗎？這些人肯定是最早被關入集中營的人。

台灣人必須勇敢一次

過去我曾說過，世界上所有法理獨立國家，除非大國強權撐腰，否則必須付出戰爭代價，台灣是否可以幸運無須戰爭，成為真實獨立的國家，我不敢預料，但是，做為台灣人總必須讓自己勇敢一次，不管是處於和平的現在，或者是發生戰爭的未來，勇敢是人類的美德，在屈辱和抵抗之間，只有勇敢可以做出正確決定。

被視為16世紀歐洲最正直的人蒙田，他曾經說：「被我們觸犯過的人，握有我們的生死支配權時，感化它們的心靈，最通用的辦法，就是低三下四的服從，然而，與之相反的勇敢和頑強，有時也達到過同樣的效果」。

蒙田舉出了很多例子，其中一個例子是英國威爾斯親王，威爾斯曾長期在吉椰那執政，當地的法國人列摩日人卻冒犯了他，於是威爾斯一氣之下，派出大軍攻打列摩日城，城池很快被突破，但是，卻有三個法國人奮力抵抗大軍，這時候威爾斯親王深受感動，於是宣布停止戰爭，離開列摩日城，並赦免城內所有人。

國民黨被小小電視台主持屈辱這是小事，但是，被中共屈辱是大事，面對強權的屈辱可以選擇吞下去，也可以選擇反抗。台灣人必須勇敢一次，抵抗中共，但是，國民黨的勇敢卻只有一半，令人婉惜。