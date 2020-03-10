在全球新型冠狀病毒肺炎疫情尚未平息之前，門諾基金會表示，為了持續服務四千名個案，制定嚴密的防疫措施和配套方法，並從3月9日開始擴大實施，期望提升防疫的意識與能量，降低感染的可能與風險。

門諾基金會表示，為了能持續原本的各樣服務，在花蓮總會除了進出入人員務必量體溫、雙手消毒以外，也嚴格進行「分層管理」，依樓層佩戴識別證、避免到非自己單位的樓層，此外減少電梯的使用、暫停使用中央空調，並由各處室同工輪班在一樓進行出入進管制和訪客登記。在中午與傍晚的時候，也會進行辦公區域的消毒。此外為了避免有同工感染，而造成部分單位全面停擺、導致服務受到影響，特別建置第二辦公室，進行分組，每單位各抽調一位同工，避免服務工作受到影響，而主要的送餐服務，更是將送餐員分散到各工作站上班，避免集中的風險。

其他各工作站與第一線基層人員的防疫措施也嚴格把關。各工作站社區據點的年後開課，都將防疫納入課程之中，邀請專業老師來進行宣導和教學。例如新城工作站在順安村的據點在3月初就安排口罩套課程，並教導學員製作乾洗手液，宣導正確洗手步驟，在瑞穗等站也都有製作布口罩課程，在服務長輩的同時傳遞防疫知識與觀念。



門諾基金會進出入人員務必量體溫。圖／門諾基金會

門諾基金會也特別購入100個口罩套贈送給第一線照顧個案們的居家服務人員，讓彼此更安心從事或接受到宅服務。除了規定務必配戴口罩才能進行工作之外，「送餐服務」也沒有停下腳步，每天每位送餐員都會配戴口罩，將熱騰騰的便當交與長輩。基金會也會全面購置保溫餐盒，讓身體不適的長輩與送餐同工減少接觸，降低風險。



送餐員每日佩戴口罩，讓接受服務的長輩能安心好好吃飯。圖／門諾基金會

門諾基金會強調，進行這樣緊密的防疫工作，都是希望利他也利己，除了保護門諾基金會同仁，更希望服務的個案們不受影響，在武漢肺炎疫情平息前，一樣提供完善的服務。