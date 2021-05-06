作者指出，汪傳浦原是法國湯姆笙公司在台代理商，他涉及尹清楓命案、拉法葉艦與幻象戰機採購弊案，潛逃英國20年，2015年病逝。至今尹清楓上校之死仍為懸案，而汪家被凍結於瑞士的九億兩千多萬美元贓款，據傳台灣官方已指出「充其量僅可要回八十六億」？其餘近兩百億的贓款……則將被離奇「歸還」給汪家！示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

據「中央社」在5月4日所發的司法新聞指出：「台北地檢署追查拉案不法所得，查扣汪傳浦位於台北金門街房產，受託拍賣後以三千二百零一萬賣出。據北檢追查拉案不法所得，已聲請沒收犯罪所得九.六億餘美元，經最高法院裁定准許沒收追徵犯罪所得本金三億一千二百五十三萬餘元確定，另有一億七千四百六十五萬餘美元及孳息的部分則發回高院更裁中。

北檢是在裁定部分確定後拍賣汪妻葉秀貞及其四名子女所繼承的金門街房產......由於首次無人投標遂再進行拍賣，旋以高於底價近兩百萬……賣出，藉此展現政府徹底剝奪犯罪所得、維護社會公平正義決心！因汪傳浦原是法國湯姆笙公司在台代理商，他涉及尹清楓命案、拉法葉艦與幻象戰機採購弊案，長年潛逃英國。有關拉案部分，汪傳浦與郭力恆藉此取得回扣約五億美元……北檢在2014年已對郭執行十一億元犯罪所得討回；而先前執行汪妻及兒女遺產稅欠稅案，已拍賣汪家不動產交由北檢沒收入國庫，此外，瑞士司法部今年2月間已表示將歸還先前查扣拉案部分回扣近兩億六千六百萬美元（約七十四億元），北檢與瑞士方面正積極洽商⋯」。

上述兩段新聞的摘要，主要想讓閱聽人能「重溫」有關這樁發生於二十八年前的往事新發展，因不少年紀在四、五十歲以下者，可能對於1993年底轟動海內外的「尹案」、及其事後衍生的拉法葉艦、幻象戰機、雲母飛彈……等弊案不甚了解，其後命案與軍購案又引爆出台、法等國十餘件謀殺（包括：法國情報首長之子安博以「商務專員」奉派來台運作返回巴黎後離奇墜樓死亡、湯姆森駐台副總經理的前法國拉法葉艦艦長、以及法國興業銀行台北分行理專也都墜樓……其餘則另有不少在車禍死於非命）；至於對法軍購案又衍生出購軍艦竟被迫「配套」買高鐵、購買雲母等飛彈也「配套」買台北第一條捷運系統的馬特拉電聯車！後來這兩筆交通設備係被巴黎當局軟硬兼施強求成交、後來會發生高鐵轉向日本新幹線購買而向法賠償、以及馬特拉捷運談判破裂「法商撤退」後，逼得台北市ㄧ度以「馬特拉不拉？我們自己拉」來克服萬難。

汪家「人脈至廣」 贓款不用「歸還」？

如果不再探索儼然「無解」的「尹案」與其它連環爆命案......其實，只要自軍火商汪傳浦留置在台房地產予以深入剖析，在其「亡命天涯」二十餘載間，當時發覺其逃亡海外後來不及「脫手」有兩棟房，其中，位於故宮再過去ㄧ點的「至善路、劍南橋前」別墅，據傳竟與前任副總統謝東閔的隔鄰！當年曾被辦案人員強烈懷疑尹清楓失蹤後，極可能係被挾持至此而數度進行地毯式蒐索；至於金門街的法拍屋，汪傳浦居然竟提供給國民黨文工會主任祝基瀅居住！後來，祝主任被李登輝拔擢轉任僑委會委員長、再外放駐瑞典代表，由於其於僑委會時曾虛報機票慘被檢方屢傳不到通緝，遂滯美不歸徒讓外界留下「無限遐想」空間。至於汪家還被凍結於瑞士的九億兩千多萬美元贓款，據傳台灣官方已指出「充其量僅可要回八十六億」？其餘近兩百億的贓款……則將被離奇「歸還」給汪家！

從上述種種匪夷所思的「狀況」，如瞭解捲入「馬王案」而備受爭議的前檢察總長黃世銘，其在任內曾要求北檢辦理「拉案」者不要上訴、另外法務部長羅瑩雪也要求偵辦「拉案」的檢察官莫再往瑞士與法國辦案，顯已不難管窺汪家「人脈至廣」、甚且是「喊水會冰凍」，故在民進黨「完全執政」後有策馬加鞭之轉機，故能順利拍賣汪傳浦想脫產而失手遺留在台房宅，其意義真是不可等閒視之。

至於這筆在台北三千餘萬元的法拍屋所得之外，究竟台灣司法界或其它單位可也有「進帳」？其實是有的……譬如：在該筆拍賣所得繳入國庫前，根據去年10月26日由審計長在立院證實已收到法國依據「違反排佣條款」被仲裁後，已賠償台灣的兩百五十二億罰金；另外「幻象機佣金」之違約金也有八十多億可入國庫；期間再加上尹部屬郭力恆上校吐出的十一億，前後總計已有三百五十億餘，此乃當年阿扁總統「不惜動搖國本也要辦到底」的首張台灣成績單，值得國人深感欣慰；但也要再接再勵將瑞士莫名其妙「聲稱」另有兩百億的贓款要發還給汪傳浦家族？！這真是天大笑話！台灣朝野絕不可接受、絕對要用盡一切辦法設法討回；不然，可就真是辜負了「懸案」的尹清楓上校之死。