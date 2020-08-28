美國國防部長艾斯培在他的推特上發佈的視頻譴責北京對世界的惡意影響。艾斯培說,中國軍隊美國武裝部隊不同，因為中國軍隊不是為國家或憲法服務,而是為中國共產黨服務。(2020年8月27日) 圖／擷自艾斯培推特

北京向南中國海有爭議的水域發射導彈，美中緊張進一步加劇。美國國防部長艾斯培誓言將對威脅國際自由的國家寸步不讓。美國太平洋艦隊發言人、海軍上校約翰·蓋伊（John Gay）說，美國目前在印度—太平洋地區有38艘軍艦，將繼續監視包括中國最近的軍事演習在內的活動。

美國五角大廈27日發表聲明表示關注，指中國的行動「與它不將南中國海軍事化的承諾大相徑庭，也與美國提出的建立一個自由開放的印度—太平洋地區的願景截然不同。在這一願景下，所有國家，不分大小，其主權是安全的，不受脅迫，並且能夠在符合公認的國際準則與規範下追求經濟增長。」

美國國防部表示，「中華人民共和國選擇通過發射彈道導彈來使其演習活動進一步升級。我們敦促所有各方保持克制，不要採取可能威脅航行自由、加劇南中國海糾紛的軍事行動。」

中國人民解放軍從中國向海南島和帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）之間的南中國海地區發射了四枚中程彈道導彈。

星期三的導彈發射是在中國最近進行的軍事演習中進行的。這次演習單方面封鎖了好幾個國家都聲稱擁有主權的大片海域。越南對這次演習提出了抗議。

美國國防部官員說，中國最近舉行的軍事演習「有力地說明了」中國人民解放軍如何看待得到國際法保護的自由航行區域。

中國國防部發言人吳謙星期四對媒體說：「美方不斷挑釁滋事，嚴重損害中國主權安全，嚴重損害兩國兩軍關係。」

中國宣稱對南中國海的大部分地區擁有主權，通過在礁石上建造人工島並部署軍事武器和飛機來加強其領土主張，而這些領土主張與其他國家的領土聲索有重疊。

美國經常在南中國海進行自由航行活動，以對北京的主張提出異議，並促進國際水域的自由通航。全球商船噸位的一半左右途經這個國際海域，每年的商運價值以萬億美元計。南中國海還蘊藏著豐富的資源。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）星期四早間警告說，第二次世界大戰後建立的全世界「自由和開放的」體系遭到他所稱的中國在印太地區「違反規則的行為」的攻擊。

艾斯培是在前往關島和帕勞參加二戰結束75週年紀念儀式之前在美國印太司令部所在地夏威夷做出上述表示的。

艾斯培把印太地區稱為是與中國進行大國競爭的「中心」，誓言將對威脅國際自由的國家寸步不讓。他顯然是針對中國而言。

美國政府星期三（8月26日）對據稱參與在南中國海填海造島並將人工島礁軍事化的24家中國公司和幾名個人實施制裁。美國認為，中國正在展開日益強化的攻勢，以主宰資源豐富的南中國海並霸凌該地區小國，華盛頓宣布的製裁措施是對此的反制。

美國商務部在一份聲明中說，這些公司在這些建築項目上扮演了「幫助中國軍隊的角色」。美國國務卿蓬佩奧在另一項宣布中說，華盛頓對該項目「負責」或「同謀」的個人實施簽證限制。

蓬佩奧說：「自從2013年以來，中華人民共和國一直利用其國有企業在南中國海有爭議的地物進行了超過3千英畝的挖掘和開墾，破壞該地區穩定，踐踏其鄰國的主權，並對環境造成難以言表的破壞。」