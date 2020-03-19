武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情嚴峻，高雄市長韓國瑜16日宣布，如期舉辦「2020高雄電競嘉年華」，強調線上比賽不會對防疫造成問題，引發各界批評；高雄市政府今（19）日表示，考量疫情發展、國際選手無法入境等因素，正式宣布延期舉辦，民進黨高雄市議員陳致中痛批，本來就該延期，180度髮夾彎決策，凸顯韓國瑜是三草：草包市長、草率決策、草菅人命。

高雄市政府運動發展局3日針對「2020高雄電競嘉年華」活動展開招標，預定4至5月間擇一周末舉辦，採購案金額達500萬台幣。

韓國瑜16日宣布「2020高雄電競嘉年華」確定如期舉辦，陳致中怒批韓國瑜是「豬隊長」，為搶救年輕票，堅持萬人電競如期舉辦，私利薰心葬送整座城市的蒼生健康。

高雄市運動發展局今天召開緊急會議，並聲明表示，中央流行疫情指揮中心18日公佈國內確認病例達100例，且公佈自台灣時間3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境等各項嚴謹防疫措施，考量疫情之快速擴散與發展，原訂辦理「2020高雄電競嘉年華」決定延期辦理。

陳致中今天再次痛批，180度大轉變的髮夾彎決策，凸顯韓國瑜是草包市長，草率決策、而且是草菅人命，這項電競比賽本來就應延期辦理，不應硬著頭皮硬幹，把防疫當兒戲，而且把市民健康安全當籌碼，他認為，韓國瑜是想藉此活動擷取個人政治利益，拉攏年輕選票，化解罷免壓力。