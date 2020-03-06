兒童有他們的想法，成人認為不可理解的奇怪行為，其實都可以解釋，只是兒童不會用適當的方法和相關的人溝通，大人也不知道兒童的心理，而造成兒童和大人很大的挫折。圖／擷自聯合國兒童基金會(UNICEF)

一個小朋友需要打點滴治療，醫護人員和家長不論如何說明，小朋友都不肯接受，因為病情需要，用強制的手段抓住打針並用板子固定，她的哭聲全病房的人聼了都受不了，小兒科醫師只好把點滴拔掉，照會兒童精神科醫師協助。我到病房去看她。這個四歲女童，隔壁床是位嚴重黃疸的小朋友。我向媽媽和小朋友自我介紹之後，請小朋友到遊戲室玩，她抱著娃娃和我玩扮家家酒。我發現她的語言能力很好，稱讚她很聰明，她笑了起來，說「老師也說我很棒」，我抱起她的娃娃，替娃娃身體檢查，然後說：「娃娃生病了，要打針治療，好不好？」她一把搶過娃娃說：「不可以！」我說：「打針才會好耶！」 「打針會變黃，我不要變黃！我不要打針！」她搶著說，都要哭出來了。我想到她隔壁床是嚴重黃疸，點滴液是加了維他命B的黃色，原來她認為黃色的點滴液造成黃疸而拒絕打針。於是請她的護士帶我們去看另一個打點滴的小朋友，打黃色的藥水，但小朋友沒有黃疸，再請她的小兒科醫師向她說明，在媽媽的保護下，她開始接受點滴注射藥物治療。

一個六歲的男生，九二一大地震時父母雙亡，叔叔協助辦喪事，儀式需要小朋友披麻帶孝行禮致敬，但小朋友堅拒披麻帶孝，叔叔生氣打他，他還是不肯聽從，於是尋求在災區救援的兒童心理工作人員協助。他不大說話，可以用簡單的畫畫和護理師溝通。經過幾次治療，才知道小朋友的心事：半夜地震時，爸爸把他抱到門外，又回去要帶妹妹時，房屋倒下來，他再也沒有看到爸爸媽媽和妹妹。叔叔說爸媽妹妹都升天了，要他披麻帶孝拜父母，但他相信爸媽會回來，「如果我穿那個衣服拜爸媽，他們就不會回來了！」因此他無論如何都不肯披麻帶孝，聽了令人心酸感動！

兒童是成長的個體

上面的兩個例子告訴我們，兒童有他們的想法，成人認為不可理解的奇怪行為，其實都可以解釋，只是兒童不會用適當的方法和相關的人溝通，大人也不知道兒童的心理，而造成兒童和大人很大的挫折。拒絕打點滴的四歲孩子，看到隔壁床病人的黃疸和注射黃色的點滴液，他把這兩樣事情連結起來，不像成年人可以把產生黃疸的病和用黃色的點滴液治療分開來認知，因此醫生要注射點滴，產生極大的恐懼，強烈的抗拒打針。拒絕披麻戴孝的男生，對死亡的不可逆性還沒有完全了解，也可能情緒的需要，希望父母親會再回來，因此強烈拒絕接受父母已經死亡的儀式和行為。

這兩個例子告訴我們，兒童是成長中的獨立的個體。本文主題是照顧重大疾病和瀕臨死亡的兒童，在這裡先概括敍述兒童的人際關係、情緒、語言發展，並對認知發展略加說明，幫助大家了解兒童的心理。

兒童的社會人際關係發展，嬰兒時期最重要的是和主要照顧者建立依戀關係，安全的依戀關係是後來自我和人我關係的基礎，然後逐漸發展二人和更多人之間的人際社會關係和互動技巧。兒童的情緒從出生時不舒服會哭，隨著年齡增加，情緒的種類越來越多、越來越複雜。嬰幼兒先注意到照顧者的情緒，對自己的情緒的認知和表達也逐漸發展出來，對其他人的情緒也有更多的了解，越來越會察言觀色，然後逐漸發展出比較完整將心比心的同理心。兒童的語言發展也是循序漸進，大部分的兒童從嬰兒時期就開始用眼神、動作、表情、出聲音和照顧者互動。嬰幼兒理解別人講話的能力發展比自己講話要早一些。在十二至十五個月左右出現有意義的媽媽爸爸，之後單字、日常用的名詞和動詞，在二歲時很快地增加到上百個詞彙，三到六歲這段時間，兒童的詞彙爆炸性的增加到幾千個。

兒童的認知發展

認知能力在兒童時期的發展過程令人驚訝！認知就是「知道」「懂」「了解」的內在心理過程和運作的結果。皮亞傑的認知發展模式，較能說明兒童認知能力「質」的改變。它分成感覺動作期(胎兒至二歲)、前運思期(約二至七歲)、具體運思期(約七至十一歲)和形式運思期(約十一至十七歲)，運思是運用邏輯原則思考的歷程。人在胎兒後期就有少數感覺和反射動作，出生之後繼續以感覺、反射動作來探索了解周遭的世界，這是感覺動作期的開始。嬰幼兒的感覺功能逐漸增加和分化，反射動作也逐漸發展出有意圖的動作、重複自己和模仿别人的動作，對周遭事物好奇地探索，但這些行為都只限於嬰幼兒眼前能看到聽到的刺激作反應。當不在眼前的物品，仍然能在腦海裏存在它的心像時，就具有物體恆存的能力，幼兒的認知進入前運思期。前運思期的前半段發展許多心理意象的功能，有持久的心像概念，就能以語言符號表徵外在事物，在心裡運作心像概念，了解、複製不在眼前的事物，像初階的扮家家酒到高階的假裝、替代的和編故事的遊戲，都是這個階段發展出來的能力。但是這個時期的孩子，像瞎子摸象的故事，只能敍述從自己的角度看到的現象；他們把物品都看成和人一樣有生命、會動作，譬如天上的雲會動有生命，地上的椅子有生命會絆倒我。後半階段的孩子是直覺思維期，像四歲拒絕打針的孩子，只能從自己的角度去思考，不會從多個角度思考。這個階段的兒童逐漸發展「守恆」的能力，糖果的數目不會放的位置不同而改變，液體的體積不會盛放的容器形狀而改變，繩子的長度不會拉直或捲起來而改變。當兒童具有數、體積、長度、質量的守恆能力，就進入具體運思期，但運思限於具體可以實際操作的範圍，到可以運思抽象的邏輯概念，就進入形式運思期。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台