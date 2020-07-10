作者建議多利用公共交通工具，除了個人可以健身延年益壽以外，更可減少能源浪費，減少機車或小汽車的排炭汙染環境，對保護地球永續經營，應該也有貢獻。示意圖／Pixabay

拜讀醫病平台清子教授〈簡樸生活保證健康減碳救地球〉一文，受益良多，感佩之餘，也來笑顰，談談我推銷多年的BMW運動。

BMW是指Bus／Bike（巴士公車／腳踏車）、Metro（MRT）（捷運／火車／高鐵）、Walk（步行／走路）的生活方式。如果你減少或放棄出門開車或搭私家車／計程車的習慣，多騎單車（Bike），多搭公車（Bus），搭捷運（Metro）、火車或高鐵，從家裡出門到車站，要走路；在捷運車站或高鐵站內也要走路，下車後也須走路到辦公室或學校等，每天大概都會走15分鐘以上。

雖然很多國內外的健身指南都告訴我們，運動要動到全身出汗，心跳加快到130。每天要運動30分鐘以上或快走一萬步以上。國衛院溫啟邦教授等根據美兆健康管理資料庫中1996至2008年，共計416,175名（男性199,265名，女性216,910名）個案，平均追蹤約8年所統計分析。研究團隊根據會員所填健康問卷資料，將個案運動量分為不運動、低運動量、中運動量、高運動量及非常高運動量五類，並將各分類組與不運動組做危險性比較，計算出各組的平均壽命。研究發現，只要每天運動15分鐘（每週約90分鐘的運動量）與不運動的人相比，可減少14%總死亡與10%癌症死亡、延長三年壽命。之後，每增加15分鐘的運動，又可減4%的死亡與1%癌症死亡。這個每天運動，低運動量就可以，包括走路15分鐘也有效，重點在天天有恆的動！

最近在與溫教授開會後聊天，我感謝他的這個研究給我推動BMW健身，提供了強而有力的科學根據。他笑著說：「春宵一刻值千金，這第一個一刻，非常珍貴。」是維持身體健康的最重要的一刻（15分鐘）啊。

維持身體健康 只要每天超過15分鐘走路或運動

退休以後，放棄了四輪轎車，開始嘗試BMW的生活方式：公車（BUS）站或捷運（Metro）站不可能都在家門口，每天以之代步，多少要走一段，捷運站內，也得上上下下走一段，到了目的地，還要走一段。整天加起來，一定超過走路15分鐘的低運動量。就可符合上述每天超過15分鐘走路運動的要求了。每天出門，坐大車，有熟人或生人作陪，有專業的司機駕車，不也是另類的享受嗎？而且敬老悠遊卡每個月還有市政府自動劃撥進來的480元可用。等於是免費乘車啊！

不論搭捷運或公車，還有博愛座（Priority seat）可享受，常常也承蒙年輕乘客讓座，令人感受溫馨的呵護，也默禱那位好心讓座的朋友，心神快樂，學業或工作順利；多站一程，增加身體健康。偶爾年輕人閉目養神或低頭划手機，沒有讓座，就輪到我享受站一段、鍛鍊身體了。有一次剛上公車，車子開動，身子晃了一下，有人馬上親切地起身讓座，卻發現讓座的紳士頭髮比我還白，再一看，居然是我的小學老師。兩人相對一笑，留下師生間另一件美麗的回憶。提倡BMW，多利用公共交通工具，除了個人可以健身延年益壽以外，更可減少能源浪費，減少機車或小汽車的排炭汙染環境，對保護地球永續經營，應該也有貢獻喔！而且如果能夠保持到老了，還能自己健康活動，減緩需要他人服侍的時間，減少家人的負擔。

每次看到捷運站電梯前的提醒排對禮讓的廣告，捷運或火車車廂內或公車內博愛座的溫馨說詞，或聽到捷運車內「請讓座給需要的人士（Please yield your seat to those in need.）」的廣播，都會有會心的感動。常常看到各種交通工具很有創意的文宣：諸如「禮讓助人有好運」、「愛心讓座助她好孕」，都會令人莞爾。也期待這些隨機教育，可以不斷提醒國民永遠保持一顆善良助人的心，敬老尊賢。每每看到捷運內空的博愛座，旁邊卻站了不少年輕人，都會有生活在文明國度的欣慰感。感恩啊！

老人的骨頭比較多骨質疏鬆，偏偏老人肌力減退，步履不穩，加上可能視力衰退，容易跌倒。而老骨頭經不起跌，一跌就可能骨折，嚴重的髖關節骨折，就容易失能，甚至從此得靠輪椅，乃至臥床不起 ! 所以我常勸老人病友使用拐杖，畢竟三隻腳比兩隻腳穩當。我自己也開始身體力行，帶起拐杖。有一次在機場出關時，隨身行李需要經過X光檢驗，當我把手提包、外套及枴杖放進小箱內送進X光透視機時，旁邊的工作人員，迅速遞給我一把枴杖！讓我深深驚喜與感動。

待人要用：「愛心，笑臉，傾聽。」愛心的力量無遠弗屆。以利益眾生為人生優先的價值，實踐助人行善。

孔夫子說：「己所不欲勿施於人，己之所欲必施於人。」是幫助他人最好的指南。童子軍要「日行一善」，助人為快樂之本！助人帶給對方也帶給自己快樂。不必期待對方道謝或報答，「善有善報，惡有惡報」，只是時間未到。如果接受你的幫助的人，再去幫助更多的人，這就是善的循環。這也是你的功德與福報。希望大家經常攜帶一把愛心拐杖在心中，看到需要幫助的人，隨時遞出。助人助己，可能有一天，這把枴杖會回傳給你。

期待大家以BMW促進健康，改善環保，以心中的愛心拐杖，讓世界更和諧更溫暖。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台