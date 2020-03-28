美國疫情險峻，總統川普首度動用「國防生產法」要求通用汽車公司增產呼吸器以供醫療機構救治病人之用。同時，也簽署高達2兆美元的紓困方案，這是美國史上金額最高的紓困法案，希望挽救重創的經濟。圖/取自川普推特

美國武漢肺炎確診人數今天再創新高，直接飆破10萬大關。疫情嚴峻，總統川普首度動用「國防生產法」要求通用汽車公司增產呼吸器以供醫療機構救治病人之用。同時，也簽署高達2兆美元的紓困方案，這是美國史上金額最高的紓困法案，希望挽救重創的經濟。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情地圖統計，全美確診人數突破10萬例，死亡人數也達到1544人，成為全球最慘的疫區，共和黨籍眾議員凱利及民主黨籍眾議員康寧漢，今天雙雙宣布確診感染新冠肺炎，使國會確診議員人數攀升至5人。

今年71歲的共和黨籍眾議員凱利（Mike Kelly）今天發新聞稿表示，他本週稍早出現類流感症狀，在諮詢醫師後接受2019年冠狀病毒疾病篩檢。檢測結果今天下午出爐，確定是陽性。他的症狀輕微，會在家中持續服務選區直到康復為止。

37歲的民主黨籍眾議員康寧漢（Joe Cunningham）日前曾接觸一名確診2019年冠狀病毒疾病的國會議員，雖然起初並無不適，17日開始出現喪失嗅覺及味覺等症狀，醫生指示他接受新冠肺炎篩檢，今天得知確診。

在此之前，共和黨籍眾議員、「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）18日成為美國國會首位確診議員；民主黨籍眾議員麥克亞當斯（BenMcAdams）同日宣布確診。相隔4天後，共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）也表示他新冠肺炎檢測呈陽性反應。

隨著確診人數暴增，不少國家面臨醫療設備匱乏問題，特別是重症者急需的呼吸器嚴重不足。為了擴大呼吸器供應量，川普今天簽署一項備忘錄，首度動用「國防生產法」（Defense Production Act）要求衛生部長艾薩（Alex Azar）動用所有權限，要求通用汽車公司（General Motors）「接受、履行並優先處理」聯邦政府合約。

川普在聲明中表示，此舉有助於確保快速生產出拯救美國人生命的呼吸機。「我們與通用汽車就其提供呼吸機的能力進行的談判取得了成效，但我們與病毒的鬥爭太過緊迫，無法允許雙方在正常合同過程中的相互讓步。」

此外，美國聯邦眾議院通過紓困方案後，川普也立即簽署2兆美元的紓困方案，預計將在3周內發放現金給受到疫情影響最深的美國中低收入家庭。法案也將提供5000億美元給受創嚴重的行業、提供3500億美元作為中小企業貸款之用，並提供1000億美元給醫療相關機構。這項堪稱美國歷史上最大規模的緊急援助計畫，主要援助對象為勞工與中小企業。