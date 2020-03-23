針對網路流傳明天起將強制休假2周，中央流行疫情中心指揮官陳時中今（ 23）日澄清，強制休假2星期是假訊息，也不會封城，請勿轉傳不實謠言。圖／擷自疾管署youtube

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情嚴峻，針對網路流傳明天起將強制休假2週，中央流行疫情中心指揮官陳時中今（ 23）日澄清，強制休假2星期是假訊息，也不會封城，指揮中心再次呼籲，切勿散播謠言。

指揮中心表示，近日網路上流傳多起武漢肺炎不實疫情相關資訊，內容提及傳出「台灣明天起實施武漢肺炎病毒假期2個星期，從2020年○月○日開始，所有上班族、學生(强制性)休假...」，指揮中心已依法移送警方偵辦中，請民眾切勿轉傳此類假訊息，避免以身試法。

陳時中表示，近來流傳一些假消息，像之前搶購物資，政府一直強調物資一定夠，人就這麼多，也不會突然因疫情比較嚴重，大家就變得特別會吃，量一定足夠。

針對網傳將強制休假2星期的事，陳時中強調，沒有這樣的事，也不會有封城之類的事，都不會有，但大家還是要遵守安全的社交距離，有生病或在捷運高鐵等密閉空間要戴口罩。

指揮中心也再次呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊均應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。有關武漢肺炎疫情或防治措施等，可參閱疾管署網站或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)諮詢。