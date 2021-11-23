鄧小平設計了改革開放騙局（1981～1990）

為了籠絡人心，渡過中共的統治危機，中共摘掉地富反壞右帽子，平反冤假錯案；並且推動權力制衡的黨政分家改革。國際上也營造和平環境，否定了「戰爭不可避免論」，不強出頭韜光養晦。設立特區，歡迎外資的資金、人才、技術、科學管理。

外界指鄧小平「走資」，對「非毛化」抱有期望。鄧小平被中共稱為改革開放「總設計師」。然而鄧小平沒有對普世價值鬆口，西單民主牆與魏京生對民主的要求都被鎮壓了。韜光養晦並非真心要與西方國家友好，只是謀取利益的權宜之計。鄧小平一直迴避「姓社」還是「姓資」的爭論，後來乾脆禁止爭論以免騙局被拆穿。外界對鄧小平的一廂情願導致西方國家犯了嚴重的戰略性錯誤。

1981年6月召開的中共11屆6中全會通過了《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，最主要是對毛澤東做出歷史評價，確認毛澤東晚年的錯誤，但功大於過的七三開，拒絕了非毛化，並對「毛澤東思想」做了詭辯，聲稱它是集體創造、集體所有，正確的是毛澤東思想，錯誤的就不是毛澤東思想。把毛澤東思想的解釋權交給不同時期的領導人來決定，沒有一個客觀標準。

1882年召開中共12大，廢除黨主席制，胡耀邦出任總書記，地位已經降格，大權在軍委主席鄧小平手上。鄧小平設立中央顧問委員會作為老幹部退休的過渡階段安撫，他自任主任，實權則交給薄一波。廢除終身制，別人退休鄧小平不退休。胡耀邦贊成鄧先退休，然後他退休，觸怒鄧小平，下台成為必然。王震等老頑固藉清除精神污染、反對資產階級自由化攻擊改革開放，陳雲以假藥事件否定改革開放。

鄧小平提出「一個中心兩個基本點」（經濟建設為中心與四個堅持、改革開放兩個基本點），用四個堅持中黨的領導與社會主義道路制約了改革開放。最終改革開放只是偏重經濟領域，政治禁足。四個堅持中的核心堅持黨的領導就是堅持黨的特權，結果一部分人先富起來就成為特權階層先富起來，藉改革開放與貪污腐敗先富起來，創造了金權結合的中國模式。

隨著改革開放衍生貪污現象，尤其價格改革中的雙軌制易於權貴伸進黑手，鄧小平不是進行政治改革，而是1986年號召打老虎；但是與廢除終身制一樣，鄧小平並不真心。胡耀邦把反貪污指向權貴及其子女，上海市委書記胡立教兒子被槍斃，人大副委員長葉飛上將女兒被判刑，胡喬木兒子也被捕之後，引發其他腐敗權貴家族的不滿，胡耀邦岌岌可危了。

1985年開始，學生陸續上街要求政治改革，反對貪污腐敗，批評高幹子弟經商，包括鄧小平兒子鄧樸方的康華集團，還有薄一波、王震的兒子，就是總理趙紫陽兒子經商也被點名。趙紫陽表示願意接受審查，其他權貴可不是這樣，胡耀邦以縱容學生遊行於1987年1月在生活會上被列席的以薄一波為首的老頑固圍攻而下台，1989年4月因為鬱悶突發心臟病病逝而激起新一輪學生運動。由於鄧小平將之定性為反革命動亂，雙方衝突無法緩解，子總理李鵬宣佈戒嚴後，鄧小平終於調動野戰軍，由坦克領軍殺進北京城奪回被學生佔據的天安門廣場。38軍抗命無濟於事，軍長徐勤先被捕。六四屠城殺了多少人又是黨的機密，至今未解。



1989年4月因為胡耀邦病逝而激起新一輪學生運動，即所謂六四民運。示意圖／擷自六四紀念館網站

趙紫陽反對鎮壓被軟禁至死

趙紫陽因為反對鎮壓，以分裂黨中央罪名被解除職務軟禁至死。由於鄧小平培養的兩個接班人全部「資產階級自由化」，陳雲、李先念兩個元老遂推薦上海市委書記江澤民繼任總書記，原因是他在上海伺候這兩位很到家（陳是上海人，長年住在上海；李在上海有一位小三護士），江在上海封殺改革派喉舌的《世界經濟導報》也得到賞識。鄧小平還被迫交出軍委主席職務，使江澤民的軍委主席得以逐步有職有權。

在這期間，因為香港的新界99年租約在1997年即將到期，英國要求中國表態是否續約。雖然港島、九龍半島是永遠割讓給英國，但是因為新界的發展已與它們連成一氣，無法分割，因此必須打包一起解決。鄧小平決定收回香港，引發居民與投資者恐慌。鄧小平搬出了原先給台灣的「一國兩制」，接連做了高度自治、港人治港等許多保證要讓投資者放心，例如提出「馬照跑、股照炒、舞照跳」，開始還說不駐軍、只換一面旗幟，後來再加換一個港督，其他五十年不變，但是後來收回不駐軍的承諾，說要體現主權必須駐軍。

中共藉機煽動民族主義，造謠香港的繁榮是因為中國的支持，然而無法解釋中國支持的上海、北京為何沒有繁榮。鄧小平還大喊：外國人能辦到的，中國人也能辦到；外國人辦不到的，中國人也能辦到。果然香港這個東方之珠後來被中國人毀掉了。

鄧小平提出只要愛國，奴隸主、封建主也可以治港，就是不提民主派治港；鄧小平還3次提及黑社會也愛國。雖然總理趙紫陽向香港學生保證將來「民主治港」，但是最後連自己都保不住，埋下了破壞一國兩制的變數。一九八四年簽署中英有關香港前途的聯合聲明，香港主權轉移已成定局，因此八九學運香港人密切關注與聲援，因為已不可避免成為命運共同體，無路可退。六四次年的1990年人大常委會通過香港基本法，內容做了緊縮。在西方國家姑息政策下，香港上了中國賊船，難以下船了。

中國的民主運動雖然失敗，但是風暴席捲到蘇聯與東歐，柏林圍牆被拆除，引發「蘇東波」，東歐共產體系瓦解。然而美國的布希總統對中國與鄧小平還是一廂情願，派特使到中國安撫，削弱了西方國家的制裁，中共乘勢再起。



左起：胡耀邦、趙紫陽。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成