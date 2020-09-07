捷克參院議長韋德齊率領一個89人的訪問團，於8月30日至9月4日到台灣做為期6天的訪問。他於1日應邀參訪立法院，並且在國會殿堂發表演講。在引述美國前總統甘迺迪於1963年在西柏林「我是柏林人」的演講時，他強調，只要一人被奴役，所有人都不自由，接著他脫口而出說「我是台灣人」，瞬間受到在場朝野立委熱烈掌聲讚賞。

當「我是台灣人」新聞播出後，令人亦喜亦怒。一則以喜，高興國際友人肯定支持認同台灣；但一則以憂，對長年來打壓台灣，口口聲聲認同中國終極統一、及綠白紅變色龍、兩岸一家親者依然嗆揪，感到不恥與忿怒。馬英九本是時代過客，早就該被掃進歷史的塵埃，但卻死鴨硬嘴皮不堪寂寞，最近頻頻在媒體上放砲，信口開河其胡言亂語之處，真是離譜令人嘆為觀止。

九二共識沒有共識

馬英九雖然號稱哈佛司法博士，但其虛學寡識早為世人所知。英國《經濟學人》雜誌，尊稱他為笨蛋Bumbler。他說鹿茸，是長在鹿耳朵的毛；一再堅持九二共識，但辜汪會談是1993年才召開，牛頭不對馬嘴，況且雙方根本未達成任何共識；一貫主張終極統一，指台灣是中國不可分的領土，可惜他完成漠視，早在1895年台澎就已被割讓的史實；聲稱日本已透過開羅宣言、及日華和約，把台灣主權交給中華民國，遺憾的是他根本未曾研讀史料，開羅宣言只不過是蔣介石、邱吉爾、羅斯福三人聯席會議，電台播報的新聞稿，三巨頭沒有任何人署名，不具法律效用；台北條約也根本沒有指名，要將台灣主權轉讓給中國。

最近為了搶媒體版面，他變本加厲危言聳聽，指首戰即終戰、美軍不會來，完全不知美國是被舊金山和約授權，指定為二戰後台灣的主要佔領權國，馬英九對國際法認知的薄弱，實在令人不敢恭維。針對美豬美牛進口他向蔡英文放話，要求「總統鄭重道歉、延後開放時間」。依據美國2010年人口普查資料，承認自己是台灣人者有230,382人，十年後的今天，雖然人口普查尚未截止、官方數字還沒出爐，但保守估算來自台灣的台美人，應該有超過百萬之譜。美國政府對市場食品安全的把關相當嚴謹，相信沒有一個台美人，到美國超市買菜時，會有所謂瘦肉精的顧忌。然而台灣社會在有心政客的炒作下，把美牛、美豬當成毒品，美國人能吃，台灣人食不得，台灣幾時有如此高標，真是讓人莫名其妙啼笑皆非。難不成在美台僑的食安意識，有如此低俗嗎？相信親中反美，才是問題核心。那些炒作政客，企圖把美豬美牛進口，扭曲成人民心中標定的食安政治議題，這當然無法讓人民接受與認同。

中華民國寄生台灣苟延殘喘

台灣社會在國民黨長期的洗腦灌輸下，台灣人民被教育去接受，台灣現況是1949年國共內戰延續至今未決的殘局，時時刻刻都拿中華民國法統大帽，來壓制台灣人民要求當家作主的自決意志。然而真實的歷史是，台灣早在李鴻章簽訂馬關條約時，就已經被永久完全割讓給日本。今日中華民國，是寄生台灣，賴以苟延殘喘。事實是，至今世上沒有任何條約或法理文件可以證明，中國不論是中華民國或中華人民共和國，擁有台灣的領土主權。希望那些空嘴嚼舌的政客們，能拿出任何有力的法理依據，來說服人民，否則就是強詞奪理、痴人說夢。

台灣現況被誤導成國共內戰未完殘局，是錯誤的歷史認知。然而真實的台灣法理地位，應該是二次大戰後，美國在太平洋戰區，未完成的國際事務。從二戰息火，麥克阿瑟將軍第一號軍令授權蔣介石軍事佔領台灣、1954 年的中美共同防禦協定、1979年的台灣關係法、1982年的六大保政，及最近美國國會所通過一系列友台法案、台灣旅行法、台灣國防法、台灣邦交國保障法等等，都具體說明，證實美國實質維護台灣防禦、保障安全、社會穩定、促進經濟繁榮。台灣政府必須與美國、日本密切配合，才能完成合法擁有台灣領土主權。其先決條件就是，台灣社會必須成立一個，能夠代表台灣人民的合法政府。美國做為台灣的主要佔領權國，才能將台灣主權，合法地交付給這個受人民託付的台灣政府。

這個台灣政府當然不是指，今日由民進黨執政的中華民國政府。因為依據聯合國2758號決議，它已經被中華人民共和國取代；中華民國在聯合國的席次，也由中華人民共和國合法繼承。最近台灣外交部，試圖再提以中華民國，或中華民國台灣重返聯合國，這簡直是做白日夢。想想誰有能力，重新改寫舊金山和平條約判決、聯合國安全理事會第530次會議決議、聯合國大會第2758號決議、台灣關係法，這些法律文件、國際條約，都已清清楚楚寫明，台灣不屬於任何一個中國，不論是ROC或PRC。2007年陳水扁，就曾試圖以中華民國總統之尊，用中華民國總統府信箋，致函聯合國秘書長潘基文提出申請，台灣加入聯合國。結果當然名實不符，吃了閉門羹，不得其門而入。現在故技重施毫無長進，凸顯其只想掩人耳目，多此一舉。

其實聯合國憲章第二章第四條，清楚寫著「 一、凡其他愛好和平之國家，接受本憲章所載之義務，經本組織認為確能並願意履行該項義務者，得為聯合國會員國。二、准許上述國家為聯合國會員國，將由大會經安全理事會之推荐以決議行之。」台灣想進聯合國的先決條件，就是向全世界證明，自己是一個擁有領土主權的國家。以目前台灣的現況來說，其憲法領土尚包括中國與蒙古，更離譜的是根本不擁有台灣國家主權，即領土領土主權。挪心自問，這難道就是台灣人民的國際事務認知水準嗎？台灣需要一個，全盤了解國際事務，能帶領人民走出中華民國虛幻國度的總統，來完成台灣最終的法理定位。

今日台灣在國際社會，是一個四不像的國家，既不擁有中國卻又自稱中華民國，其憲法疆域甚至涵蓋神州大地。雖然世人都稱她為台灣，但自己又總在身上穿戴著中華民國，卻拿不出文件來證明，何時由誰授予台灣領土主權。台灣自二次大戰結束後至今已歷75年，其法理地位依然模糊。期望主要佔領權國的美國，能有像川普總統於2017年12月6日宣佈，過去克林頓、布希、歐巴馬，都不敢承認國會於1995年通過耶路撒冷為以色列首都的魄力，來解決美國二戰後至今尚未完成的任務，定錘台灣最終法理地位。

這次武漢疫情肆虐，全民在民進黨蔡英文政府領導下因應得宜，讓台灣因禍得福，瞬間躍上國際舞台，成為閃亮耀眼的世界之星，歐美社會相繼來台取經，要與台灣提升實質關係、密切交往。當捷克參院議長韋德齊說我是台灣人時，這是對台灣人民具體的肯定與支持，這是台灣全體人民的成就、榮耀與驕傲，絕不是對中華民國政府的肯定。然而最近外交部公佈新版護照，其上半身仍然標誌、穿戴著中華民國衣冠，腳踩台灣大地，真是令人費解欲哭無淚，民進黨政府擁有過半數的國會席次，這群精英的集體領導智慧，令人費解，不知他們要把台灣帶到那裡去？他們說護照封面已看不到ROC了，保留中華民國是包容反對黨，尊重國家現有體制，還有反正外國海關也看不懂漢字。其實這些都是冠冕堂皇的藉口，真正原因相信大家心理有數，就是離不開中華民國法統，不想、也不願意真正脫掉ROC大衣。

究竟在台灣贏得選舉，掌權執政的核心價值是什麼？在當今的國際社會，有誰支持中華民國？聯合國早已否決、中華人民共和國將它掃地出門、美國1979年起與其斷交、中華民國的時代任務，已經早就被掃入歷史。不管台灣將來最終法理地位如何定奪，建國成為台灣共和國，或不幸被中國併吞，淪為中華人民共和國的一部份，中華民國都注定成為歷史的過客。民進黨捨不得正名，難不成執政者，還想班師回朝到南京去主政，統治全體中國，有此能力嗎？14億的中國人會同意嗎、能接受嗎？看來台灣要法理建國，還有一段漫長的路要走。

今年9月8日，是舊金山和平條約簽署第69週年紀念日，這是一個值得全體台灣人民緬懷的日子，因為台灣最終的政治法理地位尚未確定，我們需要全體人民集思廣益，來落實台灣人民的自決意志。想以中華民國、或中華民國台灣參與聯合國，只能說異想天開門都沒有。希望民進黨能看清楚這個事實，歐美國際社會所肯定的是台灣，而不是中華民國。盼望有志之士能夠持續關注、攜手打造，完成我們數百年來共同理想宿願、建立台灣共和國。



2020年9月8日，是舊金山和約簽署第69週年紀念日，這是一個值得全體台灣人民緬懷的日子，因為台灣最終的政治法理地位尚未確定，我們需要全體人民集思廣益，來落實台灣人民的自決意志。圖／擷自網路、維基百科，民報合成