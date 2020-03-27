國、民兩黨若有誠意將參政年齡下修，唯一的方法就是公投制憲，但必須修《公投法》第二條，加入「創制公投」，如此就可以公投制憲，解決所有疑難絕症，只是兩大黨不願意做。圖／蔡英文競選辦公室提供

中國國民黨立法院黨團於27日表示，該黨團提出投票及參選年齡下修至18歲的修憲案，已經完成審查；黨團總召林為洲表示，黨團將向立法院長游錫堃請求透過協商成立修憲委員會，中國國民黨黨團會全力推動這個修憲案。中國國民黨立委林為洲、蔣萬安、江啟臣等人還帶著高中生及大學生舉行記者會，呼籲投票權及被選舉權下修至18歲，眾人高舉標語，大喊「打破18禁，讓我們更靠近」。

無獨有偶的，民進黨也推出完全一樣的動作，民進黨立委范雲、伍麗華與長期推動「18歲公民權」的台少盟秘書長葉大華也共同舉行記者會，宣布準備好的「修憲與修法」雙軌提案已經送入立法院，作為給年輕世代的禮物。希望很快年滿18歲年輕人就能一起投票，決定台灣的未來。

二0二0年的大選，中國國民黨的得票並沒有比以前退步，尤其是總統的選票比2016年進步，可是一般人卻認定韓國瑜比以前差，完全被打趴。好幾位中國國民黨現任立委的得票比上一屆多，卻是落選。主要的關鍵是今年的投票率提升，而且是年輕世代的提升，這些票源多數投給民進黨，尤其是首投族。

以前年輕世代的投票率低，因而不受重視，但今年的投票率突然暴升，引起中國國民黨的重視，因而將政黨運作的重點放在年輕世代，民進黨當然要固守這一塊版圖。可是兩黨都沒有真心照顧這一塊版圖，而是用騙的手段來搶政治版圖。

國、民兩黨欺騙年輕世代

年輕世代的政治意識不強，因而不會跟著獨派政黨走，可是他們有很強的國家觀念，認定台灣就是一個國家，不能接受「台灣屬中國不可分割的一部分」這種觀念，因而唾棄中國國民黨，該黨期待吸收年輕選票以救黨，卻主張修憲將參政的年齡下修，民進黨也跟進，兩大黨演雙簧，以欺騙年輕世代。

依據《中華民國憲法增修條文》第12條，「憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之」，不適用憲法第一百七十四條之規定。原來的《公投法》被稱為「鳥籠公投法」，因為它不可能過關，其門檻是五成的投票率，有效票超過一半贊成，嚴格的說，其門檻只超過選舉人的四分之一而已，它都不可能過關，修憲的複決要選舉人的二分之一，怎麼可能過關？政客還在騙。

修憲已不可能，若有誠意將參政年齡下修，唯一的方法就是公投制憲，只是《公投法》第二條，在憲法及法律層次的議題只能「複決」，不能「創制」，所以必須修《公投法》第二條，加入「創制公投」，如此就可以公投制憲，解決所有疑難絕症，只是兩大黨不願意做。

依《中華民國憲法增修條文》第十二條的修憲門檻，台灣已不可能再修憲，可是兩大黨政客卻頻繁的提出修憲的政見，他們不是騙子就是白癡，台灣也真可憐，有能力左右台灣政策的兩大黨，其要角不是騙子就是白癡。