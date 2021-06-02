作者指出，「武漢病毒」會阻礙咱正常的經濟活動，和予一寡人喪失親人朋友。台灣社會的信賴橋樑被破壞則影響台灣正常化。示意圖／擷自公視新聞影片、Pixabay、民報合成

當我看著5月31的新聞講：促轉會主委楊翠、專任委員林佳範、兼任委員許雪姬，三個人仝時辭職。我知「英文病毒」已經相當嚴重在台灣社會湠開。

「武漢病毒」會阻礙咱正常的經濟活動，和予一寡人喪失親人朋友。「英文病毒」卻會予「台灣正常化」反車（支那話：翻車），「轉型正義」碰壁，予咱台灣社會倒退轉去，壓制言論自由阻擋異議、黑道嗆權亂政野蠻作惡、警總復活把持司法恐怖，要將台灣人塑造做「選擇服從威權操弄」的殭屍。

「蔣介石銅像在國防部單位繼續四界祀（支那話：豎立），蔣介石的中正廟和蔡英文的假論文，隔中山南路互相高舉「獨裁」和「詐騙」花燈，彰顯蔡英文買辦集團堅持守護假「支那民國」的邪惡價值，將台灣社會推落「支那化」的捲螺仔（支那話：漩渦）。

今仔日6月初1，看著陳茂雄教授在人面冊的貼文，如下：

「我本來於每星期六下午二時在綠色和平電台有一個節目，今日開始被停掉，理由是批評民進黨，在電話中協調時，本來要了解哪一點說得不妥當，結果總經理自己都不清楚，天下竟然有那麼荒謬的事，連錄音檔都沒有聽就說我批評民進黨不恰當，代表下主導棋的人有相當分量。

總經理不知道我哪一點得罪民進黨，我卻很清楚，民進黨擔心影響選票，不願意正名制憲，而以修憲來打假球，台獨運動者當然要逼民進黨制憲。因正名制憲問題逼迫民進黨因而在媒體被封殺已算是第二次，十多年前就發生過一次。

這是相當諷刺的事，從事台獨運動，從以前的推翻外來政權到後來的正名制憲都沒有受到中國國民黨迫害，對民進黨施壓就被封口。我知道對綠色和平下主導棋的人也在監控我的臉書，順便告訴這位監控者，我的口封不了，而且越封愈劇烈。」

「正名制憲」言論被封殺

陳茂雄教授積極鼓吹「正名制憲」的言論，可能會暴露民進黨反台灣正常化的事實，所以被反動的買辦集團封殺。我個人批判「論文門」、論述「正名制憲」、和鼓吹台灣民族主義的言論，嘛真自然會暴露蔡英文集團的作為是假「支那民國」的奴才買辦，嘛在一月日前著開始被封殺，上主要的理由嘛是講：驚會影響民進黨2022騙無選票。

台灣人容忍一個誠信破產的蔡英文做頭，注定予台灣社會陷落「呣知啥人會信得」的混亂和災難。目前武漢病毒的防疫措施和疫苗採購紛爭，只是大家較注意的焦點。其實，社會信賴已經全面感染「英文病毒」。支共綁匪在台灣的卒仔和反台灣正常化的赤藍集團，本來著有散佈謠言圖利政治目的的落伍習性。總是，蔡英文買辦集團嘛為了黨團私利，常常白賊來掩蓋事實誤導民眾，濫用公共資源煽動戇百姓的民粹心態，去醜化堅持講誠實話，正義硬骨的台灣人。

一個人憑詐騙學位能當竄升高位，而且所處的社會並無重視「誠信價值」的壓力，當然大大鼓舞蔡英文集團，迷信詐騙是達到目的上有效的方法，真濟台灣知識份子激恬恬（支那話：沉默裝不知道），偷渡怹對蔡英文詐騙學位的「支持」，這種無是非原則的態度，寵歹蔡英文集團，予買辦集團無法度自我節制詐騙的邪念和衝動。

對無學位騙講有博士論文口試、有無需要改半字著被接受的論文、一直騙到提著前所未有的1.5個博士學位。這種無法度自我節制的邪念和衝動，愈來愈藉著濫權亂政，不斷出現在掩蓋「論文門」真相，反台灣正常化的執政白賊，和壓制社會質疑聲浪。

「英文病毒」徹底破壞台灣社會中間的信賴橋樑。病毒源頭的買辦集團，一方面學蔡英文歹鬼母（支那話：帶頭詐騙的壞榜樣）騙到底，另外一方面，要隨支共綁匪壓制異議言論，阻擋台灣人知影真相。台灣人必須嚴肅看待「英文病毒」對咱台灣前途的傷害。