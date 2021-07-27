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每日國際焦點

美國國防部長洛伊德奧斯汀將訪問東南亞結合各國共抗中國。

聯合國表示5~6月阿富汗有2400平民死傷，是2009年以來最高。

法國與英國簽署英法海上安全條約，共同防犯英吉利海峽的海上恐怖活動等威脅。

英特爾表示將為高通代工晶片，與台積電、三星競爭晶圓製造。

日本

與聯合國兒童基金會宣布2080萬美元合作計畫支持太平洋眾島國防疫。

南韓

受到疫情影響，4~6月GDP季成長僅0.7%。

北韓

嚴重乾旱農田乾涸，國家媒體要求人民當人力幫浦。

紐西蘭

具紐澳雙重國籍女子，至敘利亞成為恐怖份子新娘育有2小孩，遭土耳其拘留，澳洲取消其國籍，紐國總理Jacinda Ardern稱不能單方面取消國籍，接受土耳其要求，答應接回一家。

菲律賓

英國休閒鞋品牌FitFlop更換代理商為MAP Active Philippines，將於10月重新於菲國開張。先前FitFlop於6月30日退出菲國市場。

馬來西亞

醫師26日抗爭，吉隆坡警方以違反調查防疫措施進行調查。

越南

美國副總統賀錦麗可能於8月訪星、越。

泰國

Foodpanda因稱參與抗爭、燒泰王畫像的送餐員為恐怖分子，遭網路抵制，損失9萬商家與200萬用戶。

中國

美國國防部長洛伊德奧斯汀將訪問東南亞結合各國共抗中國。

印度

阿薩姆邦、密索藍邦邊界衝突彼此交火，6警1民身亡。

阿富汗

聯合國表示5~6月有2400平民死傷，是2009年以來最高。

美國聯邦航空總署禁止班機在阿富汗上空飛行低於2.6萬英呎。

巴基斯坦重啟遭塔利班攻下的兩國邊界Chaman-Spin Boldak隘口。

巴基斯坦

巴拿馬籍從上海前往伊斯坦堡的亨通77號貨輪，21日停在喀拉蚩外海更換船員時，意外失錨漂流，擱淺岸邊。喀拉蚩港方要求48小時內移除船上的118噸重油。

薩摩亞

前總理承認敗選，政治衝突結束。

歐盟

法、西、義等23國，尚未立法歐盟2年前通過的著作權法，歐盟要求解釋。

英國

菸商菲利浦莫里斯將在2030年之前於英國停售萬寶路等旗下品牌香菸。

法國

全國抗爭之中，法國國會仍通過防疫相關管制法案。

德國

德國鐵路公司在大暴洪中受損嚴重，鐵道、橋梁損壞估計深達13億歐元。

俄羅斯

總理Mikhail Mishustin前往千島群島視察，規劃設立免稅自由貿易區，因行程包含擇捉島，即北方四島之一，引起日本強烈抗議，俄國強悍否決日本抗議，表示俄國總理可自由前往俄國任一地方。

義大利

因薩丁尼亞野火向歐盟求援，歐盟自法國與希臘派遣消防飛機援助。

西班牙

加泰隆尼亞、卡斯提亞-拉曼查自治區野火受到控制。西歐大暴洪的同時，南歐西、法、義卻陷入野火肆虐。

美國

英特爾表示將為高通代工晶片，與台積電、三星競爭晶圓製造。

加州兩大野火合而為一，阿爾馬諾湖東岸撤離。

猶他州沙塵暴造成高速公路事故8死3重傷。

墨西哥

墨西哥石油公司油輪前往古巴。墨國先前宣布要援助古巴。

祕魯

反對黨聯盟奪下國會議長。

古巴

美國、以色列、韓國、波蘭、烏克蘭、巴西等21國外長發表聯合聲明共同譴責古巴大肆逮捕反對人士。

尼加拉瓜

總統奧蒂嘉再度逮捕反對派對手。

哥斯大黎加

暴洪造成2死。

以色列

極端正統猶太教徒目前佔12%人口，至2065年可能佔32%，只有半數男性就業，許多男性專注研究妥拉，主要由女性持家有78%就業，過去兩大極端正統猶太教組織支持納唐亞胡，如今納唐亞胡下台，以色列財長推出政策，要求雙親都要有工作，才能領取育兒津貼。

沙烏地阿拉伯

中止海水淡化廠與發電廠民營化。

伊拉克

美國總統拜登與伊拉克總理Mustafa al-Kadhimi簽署美軍於2021年底撤軍協議，之後美軍將以顧問方式繼續支援。

艾克森美孚將出售油田股份退出伊拉克市場，伊拉克希望有另一家美國公司能進入取代。

黎巴嫩

遜尼派富商Najib Mikati受命組閣。

南非

Aspen製藥開始供應第一批嬌生疫苗。

科威特

央行表示科國亟需經濟改革。

奈及利亞

歹徒綁架前往支付釋放136位人質贖金的談判者。

突尼西亞

總統Kais Saied宣布緊急狀態，在軍方協助下解散政府與暫停國會30天。大批群眾上街支持總統。突國在疫情下經濟萎縮8%。

馬利

被控試圖刺殺總統的嫌犯死於獄中。

莫三比克

總統Filipe Nyusi表示軍方對抗北部民兵有進展，民兵撤退中。

赤道幾內亞

反擊英國制裁，關閉倫敦大使館。

那密比亞

保護有成，2021年至今僅9隻犀牛，4隻大象遭盜獵。

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