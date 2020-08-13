李登輝在有生之年沒有領導台灣建國，但他卻非常清楚地告知世人，台灣不屬於中國，和中國是國與國的特殊關係。圖／擷自李登輝基金會

熟讀經法有悟的律師應該是飽學法典，領有政府授權專業執照，替當事人據理力爭，倍受社會所尊敬的公眾人士。然而，卻有一位俱名經法遊悟律師，於8月4日在《上報》投書，標題為：〈 說李登輝是民主先生 我難以接受 〉。或許他深諳「名可名非常名」的禪學哲理、埋名隱姓，既無名無姓又為何那麼計較在乎，國際社會包括時代雜誌、美國國務卿蓬佩奧，及海內外諸多台灣人緬懷李前總統登輝先生，所給予的尊稱「民主先生」。在李總統屍骨未寒的頭七期間，就專文來數落民主先生，令人質疑該文不知律師只是舞文弄字，還是在為誰仗義執言？

李前總統登輝先生於7月30日，走完了人生最後旅程，距他於1923年1月15日出生，總共渡過了35,641天的日子，其實際年齡為97歲6個月又15天。他出生於日本統治台灣的年代，二次大戰後被過渡到中華民國威權時代，最後往生於他自己雙手打造的台灣民主時代。他的一生跨越三個不同文化的社會背景，是典型台灣近代歷史的縮影。

在意外的機緣中，他於1988年1月13日接手，繼承蔣經國留下的中華民國總統第七任未完任期，接著於1990年5月20日出掌第八任總統，於1996年5月20日出掌第一屆台灣民選總統職務，一直到2000年5月20日親自把台灣政權，交給陳水扁後才結束總統生涯。

虎口下的總統 步步驚險

或許是居於省籍平衡考量，謝東閔於1978年至1984年擔任蔣經國指定的第六任副總統職務，李登輝自1984年接手擔任第七任副總統。相信蔣經國原先並不看好，李登輝有能耐扛下總統的重則大任。因為當時的黨政軍是由李煥、俞國華、郝柏村等人把持，李登輝要如何突破真是大哉問。還好，誰知李登輝竟然能在三年七個月的副總統任期間，把國務運作完全瞭若指掌。所以蔣經國走後，可以無縫接軌。李登輝在黨政軍完全由資深國民黨人掌控的環境下，內無奧援外有學潮及不同黨派的挑戰，真是步步驚險，虎口下總統的困境，絕不是律師所言「享受黨國體制內官俸」的逍遙安逸。還好，在進入狀況後，他逐一搞定擺平收編黨政軍。相信當時他早已看出，在威權體制下封建政府是無法與時俱進，讓台灣與國際社會接軌，所以開始著手國會改選、淘汰萬年國代。



李登輝前總統政績回顧展示於台北賓館李登輝前總統追思會場。圖／陳惠卿

蔣介石在國共內戰後亡命台灣，雖早已宣佈下野，卻又自行宣佈復行視事。為了增強其合法性，只好靠那些追隨他，逃命台灣老國代們，來維護所謂法統的假象。這扼殺了人類基本人權的普世平等價值，而造就了省籍的錯亂與特權。當時甚至還有人以中央級國民自居，還好在李登輝進入權力核心後，逐一拔除給予瓦解。回顧他掌權擔任總統職務十二年的歲月，步步險峻令人提心吊膽捏把冷汗。

1988：克服宋美齡「老幹新枝」的挑戰，順利出掌國民黨。

1989：響應鄭南榕訴求，推動言論自由、新聞自由，釋放被軟禁的張學良、孫立人，譴責中共天安門暴行。

1990：召開國是會議，配合野百合學運承諾萬年國代退場，任命郝柏村取代李煥為行政院長，黃信介拜會李總統後說「李總統英明」，啟動南向政策。

1991：廢止「動員戡亂時期臨時條款」正式解嚴，進行修憲，資深中央民代全部退職。

1992：討論委任直選、全民直選及國會全面改選，制定兩岸人民關係條例，海基、海協兩會會談，撤銷通緝令、彭明敏回台，廢除刑法100條真正落實解嚴。

1993：國民黨主流派抬頭，非主流派出走成立新黨，任命連戰取代郝柏村出任行政院長，辜汪第一次會談。

1994：國民大會通過決議總統直選，促成世界台灣商會聯合總會，取消行政院長副署權，省長北高市長民選，千島湖事件怒責中共是土匪。

1995：務實外交，康乃爾大學演講「民之所欲、長在我心」，解放軍第一階段飛彈演習實，施全民健保。

1996：解放軍第二階段飛彈演習，當選第一屆台灣民選總統，提出兩岸「戒急用忍」政策。

1997：香港回歸中國，精兵政策、裁軍，世界李登輝之友會在巴拿馬成立。

1998：精省、台灣省政府虛級化，第二次辜汪會談。

1999：兩國論、定位兩岸為特殊的國與國關係，定義中華民國在台灣，提出中國七塊論，宋楚瑜興票案，921大地震。

2000：把政權和平轉移、親手交給陳水扁完成政黨輪替，在有生之年交出政權，然後揮手與總統生涯說再見。

台灣需要全民參與建國

律師說，解嚴、開放黨禁、報禁的是蔣經國的政績，是多少民主鬥士犧牲奉獻爭取來的，而李登輝只是坐享黨國體制內的高官俸祿，那配稱得上民主先生。接著也批評李不配稱台獨之父，指他自己也不斷向媒體表明從沒說過台獨。言下之意似乎指蔣經國識人不清，選了一個只會坐享官俸的接班人。沒錯李登輝從未主張「台灣獨立」，因為他認為台灣已經實質獨立。看來律師所見與人不同，以為喊台獨台灣就會成為一個國家。其實獨立與建國，有一段很長的差距。台灣既不屬於中國，那為何要中國同意才能獨立呢？該向誰要求獨立，要從哪裡走出來獨立？台灣真正需要全民參與的是建國，建立一個自由、民主、人權、有法理主權的國家。法理論述台灣如何從二次大戰後，邁向民主社會的正常國家，才是正途。雖然李登輝在有生之年沒領導台灣建國，但他卻非常清楚地告知世人，台灣不屬於中國，和中國是國與國的特殊關係。在台灣成長的歷史長城中他選擇了戒急用忍，遠離中國的路。事實證明，他當初的堅持，讓高端科技工業根留台灣，在這一波中美經貿大戰中穩住了台灣，守住家園的命脈。

政治是一門無法實驗的人文科學，它必須靠領導者睿智的判決，果斷明確的行動力，所憑恃的就是敏銳眼光和意志力。1988凍省政策，引起宋楚瑜的反撲，很明顯宋志不在興台，只想弄法掌權。宋自以為是大內高手，認定要扳倒連戰、陳水扁甚至李登輝，意如反掌。所以原先李登輝為他規劃的連宋配，被否決了。錯估情勢，以致從2000年一路選到2020年，闖五關跌六跤要怪只能怪宋自視太高。或許該說，冥冥中自有老天保佑台灣，讓台灣得以落實政黨政治輪替，政權順利和平轉移。而不像中國歷來改朝換代時，就是斬草除根、趕盡殺絕。台灣終能在李登輝打下的基礎往前邁進，走出中國框架、脫離威權邁向民主。



圖／翻攝於李前總統追思會場台北賓館展示區

然而，在律師的文章中，李登輝被他描述成「一個在國民黨內一路高升的政治變色龍。同時代的精英不是被殺就是逃亡（如彭明敏），他則『食公受祿』；別人看本馬克思主義的書即有殺身之禍，他已加入共產黨卻能獲得青睞，在獨裁統治中一路升官」機會主義的幸運兒。他還斷言2008年民進黨挫敗時，是由引退的林義雄出面極力勸進蔡英文參選民進黨黨主席，才讓民進黨得人，而台灣得幸。

事實擺在眼前，蔡英文是兩國論的參與者，當然承傳了些許政治觀點和理論基礎。李登輝於1992年撤銷彭明敏通緝令，兩人曾於2000年，第一屆台灣民選總統時同框競爭，經過選票對決，台灣人民選擇了李登輝。他的治國理念，是真誠地期盼除了民進黨外，還有其他屬於本土的政黨，為了台灣的前途作良性競爭、監督、制衡。他的用人哲學唯才是用，不分省籍，只有認同差異。看看時下有多少台灣人，卻選擇認同中國。有多少外省子弟，他們選擇認同台灣，談省籍實在已經過時了。

經法遊悟律師結語時標明：「說他意志力堅強，我相信；說他是權謀高手，我認同；說他是歷任國民黨主席裡相對有台灣情懷、日本情懷的，我也能接受。但說他是民主先生，台灣之父，實在令人難以苟同。」遊悟未悟猶待頓悟。彭明敏則已早悟，他在〈李登輝與我〉一文中說「在台灣各方，經濟、政治、文化、社會的轉換時期，他站在過程中關鍵時點，主政成功，有形無形功勞甚大，相信在台灣歷史上，必將永久佔有偉大地位。」日本首相安倍晉三的胞弟岸信夫推崇李前總統為「台灣民主之父、亞洲偉大的哲人」。李耳說：「人之所教，我亦教之。強梁者不得其死，吾將以為教父。」世論說：「民意貫台，主引世灣；先見明之，生養教父。故尊為民主先生、台灣之父。」

台灣社會如果把李登輝主政的12年剔除略去，可能今天仍在仰賴那些萬年國代的鼻息和點滴。如果今年1月份的總統大選是由韓國瑜獲勝主政，今日台灣可能早就被中國武漢肺炎給拖垮了，有些檯面上的政治人士一開始，還大聲叫囂為何不救援中國捐贈口罩。說的都是冠冕堂皇的大道理，還好蔡英文承襲了李登輝戒急用忍的精神，守住了台灣。日本前首相森喜朗，美國衛生部長阿札爾，已先後來台弔唁前總統李登輝。感恩！

此刻時值，全球各地台灣人僑社仍在追思，緬懷李登輝前總統為台灣的打拼、奉獻與導引的守喪期間。謹以萬分不捨的心情，表示哀悼與追思！

登臨大時代、開創美麗台

輝弘民主路、昂首世界灣

登入虎口為全民力群策手護台

輝煌意志當家主導對等海峽灣

總以改革創校先知卓見舉世之

統領公投新憲生生世世國之父

登峰政安民主台有待建國

輝光不息耀世灣永懷尊父



民眾前往台北賓館李登輝前總統追思會場悼念致意。圖／陳惠卿