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【人物】台灣第一位護理先覺者 陳翠玉（1917〜1988）

 2021-03-20 10:00
1988年，為返鄉而死的台灣女英雄—陳翠玉。圖／邱萬興提供
簡介：

陳翠玉，1917年2月9日生於彰化。1941年畢業於東京聖路加女子護理是台灣女孩子完成現代化正式護理教育的第一人。日本學成返台貢獻所學，獲日本總督府聘為技正。1945年二次大戰結束，日人被遣返，台灣一片廢墟，陳翠玉投入「聯合國戰後救濟總署」的工作，努力協助重建台灣醫護。1947年228事件爆發，陳翠玉竟然也被列入要逮捕槍斃的對象，幸好有國外友人營救，讓她得到世界衛生組織的獎學金，於1947年3月離開台灣遠赴加拿大進修。1950年在台大校長傅斯年的支持下，陳翠玉創辦了台大護校，1953年在白色恐怖期間被起訴、監視長達三年，最後法院雖還其清白，但陳翠玉已知無法再留台大，決定離開台灣前往世界衛生組織服務，而台大護校也因她的離開而停止招生結束校務！

陳翠玉在世界衛生組織工作了18年，足跡遍布中南美洲及第三世界國家，她是台灣婦女參與國際事務的先驅，也是接觸窮苦民眾及被壓迫民族最有愛心服務的護理人員。

1980年陳翠玉從世界衛生組織退休後，立即投入海外台灣人民主運動，她發起成立台灣婦女會，在美國各地同鄉會演講，也聲援島內政治犯的救援，在故鄉四處奔波鼓吹台灣人要勇敢追求獨立之路時，她的身體已不堪勞累，加上年歲已高終於病倒。1988年8月20日，陳翠玉逝世於自己服務過的台大醫院，享年七十二歲，病逝於故鄉或許是她最後的遺願！

圖／邱萬興提供

陳翠玉，1917年2月9日生於彰化，日治時期從彰化女中以優秀成績畢業，立志學習護理，前往東京聖路加女子護理學校留學，1941年畢業是台灣女孩子完成現代化正式護理教育的第一人。日本學成後，陳翠玉返台貢獻所學，獲日本總督府聘為技正，擔任台北保健館護理部主任，是台灣人出身的護理專業人員首位主管。1945年二次大戰結束，日人被遣返，台灣一片廢墟，陳翠玉投入「聯合國戰後救濟總署」的工作，努力協助重建台灣醫護家園。

戰後台灣亂象叢生，陳儀政權接收人員貪污腐敗用人不公、物價高漲、失業普遍、傳染病橫行，不到一年多時間即爆發228事件，陳翠玉竟然也被列入要逮捕槍斃的對象，幸好有國外友人營救，讓她得到世界衛生組織的獎學金，於1947年3月離開台灣遠赴加拿大進修，才逃過一劫，但當時她的許多醫界前輩、友人都付出了慘重的犧牲。

陳翠玉在加拿大多倫多大學攻讀護理教育學位，又前往美國波士頓大學攻讀護理行政碩士，是當時台灣受過西方教育稀有的護理菁英。她學成後抱著對台灣的熱愛又返國回到台北保健館服務，當時大醫院急需護理人才，陳翠玉被邀擔任台大醫院護理部主任，開始整頓混亂落後的醫院環境，並負責訓練培養年輕的護理同仁。1950年在台大校長傅斯年的支持下，陳翠玉創辦了台大護校，充滿理想性格的她因拒絕黨國體制的教官進入校園干預教育，又拒絕聘用特權關說的不符資格教師，得罪了國民黨政權，1953年竟被用反黨、叛國、貪污、勾結外國勢力等罪名，在白色恐怖期間被起訴、監視長達三年，最後法院雖還其清白，但陳翠玉已知無法再留台大，決定離開台灣前往世界衛生組織服務，而台大護校也因她的離開而停止招生結束校務！

陳翠玉在世界衛生組織工作了18年，足跡遍布中南美洲及第三世界國家，她是台灣婦女參與國際事務的先驅，也是接觸窮苦民眾及被壓迫民族最有愛心服務的護理人員。當然她永遠不會忘記自己的祖國台灣仍需要她的奉獻，所以1980年從世界衛生組織退休後，立即投入海外台灣人民主運動，她發起成立台灣婦女會，在美國各地同鄉會演講，也聲援島內政治犯的救援，1987年為突破國民黨的黑名單，她更身先返台參與台灣政治受難者聯誼大會，當她在故鄉四處奔波鼓吹台灣人要勇敢追求獨立之路時，她的身體已不堪勞累，加上年歲已高終於病倒。

1988年8月20日，陳翠玉逝世於自己服務過的台大醫院，享年七十二歲，病逝於故鄉或許是她最後的遺願！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集

文章屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平臺，不代表本報立場。

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