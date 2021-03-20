陳翠玉，1917年2月9日生於彰化，日治時期從彰化女中以優秀成績畢業，立志學習護理，前往東京聖路加女子護理學校留學，1941年畢業是台灣女孩子完成現代化正式護理教育的第一人。日本學成後，陳翠玉返台貢獻所學，獲日本總督府聘為技正，擔任台北保健館護理部主任，是台灣人出身的護理專業人員首位主管。1945年二次大戰結束，日人被遣返，台灣一片廢墟，陳翠玉投入「聯合國戰後救濟總署」的工作，努力協助重建台灣醫護家園。

戰後台灣亂象叢生，陳儀政權接收人員貪污腐敗用人不公、物價高漲、失業普遍、傳染病橫行，不到一年多時間即爆發228事件，陳翠玉竟然也被列入要逮捕槍斃的對象，幸好有國外友人營救，讓她得到世界衛生組織的獎學金，於1947年3月離開台灣遠赴加拿大進修，才逃過一劫，但當時她的許多醫界前輩、友人都付出了慘重的犧牲。

陳翠玉在加拿大多倫多大學攻讀護理教育學位，又前往美國波士頓大學攻讀護理行政碩士，是當時台灣受過西方教育稀有的護理菁英。她學成後抱著對台灣的熱愛又返國回到台北保健館服務，當時大醫院急需護理人才，陳翠玉被邀擔任台大醫院護理部主任，開始整頓混亂落後的醫院環境，並負責訓練培養年輕的護理同仁。1950年在台大校長傅斯年的支持下，陳翠玉創辦了台大護校，充滿理想性格的她因拒絕黨國體制的教官進入校園干預教育，又拒絕聘用特權關說的不符資格教師，得罪了國民黨政權，1953年竟被用反黨、叛國、貪污、勾結外國勢力等罪名，在白色恐怖期間被起訴、監視長達三年，最後法院雖還其清白，但陳翠玉已知無法再留台大，決定離開台灣前往世界衛生組織服務，而台大護校也因她的離開而停止招生結束校務！

陳翠玉在世界衛生組織工作了18年，足跡遍布中南美洲及第三世界國家，她是台灣婦女參與國際事務的先驅，也是接觸窮苦民眾及被壓迫民族最有愛心服務的護理人員。當然她永遠不會忘記自己的祖國台灣仍需要她的奉獻，所以1980年從世界衛生組織退休後，立即投入海外台灣人民主運動，她發起成立台灣婦女會，在美國各地同鄉會演講，也聲援島內政治犯的救援，1987年為突破國民黨的黑名單，她更身先返台參與台灣政治受難者聯誼大會，當她在故鄉四處奔波鼓吹台灣人要勇敢追求獨立之路時，她的身體已不堪勞累，加上年歲已高終於病倒。

1988年8月20日，陳翠玉逝世於自己服務過的台大醫院，享年七十二歲，病逝於故鄉或許是她最後的遺願！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集