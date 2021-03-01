魏火曜，1908年出生於新竹北門，1934年畢業於東京帝國大學醫學部，1939年返台服務，1942年取得東京帝國大學醫學博士，1945年起任教於國立台灣大學醫學院，並於1948年兼附設醫院院長，1953年兼醫學院院長，1966年借調高雄醫學院院長一年，1972年兼台大教務長，1979年自台大退休。

魏火曜早年家境並不富裕，唯其父親曾為《台灣日日新報》（台灣新生報前身）漢文版總主筆，深知教育的重要。在其受完「台北高等學校預科」七年中學教育後，偕同其弟魏炳炎（國內著名婦產科醫師），先後畢業於東大醫學部。

1940年魏火曜初次返台服務，任職赤（紅）十字社台灣支部病院小兒科醫長，旋於1941年赴廈門任博愛會廈門病院小兒科醫長，1945年台灣光復，原帝國大學教授杜聰明負責接收兩所台大附屬醫院，第一附屬醫院留用日本籍小兒科教授酒井潔任主任，第二附屬醫院小兒部由魏火曜掌舵。次年，他再兼第一附屬醫院小兒部主任。

1952年魏火曜赴美考察期間接獲當時台大校長錢思亮電話，要他接掌醫學院院長。魏火曜先生原先予以婉謝，畢竟當時院長杜聰明是台灣醫界的大前輩。但是因為美援會及台大當局希望改變台大日本式的醫學教學，而杜聰明認為來自大陸接收台大的這票人不懂醫學研究，雙方看法互異，有關當局不悅，遂決定撤換杜聰明。後來，魏火曜在杜聰明的支持下接任院長。晚年，魏火曜曾表示，當時尚有其他人選，也許是其他人杜先生都不滿意，才鼓勵他接任。

在魏火曜接任醫學院院長期間，台大醫學院先後成立了六個新科系、八個研究所、三個博士班，使台大醫學院發展更為健全，台大醫院向來執台灣醫學教育之牛耳，其學院發展之規劃對其他醫學院的發展具有相當程度的啟發與影響。魏火曜任內除了增設學系及研究所之外，對於醫學教育的品質提升也不遺餘力。譬如為了提升臨床教學品質，他於任內協助醫院修建開刀房、增添檢驗儀器、增設嬰兒室、急診處、病歷室，還加強護理部門作業，以提升診斷和治療的水準。

不過，他對台灣醫學教育還是頗有微詞，一是對於收紅包的醫德爭議，一是對於大部分的人重臨床醫學輕基礎醫學。對於收紅包一事，魏火曜認為極不道德。他也說「醫學倫理」不只是一門課堂上的課，因為倫理不是用教的，考試時能夠寫答案就可以，而是要以身作則。而對於「醫療道德商業化」，他曾不只一次公開表達遺憾痛心。魏火曜的醫者風範也表現在他對醫學院院長選舉方式的意見上，他於1994年接受採訪時曾說:「現在這種選舉的制度，全世界沒有人這樣子的，所以現在這種選舉方式很不好，會相鬥。」

魏火曜主攻小兒科，他在專業領域也一如其在教育與醫療行政般出色，一直致力於提升國內小兒科醫療水準，成立小兒科醫學會，對小兒科醫師的培養和繼續教育貢獻卓越。魏火曜促進沙賓疫苗使用，以減少小兒麻痺對兒童威脅，並敦促衛生單位進口沙賓疫苗，此舉令台灣小兒麻痺患者銳減，功不可沒。他也是公益活動的常客，擔任過中華民國兒童保健協會理事、中華民國捐血協會副理事長、中華民國婦幼衛生協會理事長、中華民國防癌協會常務監事、台北市康復之友協會理事長、財團法人仁濟醫院董事長，他既非財團出身，也非政治世家，許多社會團體都得到他的幫忙，這樣享有清望的社會公正人士在台灣並不多見！

※本文轉載自《台灣醫界人物百人傳》（玉山社2021.2.25）