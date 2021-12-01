人權組織保護衛士星期二（11月30日）發布的最新調查稱，中國以引渡和強迫遣送至中國等方式「獵捕」台灣人。示意圖／擷自總統府、FRANCE 24 English影片，民報合成

人權組織保護衛士星期二（11月30日）發布的最新調查稱，中國以引渡和強迫遣送至中國等方式「獵捕」台灣人。

保護衛士在調查分析中表示：「中國益加地表現出視法治為無物、會毫不猶豫地違反國際規範，追擊世界各地的反對者。通過跨國鎮壓和正式引渡，中國追捕了經濟逃犯、維吾爾難民、人權捍衛者，和流亡港人。但另外還有一個受到關注明顯較少的群體：台灣人。」

這份調查分析記錄了2016年至2019年間約610起海外台灣國人被從亞洲、非洲和歐洲國家引渡或強制遣送的案件，但他們並未被遣返回台灣，而是被送往中國。

保護衛士稱，這些遣送通常發生在遣送國政府拒絕台灣領事館嘗試在當地提供援助或聯繫之後。有時在這些台灣人被送往中國之後，台灣政府官員或家屬甚至依舊持續被拒絕和這些台灣人聯絡。

保護衛士還說，這些強制遣送將台灣國民置於人權遭侵犯的風險之下。來自北京的這種壓力同時也是中國對於在《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》下應承擔義務的直接否定。

該組織在調查分析中提到，中國存在任意監禁、酷刑、強迫失踪和強迫電視認罪等行為，將台灣人引渡到中國應當被明確地視為「侵犯他們接受公平審判和免受酷刑的權利」。

「這種對台灣國民的國際迫害相當於對台灣主權的攻擊，同時也是習近平領導下利用引渡條約、相互執法協議和其他多邊機構來服務中共政治目標的更大規模全球行動當中的一環。」該組織表示。

保護衛士還敦促國際社會立即採取行動干預這種作法，並立即表達反對將台灣國民引渡到中國。這樣的反對甚至無須涉足「一個中國」，而應僅基於國際規範和國家義務。

這個人權組織還在調查分析中表示，國際社會需要採取行動允許台灣派出代表參加國際論壇。「雖然國際警察協調組織已被威權政府武器化用以追捕政敵，但現在是讓台灣加入國際刑警組織的時候了。無論是科學、氣候、和平還是法合作，都必定有台灣參加國際機構和重要國際會議的空間。」

中國上星期對在大陸經營酒店和化工產品等業務的台灣遠東集團（Far Eastern Group）進行了查處，中國政府還要求大陸台商與「台獨分裂勢力」劃清界限。

中國國台辦說，中國歡迎台灣公司，但不允許那些支持台獨的人在中國賺錢。國台辦還說：「廣大台商台企要明辨是非，站穩立場，與『台獨』分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。」