在武漢疫情肆虐期間，17天的日子，對一般人來說總是空白地隨風而逝。但對日本來說，這17天時間，從 7月23日到8月8日—2020年夏季奧運會，在東京沒有觀眾的場景下，舉辦了第三十二屆奧運會，讓奧運傳統得以延續，這對整個世界來說意義重大。日本在這風聲鶴唳疫情大流行期間，主辦單位在外界一片罵聲，忍辱負重地完成世人心目中的體育盛會，其膽識毅力真令人敬佩。全球約有11090名運動員，冒著可能染疫的風險參加，大會在原有28項運動，外加空手道、滑板、攀登、衝浪及棒壘球5項，總共為33個項目、339個級別競賽。由於 COVID-19 大流行，這是奧運會歷史上的第一次，將賽程改期而不是取消。它從原定 2020 年7月24日至8月9日的奧運會，推延到今年的7月23日至8月8日。

經過17天比賽，最終獎牌出爐，得分榜列出：美國第一得39金、41銀、33銅、計113；中國第二得38金、32銀、18銅、總計88；日本第三得27金、14銀、17銅、總計58；台灣代表隊列在第卅四名，得2金、4銀、6銅、總計12。幾乎在整個比賽期間，中國人都為自己在金牌方面的領先而趾高氣揚，感到非常自豪，直到最後一天被美國逆轉勝。其實中國也沒啥好得意的。就讓我們看看這樣一個事實，中國有13.98億人，而美國只有3.282 億，中國人口是美國的四倍多，但得獎總數卻遙遙落後。況且，中國選手自幼就被國家收編，幾乎是終身接受政府集中專門訓練，可以算是專門職業運動員。而美國運動員，則是在比賽前幾個月才被甄選，加入國家隊接受加強訓練的業餘愛好者。兩者背景出身，幾乎有著天壤之別。

中國原本如意算盤是想利用COVID-19疫情大流行猖獗，企圖針對在2020年遭受重創的美國給予羞辱，並且向世界炫耀其出色的金牌成績，稱自己是世界之冠，誰知人算還是不如天算，就在最後一刻栽跟斗失敗了。一些中國人甚至天真地要將香港1金，和台灣代表隊的2金，納入中國的總數來計算。真是可笑！台灣從來就不是中國的一部分。事實上，從法理論事，在舊金山和約授權下，美國確是台灣二戰後的主要佔領權國。

這次東京奧運總共有206個代表團參加，絶大部分是代表自己的國家，或者是地區其中包括193個聯合國成員國，1個聯合國觀察員（巴勒斯坦），2個非聯合國成員國或地區（科索沃和台灣），再加上4個美國海外屬地，3個英國海外屬地，1個中國特別行政區，1個荷蘭王國自治國和1個與新西蘭維持自由聯合的自治國。上述206個國家奧委會除了朝鮮，因為新冠疫情而決定不參加本屆奧運之外，其餘的205個國家或地區都參加，另外再加上一個奧林匹克難民代表團，代表團總數仍為206個。

三個隊伍使用奧運五環旗

在206個代表團當中，有三個隊伍是在奧運五環旗，引導下進場參與比賽。一是中華台北，代表台灣運動員團隊，官方卻想要用中華民國ROC，但遭到中華人民共和國抗議，故自1984年以來，改用中華台北CT迄今。另一個則是真正以「ROC」名字，參賽的俄羅斯團隊。因俄羅斯此前違反藥檢規定，而遭到國際奧委會制裁，所以只好以俄羅斯奧委會，Russian Olympic Committee為名參加比賽，他們也只能使用俄羅斯奧委會的五環旗。第三個是ROT難民代表團Refugee Olympic Team，該團是於2016年正式成立，「象徵全世界所有難民的希望，並讓全世界人民更加了解難民危機」。今年共有29名運動員，以難民代表團身份參賽。

奧運最早起源於古希臘，是當時各城邦之間的公開較量，因為舉辦地在奧林匹亞而得名。現代奧林匹克運動會則是於1896年開始每4年舉辦一次，會期以不超過18天的比賽為傳統。現代奧運會只在兩次世界大戰期間，中斷過3次（分別是在1916年、1940年、1944年），這次東京奧運原訂於2020年舉行，因中國武漢肺炎大流行，而延期到2021年，才在沒有觀眾的場地展開競技。它已經成為全世界，愛好和平、追求友誼的象徵

今年奧運最令人感動的時刻是男子跳高賽事中，義大利選手坦貝里（Gianmarco Tamberi)與卡達選手巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）成績皆為2.37公尺。坦貝里首因精疲力盡而宣布放棄續賽，接著巴爾希姆詢問評審「如果我也退出最後的嘗試，我們兩人是否可以分享金牌」？評審官在商量後回應：「是的，你們兩人可共有金牌」。最後兩人雙雙獲得金牌，瞬間傳為奧運場上，最為經典的友誼佳話。

7月27日，在奧運會羽毛球女子雙打D組、小組賽第三輪的比賽中，中國組合陳清晨、賈一凡對陣韓國選手金昭映與孔熙容。中國選手在場上狂飆「我操」、「我X你」、「你牛逼」等粗口惡言惡語。最後雖然陳清晨、賈一凡獲得銀牌，金昭映與孔熙容獲得銅牌。但素有「禮儀之邦」的強國，在國際球場上滿口髒話，還真叫人不敢恭維。

台灣運動員成績非常亮麗

台灣運動員在東京奧運，所斬獲的成績非常亮麗，以2金、4銀、6銅、總計12枚獎牌，在全球206個代表團隊中，排名第34實屬難得。更可貴的是，台灣隊全面性廣泛地發展，而且都是年青世代，向下紮根、台灣前景大有可為。令人振奮的羽球男雙金牌，李洋、王齊麟把中國對打趴，實在有夠爽。郭婞淳信心滿滿地，抓起236kg，拿下金牌。空手道、拳擊、桌球、射箭、高爾夫球等等，都交出好成績可喜可賀。

回顧歷史，1960年在意大利羅馬舉行的奧運開幕式上，台灣運動員以福爾摩沙（簡稱TWN）的名義，舉著“UNDER PROTEST”的牌子，挺進了夏季奧運會。台灣，1542年被葡萄牙水手命名為福爾摩沙美麗之島。1949 年，蔣介石和他的中華民國政府流亡到台灣，控制台灣並繼續軍事佔領，他首先是由麥克阿瑟將軍，於1945 年 9 月 2 日以第一號軍事命令授權。蔣和他的國民黨一直認為，其中華民國流亡政府仍然代表整個中國。所以，台灣運動員在國際奧委會代碼ROC下，應該保持有中華民國的身份。不幸的是，ROC今年已被稱為俄羅斯奧委會，而台灣自 1984 年以來一直被被冠以「中華台北」。

今年在東京，台灣運動員以「た（ta）而不是ち（chi）」的順序，作為第104隊伍進場參加開幕儀式。所有日本媒體都將台灣代表隊稱為「台灣」，而不是「中華台北」。然而諷刺的是，來自台灣的媒體一直稱他們為「中華台北」隊。實在有夠漏氣，台灣媒體竟然不敢稱他們為台灣隊。如果我們不承認自己是台灣人，難道我們會是那滿口「我草」的中國人嗎？我們是台灣人、不是中國人。台灣是台灣不是中國，既不是中華民國，也不是中華人民共和國。讓我們從東京奧運覺醒，一起攜手往國際大道邁進！



作者指出，台灣是台灣不是中國，既不是中華民國，也不是中華人民共和國。讓我們從東京奧運覺醒，一起攜手往國際大道邁進！圖／2021.7.23東京奧運開幕式，台灣代表團進場，NHK主播喊出：台湾です。擷自蔡英文臉書影片