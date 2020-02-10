陸委會今(10)天宣布，自2月11日零時起，港澳人士，除商務履約活動、跨國企業內部調動(含陪同人員)、已取得我居留證的配偶及未成年子女之外，均暫緩來臺，港澳學生也不例外。

中國疫情越來越險峻，連北京及上海都在今日宣布封城，等於正式對外宣告北大廣深四大重要指標城市全封了，顯見中國境內疫情嚴重擴散。

除了中國境內之外，香港感染武漢肺炎的案例也持續增加，近日一家19口去吃火鍋，其中9人確診感染武漢肺炎，另外2人不適仍在等化驗結果，總計香港2月9日確診的新型冠狀病毒達10例，是出現確診個案以來單日新增最多病例的一天。截至2月10日早上，香港已有36個確診個案，當中1人已死亡。台灣針對香港疫情的嚴重程度發布防疫升級措施。

陸委會今天宣布，考量中國大陸新型冠狀病毒疫情持續擴散，與港澳接壤的廣東各城市疫情趨於嚴峻，且港澳不排除有社區感染的風險，及外界對相關醫療能量能否因應不斷質疑等因素，基於防疫優先，自從2月11日零時起，港澳人士，除商務履約活動、跨國企業內部調動(含陪同人員)、已取得我居留證的配偶及未成年子女外，均暫緩來臺；至已持有有效入出境證者推遲來臺，港澳學生亦暫緩來臺。所有獲准來臺者一律均須進行居家檢疫14天。

陸委會強調，政府自2月7日起實施所有港澳人士來臺均須居家檢疫14天的措施後，在來臺就學的港澳生部分，經教育部的協調及國內各大專院校的努力與配合，居家檢疫的措施已獲落實。但綜合考慮近期整體疫情變化及國內醫療資源能量，為確保國人及港澳生的健康，爰要求港澳生暫緩來臺。上述相關措施將會視未來疫情狀況隨時調整更新。