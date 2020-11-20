在美國新舊政府即將交替之際，前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福說，將上任的新政府重新審視前任政府的政策是一個很自然的過程，但他希望包括軍售在內的多項對台政策可以持續被新政府採納，因為這是美國自己利益所在。

去年底才卸任的薛瑞福（Randall Schriver）在川普政府任期內推動多項涉及台灣安全的舉措，包括對台軍售過程常態化及改變國防部印太事務的組織結構。

星期四（11月19日），他在華盛頓智庫全球台灣研究中心發布關於如何加強台灣威懾中國能力的報告——「大衛與巨人：加強台灣的威懾與韌性」視訊會議時發表上述講話。

薛瑞福說，川普政府提出的國防戰略及國家安全戰略將中國明定為美國的戰略競爭者，並以此作為國防機構的組織原則，這是極端重要的策略，他自己幾次進出政府，知道美國龐大國防體係要朝同一個方向往前推進有其困難，但這個國防戰略卻是一個機會讓整個國防組織這麼做，因為其清晰程度前所未見。

「與中國的競爭不是一個優先事項、不是我們優先事項的其中之一，而是我們必須專注而且要準備應對的唯一優先事項。」

薛瑞福說，即使新政府會要有自己想要採用的政策或名稱，他希望這種政策清晰度及優先排序都能夠被保留下來。以台灣而言，對台軍售程序的正常化非常有幫助，它讓美國能協助台灣增進其整體防衛構想（Overall Defense Concept），也有利於台灣編列預算，不像過去總是將多筆軍售案包裹在一起，成為一個龐大目標而引起北京的不滿和抗議。

此外，目前是專門研究亞太安全議題的智庫2049項目研究所主席的薛瑞福說，他在任時印太安全事部門進行重組，為與中國的競爭設立了中國事務副助理部長一職，「可能一些人沒有注意到，我們將台灣移出那個部門，我們現在有一個副助理部長主管東亞事務，這是一個負責盟友和夥伴的部門，那個副助理部長主管日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和台灣。」

他說，這個組織重整是一個心態的改變，讓主管這個地區的副助理部長把台灣視為美國的伙伴有其單獨考量，而不是美中關係的附屬，這麼做除了讓台灣能夠作為美國的夥伴一起解決地區問題外也有實際作用，它允許副助理部長訪問台灣而不需要在返美後面對中國解放軍的對口，也便於和美國其他盟友夥伴討論彼此間的共同議題，他也希望這個組織結構能夠被保留下來，使目前的政策軌道能夠延續下去。

台灣駐美代表蕭美琴對這份報告的及時發布表示感謝。她說，正如報告名稱所比喻，台灣正是那個有自信、有智慧的年輕戰士大衛，最終將會克服一切困難擊敗巨人，「這個比喻也提供了一些啟發，給正在華盛頓面對著戰狼的戰貓。」「戰貓」即是蕭美琴對她本人的自喻。

前美國在台協會台北辦事處處長楊甦棣（Stephen Young）是這份報告的作者之一，他也提到大衛與巨人的比喻表示，大衛只有一個石頭用來對付巨人，但台灣卻有3個，「一是民主，二是興盛的高科技經濟，三是美國的支持。」

針對美國之音問到，北京是否在拜登政府上任時以軍事行動加大對台灣的壓力來測試美國的新總統，以及拜登會有何反應時，楊甦棣答復說，如果中國在未受挑釁之下攻擊台灣而美國卻不介入，「美國不如捲起鋪蓋離開亞洲算了」（roll up and leave Asia），因為美國可能會失去第一島鏈、失去日本，「我簡直不能想像美國會坐視中華人民共和國的侵略。」

報告另一位作者，前美國國防部亞太安全事務助理部長格雷森（Wallace「Chip」 Gregson）也表示，美國新政府的首要挑戰在於如何發展出一套有連貫性的政策。

他說，不像冷戰時期前蘇聯經濟封閉一般，今日全世界許多國家與中國有密不可分的經濟聯繫，美國對中國的政策不能以「反對什麼」為原則，而是必須以「支持什麼」為基礎，才能結合民主力量共同面對中國的挑戰，在中國宣示其不可侵犯的「核心利益」時，同樣堅持對美國至關重要的利益，如言論自由、民主和人權。

除了楊甦棣外，這份報告作者還包括及全球台灣研究中心執行主任蕭良其（Russell Hsiao）。他們在報告中對台灣如何加強威懾中國的影響力活動--「銳實力」和軍事力量--「硬實力」，向台北和華盛頓提出了10多項政策建議。

這些建議包括台灣自身的軍隊改革及台灣國安組織結構的改變，簡而言之，就是台灣的武裝力量、戰略概念、組織及資源必須現代化以便能應對當前的威脅，讓盟友及敵人知道台灣有能力致勝。對華盛頓，報告認為拜登政府應該延續美台新啟動的「經濟繁榮夥伴對話」，並考慮與台灣洽談雙邊貿易協定。

此外，報告認為，美國對防衛台灣的承諾更為清晰對威懾及穩定極為重要，隨著解放軍能力增強，「美國被認為缺乏防衛台灣的承諾，可能進一步壯大北京膽量使用武力解決台灣議題。最終的威懾是政治性的。」

報告建議拜登政府上任後在與國會協商下，以強化彼此經濟、政治及軍事合作關係的眼光來重新審視當前的對台政策，這包括對中國發出早期信號，表明美國不會容忍任何恫嚇或攻擊台灣的威脅或行動。