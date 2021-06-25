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每日國際焦點

美國總統拜登譴責香港蘋果日報被迫關閉是媒體自由悲哀的一天。

南韓公平委員會懲罰三星電子、三星顯示等共4家三星集團公司，讓三星Welstory獨佔集團辦公大樓餐飲，享受超額獲利，因此罰款2,349億韓圜（2.07億美元）。三星Welstory由三星C&T控股公司完全持有，李在鎔擁有三星C&T的18.1%股權。

諾魯東密克羅尼西亞海纜標案轉向尋求澳洲加入，排除中國。

俄羅斯警告英國再有軍艦進入領海將真的砲擊。

日本

Panasonic於20210年以每股21.15美元買下140萬股特斯拉股票，成本約24億美元，於上一財年全數賣出，獲利高達4,299億美元。

南韓

公平委員會懲罰三星電子、三星顯示等共4家三星集團公司，讓三星Welstory獨佔集團辦公大樓餐飲，享受超額獲利，因此罰款2,349億韓圜(2.07億美元)。三星Welstory由三星C&T控股公司完全持有，李在鎔擁有三星C&T的18.1%股權。

新世界百貨集團所屬的E-Mart計畫以3.4兆韓圜(30億美元)買下eBay南韓分部80%股權。

北韓

中國邊界上偷渡到中國一側的北韓人生活比北韓境內好，使得北韓中國邊界上的北韓人對政府心生不滿，金正恩下令嚴打邊界上的「反社會主義」行為。

中國

聯合國人權事務高級專員 Michelle Bachelet譴責香港國安法危害媒體自由。

美國總統拜登譴責香港蘋果日報被迫關閉是媒體自由悲哀的一天。

印度

總理莫迪向查謨和喀什米爾邦領袖表示將會舉行地方大選。

阿富汗

北阿富汗戰事激烈，28死290傷。

美軍撤離前，將一併撤離阿富汗翻譯，含家人，總計5萬人。

不丹

90%國民已經施打第一劑阿斯特捷利康疫苗，但因為印度因本身疫情停止供貨，只好向17國尋求疫苗，總理表示取得阿斯特捷利康疫苗有困難，將考慮第二劑以其他疫苗混用。

印尼

在西爪哇與東努沙登加拉兩處鑽探地熱。

菲律賓

前菲律賓總統，艾奎諾家族的許漸華過世。

23日黑鷹直升機訓練中墜機6死，國防部長Delfin Lorenzana 24日下令全部黑鷹直升機停飛。該批16架黑鷹直升機為2019年購自波蘭。

馬來西亞

因應中國不斷南海挑釁，馬國22日決定招標，增購8架輕型戰機及10架訓練機。

新加坡

檢方向破產的最大石油交易商興隆貿易創辦人林恩強增加105項提訴。

越南

丹麥與越南衛生部下醫療局延長醫療合作備忘錄2年。

泰國

23歲退役軍人槍殺便利商店員工後，槍殺醫院54歲病人。

緬甸

聯合國表示緬甸內戰造成23萬人流離失所。

澳洲

中國向WTO反控澳洲對鐵路車輪、風力發點機塔身、不銹鋼水槽三種產品課進口稅。澳洲與中國貿易糾紛越演越烈。

紐西蘭

天然氣公司Todd Energy母公司在塔拉納基大區南部設立紐國最大的Kapuni太陽能發電場，含5,800片太陽能電池面板，可供電520戶。

諾魯

東密克羅尼西亞海纜標案轉向尋求澳洲加入，排除中國。

歐盟

議會通過決議呼籲成員國確保墮胎權。

英國

5月汽車生產量受晶片短缺影響減半，年減52.6%。

上訴法院確認Deliveroo送餐員為自雇。

法國

10%病例是高傳染性的印度變種，西南部有多起群聚。

德國

議會調查Wirecard 弊案報告結論認為財政部長有疏失。

波蘭

將自阿富汗撤軍。

俄羅斯

警告英國再有軍艦進入領海將真的砲擊。

美國

佛羅里達州瑟夫賽德12層樓的Champlain Towers南棟倒塌，1死10傷。該棟大樓1990年代就被發現下沉速度異常。

加拿大

2021年中出口商信心回升19%，20年最高。

墨西哥

和沃爾瑪談判讓高齡員工回職。先前為保護高齡員工避免染疫，墨國沃爾瑪暫停與政府合作的高齡員工雇用方案。

巴西

6月消費者信心來到7個月最高。

阿根廷

國際貨幣基金歡迎阿根廷與巴黎俱樂部達成債務協商。

哥倫比亞

叛軍民族解放軍領袖Nicolas Rodriguez辭職，表示因健康因素無法繼續領導。Nicolas Rodriguez自2018年就在古巴就醫。

委內瑞拉

收到第一批古巴援助疫苗。

祕魯

4位計票法官之一辭職，可能激化選舉爭議。

海地

9個幫派聯合而成的G9聯盟頭目Jimmy Cherizier宣布要發起革命。

牙買加

拉斯塔法里運動長期不信任西方，導致人民對疫苗抱持懷疑，使疫苗施打率偏低。

宏都拉斯

在以色列耶路撒冷的大使館開幕。

以色列

表示只要停火持續將放鬆對加薩走廊的經濟管制。

長年批評巴勒斯坦總統阿拔斯的反對人士遭打死，群眾抗議要求阿拔斯下台。

巴勒斯坦人夜間燃燒輪胎，以雷射筆騷擾，意圖阻止西岸 Eviatar Borovsky屯墾區擴張。

黎巴嫩

央行要求政府若要強行借用外匯存底用來補貼燃料，必須提供法律基礎。

沙烏地阿拉伯

沙烏地證券交易所2020年淨利大增227%。

巴林

與卡達談判交還卡達空權。2017年波灣國家與卡達斷交時，巴林封鎖卡達領空。

阿曼

沙烏地阿拉伯考慮在阿曼設立工業區。

葉門

亞丁南方獨立軍之間自相衝突發生槍戰2死。

阿爾及利亞

總理Abdelaziz Djerad辭職，以利總統Abdelmadjid Tebboune指派新內閣。

布吉納法索

聯合國表示6月4日130死的大屠殺，是由12~14歲娃娃兵所下手。

肯亞

軍方俄製Mi-171直升機降落時墜毀10死13傷。

奈及利亞

聯合國表示奈國東北部伊斯蘭民兵衝突至2020年已經造成35萬死。

南非

新創公司Afrigen Biologics預期在7月取得授權生產非洲第一批mRNA疫苗。

福和會官方網頁：www.fratwn.org