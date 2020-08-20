新書發表會，已是當下文人「階段性成果」展現的集會盛事。

武漢肺炎疫封半年，民報要角確有引發「報復性」集會的號召力。

8月11日的「洪博學x陳永興聯合新書發表會」，把八十年代開始的「街頭運動家」們，重新聚集在台北市的「社運中心區」，讓台灣民主運動的「同溫層」，找到互相取暖的慰藉，畢竟「台灣主體性」的社會溫度仍然不夠高。

錯過了台北的首場盛會，8月16日的高雄場就不該缺席了。周日的交通本已夠讓老人卻步，何況又逢高市長補選後首日，高捷忙得讓人有些舉步維艱，對已過慣懶散步調生活者也是挑戰。

步出中央公園站，懷著三十年前的「鹽埕記憶」，面對「新高雄」全無方向感，只有請計程車帶路。沒料到計程車司機竟然「不知道」什麼是「高雄文學館」，只知道附近有個「高雄圖書館」。還好司機已是手機高手，Google一下才把我們帶到目的地。唉！難怪，「草包」能輕而易舉就騙走了近九十萬的市長選票。

高雄場在悠揚的小提琴獨奏和王明哲的口哨歌聲中展開。洪博學專欄作家被譽為「山居生活的哲學家」，在《民報》以「台灣看天下」備受讚賞。開場，這位哲學家卻以「入山終老」排除了「楢山櫛考」的淒涼作表白，為他的「行腳」提出註解，這也是哲學家的豁達吧！然而「行腳」中又放不下台灣，這位哲學家竟然大膽預言：台灣不久將成為一個國家：「台灣有天會獨立，預估不超過十年內」，前提是川普有第二任。

陳永興醫師揮起輕鬆的指揮棒，演奏起現場的「交響曲」，把高雄地區的各路「英雄好漢」，交織成南台灣文化特有的樂章，驅除了疫期累積的沉悶。末了，卻又譜出了「未完成」的音符：台灣的主體意識仍然薄弱！台灣人「維持現狀」似已成共識；若要「換頭家」，不是美國，日本也不錯，為現場凝集不少嘆息聲。

「時代力量」是現場唯一的政黨色彩；過去曾披過綠色的戰袍，也曾代表過台聯進入國會。陳醫師穿梭在不同政黨的尋覓中，唯一堅持的理想就是台灣要有台灣的文化和主體性。為了他的「未完成」交響曲，他呼籲年輕人陪他走唱全台灣，繼續努力。

南都高雄原是橋頭起義，綠色民主的發祥地，綠色執政多年，在市容上確也已脫胎換骨成為現代化都會。然而一陣「韓風」吹起，竟然紅天藍地，變色呼嘯南台灣，呈現出幼嫩民主的脆弱性，邊緣化的高雄文學館應不難理解。

高雄文人回到在被「高雄發大財旋風」蹂躪後的南都，舉行新書發表會，不只是撫傷，更是提示與提醒：文學不在追求「又高又雄」的浮華浮誇，而是紮實的民主品質。北漂的高雄人還是不會忘掉故鄉高雄吧！2020/8/20