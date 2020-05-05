6月6日，憲法賦予公民的罷免權力和老韓的政府行政權力對決，到時候，誰才是斷腸人在天涯，就讓選民決定吧。圖／JOY

最近，高雄政府機器動得很厲害，我也突然理解這句話：「當官是會上癮的」。

為了保住老韓的高雄市長寶座，不只是當初造神成功的紅色媒體，在老韓滾下神壇後，奮力搭救，如今也卯盡全力，指揮記者，圖文並茂，向台灣人證明，它們捧造的政治人物，絕對清廉一流，可惜那些洗腦文，道路平整，路燈會亮，已經令人生厭，是否清廉還很難說，歷數台灣政治人物，可以被稱為清廉者，恐怕還沒有人敢專美於陳定南之前；國民黨者，恐怕沒半個，掛美化看板老韓賣瓜，還嫌不足，更有圍繞身旁的朋黨吃客，獻計獻策，使出軟硬兩手策略，一來呼求韓粉出面保駕，二來各種干擾手段一波又一波，從投票所不足，到耍弄防疫演習，企圖打消罷韓團體的決心，軟的是買看板做大內宣，就怕市民不知道老韓作得好棒棒，這一套路，從最近的中共習大大，在歐洲國家用得最多，一邊讚揚大國戰疫，處處掛看板，一邊送出劣質口罩，殺人又救人，讓你眼花，可惜效果不佳。

政客最怕「得隴望蜀」，這不僅是古書名言，更是現代政治人物大忌，和台灣話「吃碗內看碗外」有異曲同工之妙，政治人物應引以為戒。2018年底，老韓輔當選市長，立即想著總統大位，別說是見異思遷，就算從民意角度來看，也是不忠，對當初投票者，更是奇恥大辱。今天，罷韓就是算老帳，也算是師出有名，因為老韓走錯在先，市民畢竟是受害者，不說投票要浪費時間排隊，給你票還得給你錢，世界上所有好康，集於候選人一身，這樣子，你還要跳槽，國家的主人當然不高興，這是罷韓最大理由。

市民情感不可欺

過去，你既然認為市長工作「可割可棄」，如今卻拚老命挽回，你當高雄市民都是傻瓜，我世代居住高雄，苦學數十年，沒當過一官半職，明白高雄人的土性：給了你糖果，你不要吃；現在你想要，就不給你了。這是罷韓市民的普遍心理，無關你有無能力把市長工作做好。

老韓的軟姿態可能還不夠，或者是太擔心官位不保，上個月，高雄市政府找到旺中集團旗下的「愛普羅民調公司」，替老韓施政進行民調，9大項題目中，有7項超過50%叫好率，但是，很顯然，老韓對自己的施政民調依然沒有信心，從他面對罷韓團體的挑戰，站在投手丘上不敢投球，看著一壘，還瞧瞧二壘，就可以知道，一個已經失去勇氣的政客，必然失去寶座，而比較客觀民調顯示，還是有超過60%的選民，準備投票罷免，6月6日只有一招可以救老韓，那就是社區瘟疫大爆發，大家都不出門了。

老韓周遭朋黨們認為，軟得不夠，就來硬的，拆、拆、拆，於是，高雄市政府連續拆除三面罷韓團體廣告，依我看來，不管拆廣告理由多麼冠冕堂皇，在一個民主社會裡面，拆廣告這種行為，應該是對廣告內容有意見，而不是立即通知立即拆，這就和跑去銅鑼灣書店潑漆的人沒兩樣，拆看板是工人，潑漆是無賴，後面卻是中共和市政府，有腦子的人用膝蓋想也知道，誰在指揮。

說真的，現在台灣早已遠離戒嚴時代，你越不想讓人民看的東西，人民就看得更多，以前國民黨查禁書，下場是禁書大爆炸，越印越多，一本跟著一本冒出來，道理是一樣的，現在，高雄市政府藉著政府機器，可以讓看板不能掛，那麼罷韓團體就會變成小蜜蜂，化整為零，正在準備用小布條宣傳，讓滿城盡是罷韓黃布條。

眼下看來，老韓撲滅反對之火，還不知道火源在哪裡。選舉前，老韓高喊，只要他當選就不會有政治示威上街頭，我們以為說著好玩，沒想到，老韓還真的實施起來了，一邊叫囂，「放馬過來，老爸等你」，但是，圍堵罷韓看板的施政評分真相，卻充滿戒嚴時代作風，如果認為《天下雜誌》評分有偏見，老韓應該針對《天下雜誌》，而不是找那些說出「國王沒穿衣的人」算帳。

民選官員不能逃避問責

圍繞旁邊朋黨，只會自己保官位，卻弄不出一套如何和高雄市民溝通的方法；其實，最簡單的方法就是哪裡跌倒，哪裡站起來。老韓首次在議會接受質詢，表現不夠完美，所以視議會為畏途，這是心理障礙，旁邊的朋黨沒給鼓勵，還幫助老韓逃避議會監督，最才是最大敗筆，把可以說明的地方放棄了，民選官員卻逃避問責，如同戰士拋棄戰場，這樣的市政幕僚顧問，以及市議員朋黨，說起來，完全失職。

2018年，高雄市或者說整個台灣社會，落入紅色媒體大內宣的陷阱，一個老韓捲起千堆雪，高雄市選出不適當的候選人，選票還因此外溢到其他縣市，讓國民黨撿到寶，一人救全黨，錯以為即將重返執政，事後來看，錯誤不完全在高雄市民，而是紅色媒體洗腦太厲害，現在甦醒的人掛個看板，這樣的權利也被剝奪，老韓想過，「今天拆看板，明天拆政府」這句老話嗎？

如今，多數台灣人從紅色洗腦中清醒，那麼，6月6日，憲法賦予公民的罷免權力和老韓的政府行政權力對決，到時候，誰才是斷腸人在天涯，就讓選民決定吧。