魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）是第一位在推特上呼籲中國政府公佈公民記者陳秋實下落的美國參議員。他2月12日接受美國之音採訪表示希望中國能真正與外界合作，保證透明。他說，「這個問題生死攸關，事關疾病。」圖／擷自魯比奧推特

面對中國公民記者陳秋實律師失踪、「吹哨人」李文亮醫生之死，來自佛羅里達州的共和黨聯邦參議員魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）星期三接受美國之音採訪時說，「我認為其中的訊息是，如果你報導或說出任何中國共產黨不想公開的事情，他們就會採取不同尋常的措施，讓你從公眾視野中消失，讓你不能繼續發聲，他們長期以來一直都是這樣做。」

魯比奧是第一位在推特上呼籲中國政府公佈公民記者陳秋實下落的美國參議員。他在推特上寫道：「勇敢的中國視頻記者陳秋實據報在報導冠狀病毒後已經失踪了。中國政府必須立即提供有關他下落的信息。通過將記者噤聲，北京只突顯了他們寧願隱瞞衛生危機也不願實事求是。」

在全球各地積極討論如何合作，有效防止疫情繼續擴散，中國仍然將美國政府願意派出的衛生專家排除在門外。美國疾病控制與預防中心派駐在北京的工作人員也未能前往疫情爆發的中心武漢。

魯比奧稱，「我不想把這個問題政治化。」他希望中國能真正與外界合作，保證透明。他說，「這個問題生死攸關，事關疾病。」

不過，魯比奧參議員對中國政府在疫情爆發一個多月來的應變反應提出質疑。

「我們所看到的反應引發了很多實實在在的問題，有關中共是否準備帶領中國成為負責任的世界大國，」魯比奧說，「我的意思是，負責任的大國會共享病毒樣本，共享病源的真實信息，共享防治疫情的最佳實踐，以便世界其它國家可以協同應對這一威脅。」

他接著說：「相反，他們似乎更重視保存顏面。他們似乎更在意自己的國際形象，而不是真正應對這種疾病帶來的威脅。這非常令人擔憂，尤其是如果病毒變異得更加危險會發生什麼。」

「我不認為單單這一件事就可以帶來轉折。但是我認為，這是一個很好的例子，說明了為什麼極權主義政權和進步從長遠來看是不兼容的，」魯比奧說，「這也提醒我們，言論自由的問題不只關乎政治自由，也與公眾獲取信息的權利有關，以便他們可以做出適當的反應。像我們這樣的自由民主國家，我們公開各種信息，有的信息可能也會讓掌權的人很不舒服。」

他說「但是，這樣做不僅從政治和人權的角度看是對的，從公共安全和保障的角度出發也是對的。」

魯比奧參議員提到，中國政府的做法和反應，各界都在觀察。他說：「我可以想像，現在有很多跨國公司已經開始從商業角度考慮中國是否真的是一個可以長期投資的地方，因為正如大家看到的，當這種事情發生時，不能指望他們以負責任的方式行事，這就會給數十億美元的投資帶來潛在風險。」