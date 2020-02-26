衛福部醫事司長石崇良說，為了維護防疫醫療量能，醫院超前部署，病人動線分流、探病者採登記制且限額、非醫事人員的醫院外包人員一率遵守院內感控。圖/擷取疫情中心直播

為了維護醫療量能，避免院內感染，中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，未來訪客到醫院探病有時段限制，且1人住院、僅能有「2名」訪客來探視。

衛福部醫事司長石崇良說，為了維護防疫醫療量能，醫院超前部署，昨天已邀集各級醫院代表、院長、感控專家開會討論，作出相關決議。針對三類人員進出醫院做出區隔，包括病人動線分流、探病者採登記制且限額、非醫事人員的醫院外包人員一率遵守院內感控。

病患部分，進出醫院不管是門診、急診都要有分流動線，不同出入口和動線，強化整個醫院的感染管控。

其次是訪客部分，要按照各醫院規範的時段才能來訪，其它時間不能來探視病患，且1名病患僅能有2名訪客的人數限制；而長期住院的病患通常會有看護人員，其人數限制也是1名病患僅能有1名看護。不管是訪客或看護，進出都要登記旅遊史和接觸史。

第三，醫院的外包人員今天將發布相關指引，所有醫療機構委託外部承攬者廢棄物清理、保全、交通車、照服員、太平間等在醫療機構內工作的非醫事人員，加強相關管理事項，必須一致性遵守醫療機構內所有感染管制程序，也規劃出入口動線、遵守旅遊史調查、體溫監測及追蹤，工作時必須配戴口罩，特別是在急診或加護病房的外包人員更要有個人防護裝備。

教育訓練方面，醫療機構必須辦理感染管制教育訓練，包括防護裝備穿脫、相關手部衛生等，新訊息需視同員工傳達。

因應疫情發展，所有醫院工作者應有適當紓壓，石崇良說，已要求各醫院必須設置人員關懷紓壓機制，落實健康管理。