曾經被《富比士》雜誌評比為全世界最有錢的政黨，如今卻淪為丐幫，面對黨內青壯派的改革聲浪，目前有六人有意競選黨主席，新科立委陳柏維說，這種情況感覺不太正常，每月支出的資金缺口3000萬，還有那麼多人想淌渾水，當然不正常。宋楚瑜曾經在政見會上質疑：國民黨為甚麼那麼短的時間，黨產就被花光。宋楚瑜的質疑，其實也是眾多國民黨黨員的質疑，以及關心台灣政黨政治者的質疑，即便執政黨基於建立政黨公平競爭環境，於2016年通過法律，依法清理「不當黨產」，但是，官司纏訟，索回國庫不多，諾大黨產變成呆帳羅生門。

宋楚瑜曾經擔任國民黨秘書長，對國民黨的黨產所知甚詳，他口中所說數千億資產，絕非虛構，問題是2000年之後，老宋因為大選緣故，脫黨參選，所以，就有所不知了。

自古以來，黨國一體的國家，掌權者靠著內外勾結，掏空黨國資產，可以說是罄竹難書，寫《紅色追緝令》的作者比爾布勞德說：「蘇聯崩解後，整國國家禿鷹橫行，盜賣國家資產公然上演，估計有4分之1 資產落入六人手中」，能夠碰觸黨國資產者，當然是黨國高層，台灣的國民黨也無法例外，中共更是如此，改革開放初期，以「國退民進」大量把國營變成民營，其實就是變相掏空，如今上演「國進民退」，卻是明顯的「割韭菜」行為，把私產變成公產，最終也是黨國高層吞入私人口袋，然後逃往海外，這是，掏空黨國資產不變的方程式。

本報專欄作家歷經10年調查黨國資產，以第一手資料呈現真相和事實，讓台灣人知道你的納稅錢是如何被國民黨掏空的，而這個黨政在宣示要重返執政，你放心嗎？

本報專欄作家經過10年調查採訪，從海外到國內，把第一手資料真相呈現，「是誰掏空國民黨資產？」系列專欄，將在近日於《民報》推出，敬請讀者期待。