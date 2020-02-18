疫情緊繃，還是有民眾不守居家隔離及檢疫規定，到處趴趴走造成防疫漏洞。北市府不手軟，再度開罰8人。圖/擷取自Pixabay

台北市又出現不守居家檢疫規定，到處趴趴走的民眾。為了力守社區防線，北市衛生局針對8位未配合規定擅離指定住所的居家檢疫8位民眾，各裁處1萬元罰鍰，其中2月16日裁罰3人，2月17日裁罰5人。總計北市2月17日止，已經開罰32人。

白牌司機因感染武漢肺炎身亡之後，其3位親屬也陸續出現感染武漢肺炎確診，民眾心慌慌，身亡的司機感染源尚未釐清，但台灣已處於為「零星社區內感染」。

不過，還是有人不守相關隔離及檢疫規定，溜出去趴趴走，影響防疫。台北市衛生局再度針對8位未配合規定擅離指定住所的居家檢疫民眾，各裁處1萬元罰鍰，分別為2月16日裁罰3人，2月17日裁罰5人。

台北市衛生局指出，這8位沒有配合居家檢疫擅離指定住所，由區公所現場訪查發現而通報裁處。經北市政府警察局及民政局提送衛生局查證，核其行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，分別處新臺幣1萬元罰鍰。北市衛生局已於109年2月16日及2月17日開立裁處書。

北市統計至109年2月17日止，共開罰32人。依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有27人、 7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

北市衛生局提醒，具流行地區旅遊史的民眾，入境後須確實配合防疫政策，依據「旅客入境健康管理聲明暨居家檢疫通知書」規範於指定住所落實居家檢疫，不得外出，並每日量測體溫及紀錄，勤洗手、避免觸摸眼口鼻及佩戴口罩做好咳嗽禮節。倘若沒有配合中央流行疫情指揮中心防治措施，將依傳染病防治法裁罰，第一次違規裁罰1-15萬元，再次違規從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置。

北市衛生局再次重申，尚未解除居家隔離、檢疫的民眾，切勿心存僥倖，以身試法，務必確實配合防疫政策相關規定，避免觸法受罰。北市衛生局提醒於入境時簽署居家檢疫通知書之民眾，若未接到民政單位電話關懷，請主動撥打防疫專線1922。居家檢疫14天期間若有發燒(≧38℃)或出現呼吸道症狀，亦可撥打防疫專線1922由北市衛生局安排就醫。如違反規定者，北市衛生局將立即依傳染病防治法嚴正處理，決不寬貸。