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每日國際焦點

美國總統川普下達總統命令要求清查使用中國製無人機的安全風險。

瓜地馬拉軍方掃除想前往美國的非法移民人龍。因美國拜登當選，點燃非法移民入境美國的希望，使得中南美洲人龍再起。

印尼蘇拉威西地震已造成84死、3萬人無家可歸。

挪威施打輝瑞疫苗後有23起死亡事件，挪威政府表示死者大多為原本就相當衰弱的老人並非特別事故，對疫苗建議不變。

加拿大

由於拜登預期將會否決鑰石XL輸油管計畫，加拿大地方與輸油管公司要求總理向拜登說情。

新加坡

預計於6月重啟2020年因疫情暫停的香格里拉對話。

日本

疫情造成自殺率大增16%。

南韓

總統文在寅敦促拜登與北韓會談。

印尼

蘇拉威西地震已造成84死、3萬人無家可歸。

挪威

施打輝瑞疫苗後有23起死亡事件，挪威政府表示死者大多為原本就相當衰弱的老人並非特別事故，對疫苗建議不變。

俄羅斯

表示依照阿爾察赫和約，已送回所有亞塞拜然戰俘。

義大利

總理孔蒂以321:259撐過眾議院不信任投票。

匈牙利

法務部長將提出制裁社群網站的法規。稱「系統性濫用言論自由」。

英國

脫歐後海關問題造成肉品出關受到嚴重影響。

葡萄牙

疫情之初本被稱為防疫典範之一，但如今疫情大擴散一天死亡167人，總死亡超過9000人，醫療體系即將崩潰。

美國

總統川普下達總統命令要求清查使用中國製無人機的安全風險。

瓜地馬拉

軍方掃除想前往美國的非法移民人龍。因美國拜登當選，點燃非法移民入境美國的希望，使得中南美洲人龍再起。

墨西哥

警方發現韋拉克魯斯州有12具手腳遭捆遭處決的棄屍。

卡達

外長希望波灣國家與伊朗對話。

烏干達

反對黨稱軍方襲擊其辦公室。

以色列

與輝瑞共享資料協助疫苗提升效力。

福和會官方網頁：www.fratwn.org