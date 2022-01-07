一個月前一位七十歲的女性病人來門診看我，主訴是我從來沒聽過的病，「我的整個舌頭都在痛」。她說她有這個病已經快十年，但一直沒有找到有效的藥可以根治。她目前所服用的止痛藥、鎮靜劑、非類固醇消炎劑算起來有超過十種之多。

當時很想告訴她，我根本不是這方面的專家，爲什麼來看我。但想一想，病人老遠趕來已經掛了號，也應該好好給她做個完整的神經學檢查。結果我並沒有看到有什麼神經學方面的不正常反應，舌頭的觸覺、運動都正常，她也沒發現自己的味覺有受到影響，也說不出這種痛有任何誘發因素。最後我坦白告訴她，我雖然做神經內科醫師已超過半世紀，但從沒看過像她這種問題的病人，而且我的專長領域與她的問題相差甚遠，我真的不知道怎麼幫忙她。但我很好奇，她為什麼找上我。

她以失望的眼神看著我，「我也不知道為什麼我先生的嫂嫂執意要我來看你。她最近在你們醫院接受健康檢查，她說她十分滿意這醫院的環境及醫護人員的服務態度。因為她非常關心我這麼多年找不到好醫師幫忙她，所以她就問健康檢查部主任，你們醫院有神經內科醫師嗎？」就這樣子她找上了我。

我一時也不知怎麼接下去。我告訴她，讓她失望實在很不好意思，但我一時之間也想不出國內有哪位神經科醫師是可以幫忙她「舌頭痛」的專家。我看她目前吃了這麼多種藥，看來應該不會只是來自一位醫師所開的藥。她也才告訴我，她目前同時看了好幾位醫師，但不敢告訴醫師，她還在吃其他醫師所開的藥，因為這一定會招來更多的麻煩。事實上，除了神經科，她也看過其他各種專科。我忍不住問她，她難道沒有看過一位醫師，讓她覺得有點幫忙，可以信任嗎？她終於講出某大學醫院的神經內科教授，而這位醫師正是我個人認為在國內算是周圍神經病變的頂尖學者，同時我也深知這位教授待人誠懇謙虛、對病人很有耐心，也許對她這種「疑難絕症」是最適合的神經科醫師。我說這種大部分醫師都看不懂的病，還是要有耐心，不要只看一兩次用藥沒效，就換醫師，我深信這位醫師一定比我對她更有幫忙。

這位病人十分驚奇地瞪著我，「醫師，你好奇怪，我沒看過醫師在第一次看我時，用這麼多時間給我做身體檢查，問了我這麼多問題，但沒給我安排任何『新進的』、『高科技』檢查，就推薦我去看別的專家。」我以為她很不高興我不願意繼續看她，想不到她接下來說：「我過去看了許多醫師，都沒問幾句話或仔細檢查我的身體，就安排我做各種昂貴的檢查，甚至是需要自費的，而這些檢查都看不出問題後，才要我另請高明，同時我注意到你沒有批評過任何醫師，甚至還對我看過的一位醫師如此推崇。」

這病人接下來一口氣說了許多對醫師的抱怨，他們都不「聽我說我的病史」、「給我做身體檢查」、「解釋說明給我聽」，只「多開檢查單」、「多開藥」，再多問幾句，就聽到醫師批評過去看過我的醫師「診斷不對」、「用藥不好」、「沒有做這種檢查」……我深吸了一口氣，不知如何以對。

最後我忍不住問她，她真的每天都按時吃了我的護理同仁從她的藥袋整理出來的那麼多種藥嗎？她才靦腆地回答，有時她會自己調換，「希望能找到一個有效的組合」。最後，我誠懇地勸她，許多種藥可能有相同的作用與副作用，而這些藥物的副作用的累積可能對身體的器官造成無法承受的負荷，而產生嚴重的後果。我說選對了一位醫師，只服用他所開的藥，而如果自己覺得過去某種別的醫師開的藥好像有效，或某種藥曾經導致副作用的，務必要告訴這位醫師。我說醫病關係不能沒有「信任」與「尊重」，唯有讓醫師知道自己的想法與做法，醫師才能幫忙你。

看完門診，這位病人對醫師的指控，尤其是她所說「醫師批評過去看過我的醫師的不對」，一直縈繞我心。以前我只注意「醫病關係」的重要，但今天我才發覺，曾幾何時，醫師與醫師之間的「醫醫關係」也正面臨嚴峻的考驗！

很慶幸這病人已經找到我認為最好的醫師，也希望她能聽從我誠懇的忠言「不要一直換醫師」，並且希望她能耐心地與這位我心目中的「良醫」、「專家」，耕耘醫病之間的「信任」、「尊重」，最終能得到理想的治療效果。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台