在臺灣，最常出現思想控制的處所就是仿宗教團體。宗教容許信徒思辨之後再選擇信仰；仿宗教則是空有宗教形式，不顧信仰本質。

如何躲開思想控制？被控制以後又該如何掙脫與復原？《當「洗腦」統治了我們》對此也提出了解方。這本書的譯筆流暢自然，沒有日文翻譯書常見的日本腔，讀起來輕鬆寫意，實為大功一件。思想控制最可怕的後果是培養出恐怖分子，雖然臺灣至今尚未出現這類團體，但書中所描述的各國案例值得借鏡與警惕。

推薦序／沈政男（精神科醫師）

拆穿思想控制的騙局

2013年，鹿港有位母親加入所謂靈修團體「日月明功」，篤信其訓示，恪遵其戒律，後來甚至把疑似吸毒的高三兒子送往團體接受管教，結果他在裡頭幾天幾夜遭受虐待，最終死在小房間裡。

為什麼一個母親可以獻祭自己骨肉，宛如變成了另一個人？這就是思想控制的威力所在。這類團體的共通之處是偶像崇拜，他們都有一位充滿魅力的領導者，讓信眾甘願像嬰幼兒般臣服膜拜，為思想控制鋪下一條通往人心的路。

一個人如果在心智上退化到一歲半，那麼控制此人的思想，便易如反掌。所謂退化不是腦力衰減，而是輕信與盲從，就好像一歲半的嬰幼兒信任爸媽，不管什麼離譜的說法一律照單全收。擄獲信任的最好方式則是展現神蹟或神力，安排幾次讓對方看了難以置信，卻又眼見為憑的演出，就能令人折服。

人會輕信與盲從，通常處於受傷或脆弱時刻，於是這類團體總是挑選遭逢變故或諸事不順的人，方便下手；也可以把對方的小問題講成大麻煩，讓當事人壓力罩頂，開始惶惑起來。最後則利用從眾心理，讓一群人圍繞在對方周遭，七嘴八舌瓦解最後一道心防，然後大功告成。

在臺灣，最常出現思想控制的處所就是仿宗教團體。宗教容許信徒思辨之後再選擇信仰；仿宗教則是空有宗教形式，不顧信仰本質。一大群人穿著制服跪地舉臂，高喊：「師父好！師父讚！」對於領導者完全信服，絕無質疑，可說蔚為奇觀。

這些信眾是庸夫愚婦嗎？其實其中不乏達官貴人與學者專家。如何辦到？《當「洗腦」統治了我們》這本書就是要解釋，何以在多元開放的社會，這類現象依然盛行，而且那些受騙上當、被賣了還幫人數錢的，竟有許多知書達禮、滿懷理想的社會菁英。作者岡田尊司是日本精神科醫師，這幾年出版好幾本心理學暢銷書，而這本《當「洗腦」統治了我們》也是充滿了觀察力、洞見、創意的傑作。作者不只生動描述全球各國的實例，也嘗試從心理學與精神分析的觀點解釋思想控制的策略與手段，而且言之成理，相當有說服力。

思想控制，或說洗腦，最盛行當然是政治領域。關於這一點臺灣人並不陌生，因為曾有三、四十年的時間，臺灣社會充斥著：「服從英明領袖，信仰三民主義！」「消滅萬惡共匪，解救苦難同胞！」「檢舉匪諜，人人有責！」這類口號與教條，令無數人的作文結尾總是來一句：「讓我們一起反攻大陸，明年在南京慶祝國慶！」

政治上的思想控制，共通手段是資訊封鎖與過濾，不准異議出現，然後在學校與媒體灌輸一言堂思想，造就無數順民，這在過去的臺灣如此，在今天的中國大陸也依然有效。值得注意的是，切莫以為民主到來，就無思想控制，須知當政者為了鞏固權力，總是試圖煽起人民的危機意識，把一點點風吹草動講成大禍臨頭；而在網路與社群媒體時代，假新聞與錯誤訊息以訛傳訛，彼此「帶風向」與「跟風向」等於是相互控制思想，其後果也遠離事實與真理。

除了宗教與政治，《當「洗腦」統治了我們》也提到在現代社會，我們的思想觀念如何被操弄、輕信與盲從如何存在於生活各領域。以臺灣來說，最適用的領域是「健康與醫療」。打開電臺與夾報傳單，隨處可見藥食品廣告，那些瓶瓶罐罐所費不貲，卻無實質療效，但老人家搶著掏錢購買，宛如仙丹妙藥。年輕人則是對「食安」「致癌」「空汙」這些字眼超級敏感，於是養生、防毒、保健相關資訊總是受到歡迎。另外一個風行熱潮是「心靈成長」，不少學經歷不明的人士開班授課，招到大批學員，就是看準了工商社會大家荷包滿滿，心靈卻無比空虛。

如何躲開思想控制？被控制以後又該如何掙脫與復原？《當「洗腦」統治了我們》對此也提出了解方。這本書的譯筆流暢自然，沒有日文翻譯書常見的日本腔，讀起來輕鬆寫意，實為大功一件。思想控制最可怕的後果是培養出恐怖分子，雖然臺灣至今尚未出現這類團體，但書中所描述的各國案例值得借鏡與警惕。

作者簡介

岡田尊司（Takashi Okada） 1960年生於香川縣。精神科醫師、作家。東京大學文學院哲學系中輟，京都大學醫學院學士、醫學博士，於京都大學研究所高級腦科學講座神經生物學教室與腦病態生理學講座精神醫學教室從事研究。曾經任職於京都醫療少年院與山形大學客座教授，目前是岡田診所負責人與大阪心理教育中心顧問。

著作等身，包括《腦內汙染》（繁體中文版為台灣東販）；《網路遊戲上癮》（文藝春秋）；《亞斯伯格症候群》《不要說是發展障礙》（以上為幻冬舍新書）；《依戀障礙：為何我們總是無法好好愛人，好好愛自己？》（繁體中文版為聯合文學）；《母親這種病：現代人的心靈問題，可能都來自於母親？》（繁體中文版為時報出版）等。

譯者簡介

陳令嫻 輔仁大學日文系學士，東京學藝大學國文系碩士。喜歡閱讀、旅行與陶瓷器，希望有一天能搭時光穿越機回到古代用宋代青瓷喝杯茶。譯有《面對父母老去的勇氣》《幻想偵探社》《平松洋子的廚房道具》等等。