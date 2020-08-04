台灣的醫療是每個國民引以為傲的亮點。今天的嬰幼兒和青少年就是未來的主流世代，他們將判斷台灣醫界是只打了半場好球，還是善用了主場優勢將醫療資源做最有前瞻性的配置。示意圖／Pixabay

這波武漢肺炎在美國的流行，突顯出的醫療不平等。統計結果顯示出非裔和拉丁美洲裔的病患得病後的死亡率比其他族裔顯著較高。近日警察暴力又在美國激發了新的種族緊張，醫療人權的不平等其實是背後的重要原因之一。1918年第一次世界大戰後的全球西班牙流感大流行期間，台灣其實經歷三波傳染，死傷慘重。丁崑健教授根據當時（日治大正時代）的總督府統計年報人口統計，新聞報導和台灣醫學會雜誌的會議報告等資料拼湊推估，1918—1920期間，全台366萬人口約1/4感染患病，死亡人數4萬4千多人，約佔病患人數的1.22%。那次H1N1流感可能是日本軍人將病毒帶到台灣，從城市傳播到全台各行政區。雖然日本人是最早得病的一群人，但本島人和原住民死亡率卻是日本人殖民者的3倍。各行政區病患死亡率最高的則是後山的花蓮。這個百年前瘟疫的慘痛經驗也顯現出醫療不平等對區域族群健康所造成的巨大傷害。一百年前如此，現在也一樣。疾病的蔓延不分人的膚色種族信仰，因醫療不平等而受害的是整個社會。從各國防疫的經驗來看，醫療資源越不平等，疾病就越難控制。

針對兒科醫療的區域分派現況，我們統計了首都圈與高雄二大都會及其他四個直轄市的數目與台灣其他地區的兒科醫師照顧兒童數比較，發現這個區域不均的現象很明顯，而且越是急重難罕的專科越嚴重。

比較所有兒科醫師的照顧兒童數我們發現台北市每一位兒科醫師照顧862名兒童，而台南市則為每一個兒科醫師照顧1,216名兒童，相差約50%。在屏東縣和台東縣每一個兒科醫師須照顧約2,000名兒童，相距不可謂不大。但這個分布差距在比較以專科醫師照顧人口數為代表的重症照顧資源分布後就顯得小巫見大巫了。以照顧癌症病童的兒癌醫師為例，在台北市每17,788名兒童就有一位兒癌醫師照顧，在台南市每77,224名兒童才有一個兒癌醫師照顧。差距達4倍以上。在屏東和台東兩縣則連一位兒癌專科醫師都沒有。同樣的趨勢在兒童免疫、新生兒、兒童消化專科醫療的分布上也有相同的趨勢。

這個醫療資源的巨大差異顯示出來的是：後疫情時代各國所必須誠實面對的醫療不平等問題在台灣並沒有比較容易處理。而且除了區域不平等之外台灣還有對兒童醫療輕忽所造成的世代不平。忽視這個明顯的健康著力點將替未來的台灣帶來許多本來可以預防的疾病。親身在第一線感受到這個危機壓力的兒科醫療和研究同仁，在凝聚共識後，進入提出了以下的呼籲來解決這個後疫情時代迫在眉睫的問題。

1.呼籲召開以保障全國所有兒童健康權利為目標的兒童醫療前瞻會議，制定周延進步的兒童健康政策，優先改善兒童醫療整體資源流失和區域不平衡的危機。

2.在全民健保給付改革的過程中，應重視保護兒童保健預防與醫療的優先順位。超前部署避免醫療資源重分配剝奪急重難罕急病嬰幼兒及兒童的健康生存權。

3.主張政府立法行政部門注重預防醫學。速修法保障疫苗注射，改正健保法將預防接種排除在健保以外而造成疊床架屋的不合理規定。

4.鑒於少子化的持續惡化是嚴重的國安問題，我們呼籲儘速規劃學齡前兒童醫療和托育的人口政策，由國家編列公務預算負擔。

台灣的醫療是每個國民引以為傲的亮點。今天的嬰幼兒和青少年就是未來的主流世代，他們將判斷台灣醫界是只打了半場好球，還是善用了主場優勢將醫療資源做最有前瞻性的配置。怎樣努力化解世代不平等和區域不平衡的危機，將是台灣社會未來幾年最有意義的挑戰。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台