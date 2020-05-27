美國總統川普星期二（5月26日）表示，美國正致力於對中國製定的「港版國安法」做出強烈回應，並會在本週末前宣布將對中國採取的行動。圖／取自川普推特，資料照

美國總統川普星期二（5月26日）表示，美國正致力於對中國製定的「港版國安法」做出強烈回應，並會在本週末前宣布將對中國採取的行動。

川普在白宮記者會上被問到是否計劃就香港問題對中國實施制裁，他回答說：「我們現在正在做一些事情。我想你會發現它很有趣，但我不會在今天談論這一問題。」

他還表示，「在本週末之前，你們將會聽到這方面的消息，我認為會是非常有力的。」（very powerfully I think）

川普沒有詳細說明，但早些時候白宮發言人凱莉·麥克納尼表示，川普對中國的做法感到不滿，他認為「如果中國接管，很難看出香港如何能夠繼續保持金融樞紐地位。」

白宮新聞秘書凱莉·麥克納尼在白宮記者會上講話。（2020年5月26日）

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川普：香港若被中國接管難保金融中心地位

北京正計劃繞過香港立法會，通過中國的橡皮圖章議會全國人大製定「港版國安法」，這將會削弱香港的獨立司法地位。

川普總統上星期四就曾表示，中國若在香港推行這份法案，美國將做出強烈回應。

民主黨聯邦參議員范.赫倫（Sen. Chris Van Hollen, D-MD）與共和黨聯邦參議員圖米（Sen. Pat Toomey, R-PA）之前也說，將推出法案，制裁任何侵蝕香港自治的中國官員和實體。