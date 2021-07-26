台灣的疫苗還應該在國際上與中國疫苗一比高下，看哪一個有更好的效果，並且造福人類而不是藉機謀財。示意圖／擷自網路，民報合成

7月25日疫情指揮中心的記者會，宣佈死亡病例是0。大大鬆了一口氣，這是5月中旬疫情爆發以來首次見0。這為7月27日的3級警戒降級增加了信心。

正當國外的疫情出現反覆，印度變種疫情爆發以後，台灣確實反走向，經過兩個多月的努力，不但基本控制了疫情，並且可以降級。疫情爆發期間，雖然內需經濟受到打擊，尤其是旅遊業與餐飲業，但是高居世界龍頭地位的半導體及其他出口產業基本沒有受到影響，台灣的股市也一再創新高，這為紓困提供必要的財源。然而由於這次武肺病毒非常詭異，加上周邊國家疫情反覆，所以台灣要非常的小心，尤其是對外來的疫情要做充分的防堵，不能出現破口。然而世界上任何事情都不可能是完美無缺，百密也會有一疏，所以我們也得有最壞的準備，才能立於不敗之地。

疫情反覆 曲折前進

我對台灣的防疫團隊有充分的信心，因為他們不但是由優秀的專業人員組成，而且經歷了超過一年半的「戰地」考驗。不但如此，他們也經歷了全世界最惡毒的政治攻擊，但是都沒有破壞掉他們的專業判斷與做人的理智，表明他們也是台灣的優秀政治人才。然而任何事物都不可能筆直前進，因此防疫也必然會有反覆，是曲折前進，這點必須有清楚的認識。我也相信大部分民眾能夠配合指揮中心的要求，做好防疫工作，這也得到實踐的證明。

但是我還是擔心的是政客反覆的嘴巴。他們不是考慮台灣的整體利益，而只是他們的個人、黨派乃至中國的利益。台灣防疫工作做得好的時候，他們詆毀疫苗，讓許多台灣人產生對打疫苗的恐懼，那時進口少量疫苗，許多人不願意打；台灣疫情爆發時，他們又高喊「我要疫苗」，好像防疫團隊會像變魔術那樣立即變出許多疫苗出來；而當國產疫苗通過二期試驗獲緊急批准後，因為正好台灣疫情已經緩和，這批政客又喊為何要緊急批准，甚至以圖利罪告上法庭。他們現在充當中共奴才破壞防疫都不必掩飾了。他們的嘴巴雖然不多，但是經過相關媒體的炒作，就會放大很多倍。

他們完全不顧台灣比起其他國家有更好的防疫成績，確診人數、死亡人數也比其他國家少很多；而通過二期試驗緊急批准幾乎是所有武肺疫苗的常態，卻在那裡不顧事實造謠惑眾。有的則不顧防疫團隊的協助忘恩負義反咬一口等等。都展現中國人內戰內行的惡劣品行。而台灣也有一些昧於國際狀況，習慣服從黨國利益的人跟著他們屁股跑，在社會上掀起陣陣惡浪來配合中共的認知戰，企圖通過這次生化戰摧毀台灣人安身立命之地。

國際支援 得道多助

所幸台灣一向行善天下，得道多助，尤其美國與日本通曉台灣內部的政情，不顧自己國家染疫情況比台灣還嚴重，立即撥出疫苗迅速支援台灣，讓這些中國的同路人閉嘴，只能再找國產疫苗興風作浪，有人甚至裡應外合洩露內部機密。可見這場戰爭很不簡單。

警戒降級是政府體驗各行各業，尤其是服務行業的困境，也是為了方便民眾，解開一些限制。這也是在野黨一再對政府的攻擊，要求增加紓困金；他們提出解封比政府還要早。然而一旦因為警戒降級出現疫情的若干反覆，他們的嘴巴也是一定立即倒轉過來攻擊政府為何要降級、解封，甚至再度提出要槍斃陳時中指揮官。希望台灣的民眾做好這個反覆的準備，到時不要再盲目跟著這群政治騙子走，台灣就可以安定不少，防疫也可以取得更好的成就，因為可以一心一意針對專業的防疫而不必再提防背後的暗箭。但是這個願望恐怕難以達成，因為台灣已經被中共嚴重滲透。

不論怎樣，總是希望台灣的防疫繼續往前走。在疫苗供應數量越來越多的情況下，防疫部門把注意力轉到如何提高疫苗的防疫能力，如何混打已經提高到日程上來了。我不是這方面的專業人士，但是知道雜種的基因是最優秀的。只要混打不會發生不同藥性的衝突，那麼就可能達到1+1>2的可能。也許未來病毒的變種無止境，台灣的生技研究也應該無止境，在屢受國民黨的破壞後，希望能夠超前打開一個新的出路。這不但關係到台灣民眾的福祉，也希望能夠救濟到全球受苦受難的民眾。台灣的疫苗還應該在國際上與中國疫苗一比高下，看哪一個有更好的效果，並且造福人類而不是藉機謀財。



作者：希望台灣的防疫繼續往前走，在疫苗供應數量越來越多的情況下，防疫部門把注意力轉到如何提高疫苗的防疫能力。示意圖／擷自網路，民報合成