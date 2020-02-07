鑽石公主號」爆發感染武漢肺炎病例暴增，中央流行疫情指揮中心在晚間7點45分對北北基民眾發送警訊通知，提醒當天曾去基隆廟口、九份、101等地方的民眾，要自主健康管理。(圖/截取自中央流行疫情指揮中心官網)

國際郵輪「鑽石公主號」爆發群聚感染武漢肺炎，目前已有61人確診武漢肺炎，1月31日當天船上2694名旅客進入基隆與雙北觀光，造成居民恐慌，中央流行疫情指揮中心在晚間7點45分發送警訊通知，提醒在1月31日早上6點到下午5點半有經過基隆廟口、九份、台北101、西門町等地方的民眾，要自主健康管理。

「鑽石公主號」是1月20日從橫濱出發航程，1名香港乘客1月25日在香港下船後確診染武漢肺炎，返回日本檢疫後，一開始就發現高達10名旅客確診感染武漢肺炎。由於該郵輪出現群聚感染，感染武漢肺炎的人數持續增加，根據日本放送協會（NHK）今(7)天報導，顯示停泊在橫濱港的「鑽石公主號」再添41例確診感染武漢肺炎，累計感染武漢肺炎人數達61例。今天新公布的41名患者中，有21名日本人、8名美國人、1名阿根廷人、5名澳洲人、5名加拿大人及1名英國人。

由於「鑽石公主號」在1月31日曾停靠基隆港，但當時檢疫時並無出現任何問題，且也無法確認確診的旅客是否下船。所以，新北市府及北市府隨即展開大規模消毒措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，鑽石公主號停靠台灣時並沒有確診案例， 是在香港下船時被檢驗出來，不過，因為確實有在台灣下船，所以指揮中心也分成兩部分進行。今天晚間將針對北北基的居民透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，有任何疑問皆可撥打1992。

指揮中心表示，疾管署組已成調查小組，並於昨（6）日完成初步疫調，了解當天郵輪停靠及旅客下船動線環境等，並進行接觸者分類及匡列、下船旅客行程追蹤等，對於當日未隨船離境者均已掌握名單並進行14天居家隔離及健康監測。

對於不特定的對象，指揮中心將透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，訊息明確指出旅客曾經前往的地點一次揭露（http://bit.ly/2SpSxeT），提醒曾經於1月31日上午6點至下午5點半曾去過北北基地區重要景點（如：基隆廟口、九份、台北101、西門町等）的民眾進行自主健康管理至2月14日，及留意個人是否有發燒或呼吸道症狀。

另外，指揮中心預計明(8)日靠泊基隆港的寶瓶星號郵輪，疾管署將執行登船檢疫，除了請旅客確實填寫健康聲明卡外，並由檢疫人員進行發燒篩檢及健康評估，對於有症狀或有中國大陸旅遊史者，當場採檢送驗；同時全船人員暫留船上等待檢驗結果；若有陽性個案，則全船人員進行留船隔離。