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每日國際焦點

早在7月時，斯洛伐克情報單位告知奧地利政府情資，指出維也納恐攻槍擊案兇手試圖購買彈藥失敗，但奧地利政府機構間訊息溝通不良，使得政府無作為，而未能阻止慘案。

阿爾察赫最大城市斯捷潘納克特5日遭猛烈砲擊。無國界記者呼籲聯合國、歐洲議會，與進攻方亞塞拜然允許平民撤離。通往亞美尼亞的撤離道路也正受到砲轟。

以色列在美國陷入選舉爭議的同時，夷平約旦河西岸一處村莊，逐走73名巴勒斯坦人。在川普政權不一定持續下，以色列將更積極尋求自我掌控命運，加速實質消滅巴勒斯坦的進程。

南韓

外長將訪美尋求強化與美國關係。

北韓

禁止在公共場所吸菸。

模里西斯

若潮號觸礁事故漏油將在2021年1月大部分清除。

法國

總統馬克宏表示歐洲必須重新思考其邊界開放申根區域政策，要更加保護申根區的對外邊界。法國連續遭發生恐怖攻擊斬首慘案，其中尼斯攻擊案兇手來自突尼西亞偷渡進入義大利，再抵達法國。

奧地利

調查發現維也納恐怖攻擊慘案是單人作案，早在7月時，斯洛伐克情報單位告知情資，指出兇手試圖購買彈藥失敗，但政府機構間訊息溝通不良，使得政府無作為，而未能阻止慘案。

政府承認情報處理不當，導致未能阻止維也納恐怖攻擊慘案，反對黨批評政府試圖推卸責任給法務單位。兇手為20歲青年，曾因試圖到敘利亞加入聖戰而遭逮捕。

阿爾察赫

最大城市斯捷潘納克特5日遭猛烈砲擊。無國界記者呼籲聯合國、歐洲議會，與進攻方亞塞拜然允許平民撤離。通往亞美尼亞的撤離道路也正受到砲轟。

俄羅斯

總統普丁下達總統命令要求俄國政府努力達到2015年巴黎氣候協議目標。

警方突襲反對派領袖阿列克謝·納瓦利內的反貪腐基金會於莫斯科的總部。

德國

國會預算委員會通過54億歐元預算，空中巴士購買38架歐洲戰鬥機，取代舊型的歐洲戰鬥機。德國計畫購買總共93架歐洲戰鬥機，以及自波音購買45架F18。

丹麥

發現貂身上傳染變種冠狀病毒，進行全國大撲殺，貂養殖業重創。

美國

總統選舉續陷膠著。

法國外長表示相信美國民主價值。

英國法務部長向美國保證，不論誰當選，英國在脫歐談判中維護北愛爾蘭和平協議的立場不變。

伊朗外長訪問委內瑞拉，稱「西方霸權已終結」美國不再「控制世界」。

委內瑞拉人民希望川普勝選，繼續對馬杜羅施壓。

奈及利亞人親美反歐，58%奈及利亞人民支持川普，聲援川普選舉。認為要是奈及利亞有川普這樣的領袖會更好。

美國4日正式退出巴黎氣候協議。川普於2017年6月宣布要退出巴黎協議，2019年11月4日正式向聯合國提出。

日本為美國退出巴黎協議表示遺憾。

宏都拉斯

因颶風伊塔侵襲宣布緊急狀態。伊塔侵襲中美洲已造成至少5死，數千人撤離。

以色列

在美國陷入選舉爭議的同時，夷平約旦河西岸一處村莊，逐走73名巴勒斯坦人。在川普政權不一定持續下，以色列將更積極尋求自我掌控命運，加速實質消滅巴勒斯坦的進程。

衣索比亞

軍方動員大舉進攻提格雷州，激烈交戰。提格雷州有110萬人口，是衣索比亞較富裕地區，並具有訓練較佳的軍隊。衣索比亞總理，諾貝爾和平獎得主阿比·阿邁德·阿里上台後，開除並逮捕政府中提格雷官員，聲稱是反貪腐，讓提格雷地區極為不滿，提格雷人民陣線退出聯合政府並開始尋求武裝獨立。

福和會官方網頁：www.fratwn.org