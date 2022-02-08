美國國防部在美國時間星期一（2月7日）下午宣布，美國國務院已決定批准向台灣出售一億美元的設備和服務，幫助維持和改進愛國者導彈系統，以加強台灣的防空體系和監測能力，遏阻區域威脅。圖／美國在台協會人員參與2020年漢光實彈演習與美國愛國者防空飛彈系統合照。擷自AIT臉書，2020.8.27

在美中關係不斷惡化以及北京不斷派遣軍機侵擾台灣的背景下，美國國防部在美國時間星期一（2月7日）下午宣布，美國國務院已決定批准向台灣出售一億美元的設備和服務，幫助維持和改進愛國者導彈系統，以加強台灣的防空體系和監測能力，遏阻區域威脅。

美國國防部國防安全合作局在一份聲明中說，駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）向美方提出了這個軍購要求，以支持台灣加入愛國者國際工程服務計劃（IESP）和實地監控計劃（FSP），為期五年，包括提供工程服務方面的支持。

美國政府要求在愛國者導彈防空系統的整個生命週期都必須加入這兩個共同計劃。預計該項目的總成本為1億美元。

國防安全合作局星期一就這筆軍售案知會了國會。

「擬議的軍售將有助於維持接收方的導彈密度並確保為空中行動做好準備。接收方將利用這種能力作為對區域威脅的威懾並加強本土防禦。接收方將不難把這些設備和服務融入到其武裝部隊中，」聲明說。

此舉無疑會引起中國的強烈反對。北京一貫表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。如何解決台灣問題純屬中國內政，不容美國和其他任何外部勢力干涉。

在美國不斷提升美台關係之際，北京也加大了對台灣的軍事恫嚇，包括頻繁派遣破紀錄的軍機侵擾台灣的防空識別區。

北京還多次警告華盛頓不要打台灣牌。中國常駐聯合國大使張軍2月6日在一份聲明中說，「美方應該放棄對『台獨』勢力的縱容支持，奉行真正的一個中國政策，不要說一套做一套，在台灣問題上玩火自焚！」

中國駐美大使秦剛1月28日接受美國媒體專訪時罕見地警告說，如果台灣當局在美國的「慫恿」下繼續走正式獨立的路，美中這兩個大國將會捲入一場「軍事衝突」。

美國國防部有關這次台灣軍售案的聲明表示，擬議的軍售案符合《台灣關係法》，並有利於美國的國家利益。

「這項擬議的軍售通過支持接收方使其武裝部隊現代化並保持可靠的防禦能力的努力而有利於美國的國家、經濟和安全利益，」國防部國防安全合作局的這份聲明說。「擬議的出售將有助於改善接收方的安全，並有助於維持該地區的政治穩定、軍事平衡、經濟和進步。」

聲明同時表示，這筆軍售將不會改變該地區基本的軍力平衡，也不會對美國的國防戰備狀態造成不利影響。

這筆軍售的主要承包商是位於馬薩諸塞州安多弗（Andover）的雷神技術公司（Raytheon Technologies）和位於阿肯色州卡姆登（Camden）的洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）。